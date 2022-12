Tatort-Kolumne In Köln gilt Schutzgelderpressung als Nachbarschaftshilfe - hilf, Freddy Schenk! In der Neujahrsfolge wird das Wir-Gefühl strapaziert: Schenks Familie macht Troubles, und Hooligans veranstalten ein Klassentreffen. Zu guter Letzt aber hat alles ein Ende, und vielleicht sogar zwei.

Sie können es und können sich ausweisen: Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, links) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) ermitteln in Schenks eigener Familie. Befangenheit? Schwamm drüber. Das Erste

Kokelig und krustig angebraten: Diese Leiche erspart man sich besser zum Neujahrsfrühstück. Überhaupt will man nicht wissen, was hinter der Absicht des Drehbuchautors steht, uns auf den nüchternen Magen des neuen «Tatort»-Jahres ihren verstörenden Anblick zuzumuten. Nun liegt sie aber einmal da, in der Brandruine namens «Wunderlampe», dem Lokal mit migrantischem Wirt. Bevor es hier brannte, versammelten sich auf der Strasse vor der Kaschemme Hooligans zum Klassentreffen.

Die «Wunderlampe» gehört der Familie der erwachsenen Tochter des Kölner Hauptkommissars Freddy Schenk (Dietmar Bär); Sonja, dem Publikum seit 1999 vorenthalten. In der Folge «Schutzmassnahmen» spielt der verlorene Nachwuchs die Hauptrolle – und man versteht sofort: Kein Wunder, dass der Ermittler seine Angehörigen so selten mit ins Fernsehen nimmt.

Tochter, Enkelin und Schwiegersohn in spe sitzen auf einem Familiengeheimnis und sind mit Worten entsprechend knausrig. Das Gegenteil dessen also, was sich der Zuschauer von einer blutwarmen Familiengeschichte wünscht.

Wie kommt nun die Leiche ins Lokal der Schenks? Und, wer ist sie überhaupt? Während die Ermittler Indizien sammeln – der Familienpatriarch stets zehn Schritte voraus, Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) hinterher mit erhobenem Mahnfinder, das B-Wort («befangen») liegt in der Luft -, entwickelt sich der Film aus dem Mikro-Kosmos der Familie hinein in den Makro-Kosmos Nachbarschaft.

Und dort ist’s echt dreckig – erpresserisch und böse wie in Hollywood’ «China Town». Die Neujahrsfolge hat es in sich, und die überraschende Wende am Ende – gross!