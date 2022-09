Tatort-Kolumne Hexen verbrennen: In Ludwigshafen haben es Lena Odenthal und Johanna Stern mit toxischer Männlichkeit zu tun Der «Tatort» ist zurück aus der Sommerpause. Gleich im ersten Fall muss scheints der Teufel selbst ins Kreuzverhör genommen werden.

Eine tote Investmentbankerin sorgt für Spannung bei den Ermittlungen. Bild: Das Erste

Toxische Männlichkeit, ja, dieses Thema ist jetzt auch nicht gerade neu beim «Tatort». Doch startet die erste Folge nach der Sommerpause ziemlich stark mit genau dieser Problematik. Was einmal am Buch von Stefan Dähnert liegt, einmal an einer wie stets sehr präsenten Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und dann an Schauspieler Götz Otto, der dem Typus des verbitterten Frauenhassers ein so diabolisches Gesicht verleiht, dass man meint, Odenthal verhöre hier gerade das personifizierte Böse.

Genau, nicht umsonst trägt diese Folge aus Ludwigshafen den Titel «Das Verhör». Abwechselnd wird hier der Verdächtige, Hauptmann bei der Bundeswehr, von Odenthal und deren nicht minder fähigen Kollegin Johanna Stern (Lisa Bitter) ins Kreuzverhör genommen.

Es hat was, wenn Odenthal mit erbostem Ernst ihrem Tonband laut und deutlich zu Protokoll gibt: «Fortsetzung der Vernehmung um 13.20 Uhr.» Denn es eilt: Eine erfolgreiche Frau, Investmentbankerin von Beruf, ist bereits verbrannt und tot, eine zweite, die Vorgesetzte des Hauptmanns bei der Bundeswehr, wird vermisst.

Toxische Männlichkeit, laut Wikipedia ein Rollenbild, «das eine Unterordnung von Frauen befürwortet». Es zeichne sich durch destruktive, dominante und gewaltlegitimierende Männlichkeitsnormen aus. Genau so agiert Götz Otto als frustrierter Soldat. Dabei spielt er so brillant, dass nichts zum Klischee verkommt.

«Wie sehr muss man jemanden hassen, um ihn zu verbrennen?» Auf diese fassungslose Frage im Kommissariat folgt die sarkastische Antwort: «Hat doch Tradition. Hexenverbrennung.» Zum Glück ist`s nur ein Film. Vermeintliche Hexen werden woanders auf der Welt aber auch heute noch ermordet.