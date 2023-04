Theater Das Theater Basel verquirlt einen alten zu einem neuen Molière Laut und grell: Eine etwas andere Art des Stücks «Molière – der eingebildete Tote» feierte im Theater Basel Premiere. Das Resultat ist eine gewaltige Slapstick-Welle, die sehr amüsant, zuweilen aber auch etwas anstrengend ist.

Der Geist Molières (im Hintergrund) und seine aufgewühlte Troupe. Bild: Lucia Hunziker

Nach knapp zweieinhalb Stunden kehrt endlich Ruhe ein in das Geisterdasein Molières (und auch in das Aufnahmevermögen der Zuschauerinnen und Zuschauer). La Troupe hat sich sturzbetrunken hinter einer vom Bühnenhimmel herunterschwebenden Wolke davongemacht, der grosse Theatermann bleibt alleine auf der grossen und fast leeren Bühne zurück. Im entspannten Plauderton erklärt er die wundersame Mechanik des Sessels, der in der Eingangsszene seiner Erfolgskomödie «Der eingebildete Krank»e für wahre Kot-Kaskaden sorgen kann - eine Tatsache, die den Zuschauerinnen und Zuschauern am Anfang des Abends nicht entgangen blieb.

Diese ruhige Szene steht am Schluss eines Theaterabends, der alles andere als ruhig ist. Ein Abend, der auf der Possen-Klaviatur alles ausspielt, der laut ist, grell und überkandidelt, der furios und schamlos bis an und zuweilen über die Grenzen des Erträglichen geht, der aber auch ganz schön amüsant ist, wenn man sich darauf einlässt. Nicht wenige Premierenabonentinnen und -abonnenten der vornehmlich dem Musiktheater vorbehaltenen Grossen Bühne wollten dies nicht und verliessen das Theater in der Pause. Und verpassten damit den Höhepunkt des Abends.

Das Stück, das da auf die Bretter geklatscht wird, heisst «Molière - der eingebildete Tote». Was schon einmal falsch ist, denn eingebildet ist der Tod hier nicht. Er, also Molière, ist tot, so will es der Plot des Molière-Klons, den die chilenisch Autorin Nona Fernández als Auftragswerk verfasst hat. Molière stirbt hier, während er in der als Theater im Theater dargebrachten Vorstellung seines "Eingebildeten Kranken" den Tod vortäuscht, wirklich. Nur kann er als blasphemischer Komödiant seine Ruhe nicht finden. Er muss als Geist miterleben, wie sein einstiger Konkurrent Baron in betrügerischer Absicht - Molières «Tartuffe» lässt grüssen - versucht, sich nicht nur die wertvolle goldene Uhr, sondern gleich die ganze Troupe unter den Nagel zu reissen.

Diese Ausgangslage bietet in schönster Molière-Manier natürlich ausreichend Raum für Witz, Gags und Clownerien - ein Raum, den Regisseur Antú Romero Nunes und sein furios aufspielendes Ensemble auf der Bühne gnadenlos ausfüllt. Dass so viel Furiosität nicht ungefährlich ist, bewies die Tatsache, dass die Darstellerin der Dienerin Toinette wegen eines Unfalls auf der Bühne ausgetauscht werden musste, wie Nunes eingangs vor dem Vorhang erklärte. Die Dramaturgin Elena Manzo erwies sich als gute Einspringerin.

Grenzenlos hemmungslos

Jürg Pohl überzeugt als eitle Titelfigur, die damit hadert, dass sie als Geist nicht (respektive erst ganz am Ende) ins Geschehen eingreifen kann. Wer den Schauspieler zum Beispiel in seinem Soloauftritt in «Moby Dick» erlebt hat, weiss, dass er schier keine körperlichen und mentalen Grenzen zu kennen scheint. Und auch hier schöpft er aus dem Vollen seines grenzenlosen Repertoires.

Das überträgt sich offensichtlich auch auf den Rest des Personals, das ebenfalls hemmungslos bis an die Grenzen geht und mit Kabinettstücken glänzen kann. Da ist Annika Meier als zweiter Geistererscheinung Madeleine, der man die Abnützungserscheinung des schon längeren Geisterdaseins sehr wohl ansieht (Kostüme: Helen Stein und Lena Schön). Da ist neben dem fistelhaft krächzenden Zeremonienmeister Sven Schelker Jan Bluthardt als betrügerischer Baron, der einem bei der vorgespielten Séance bei Molières bereits stinkender Leiche das Fürchten lehren kann.

Und da ist neben den rührend-komischen Auftritten von Vera Flück und Gala Othero Winter als hin- und gerissene Mitglieder der Troupe vor allem Thomas Niehaus als saufender Schauspieler La Thorillère, der am Schluss mit Dionysos' weinseliger Hilfe die Geister erblicken und bemerken kann. Wie er sturzbetrunken auf unmögliche Art Weinflaschen entkorkt und dann versucht, in einem Hechtsprung die auf einem Tisch bereitgestellten Gläser zu füllen, ist eine akrobatische Clown-Nummer, die in jedem Zirkus als Höhepunkt durchgehen könnte.

Soweit so gut. Diese Nummern sind allesamt höchst amüsant, die Schauspielerinnen und Schauspieler zeigen, wie viel komödiantisches Können in ihnen steckt. Doch unter dem Strich bleiben diese Auftritte oftmals Einzelnummern, denen es aber am dramaturgischen Zusammenhalt fehlt. Die Inszenierung nimmt in ihrem Augen-zu-und-durch-Prinzip in Kauf, dass manche Textpassagen akustisch nicht verständlich sind. Und der stetig ans Limit anschlagende Action- und Klamaukpegel sorgt dafür, dass die originelle Grundidee in weiten Teilen lediglich Staffage bleibt.

Alles in allem ist es aber ein sehr unterhaltsamer Abend, dem man gewisse Unzulänglichkeiten gerne verzeiht. Das Publikum bedachte die Darstellenden und die künstlerische Leitung mit viel Applaus.