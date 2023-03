Tatort-Kolumne Entwurzelt: Ballauf und Schenk ermitteln im rheinischen Braunkohlerevier, wo ganze Dörfer umgesiedelt wurden Verletzte Seelen im «Tatort» Köln. Ein herausragender Krimi, der sich den Menschen annimmt, die wegen des Tagebaus ihr über Jahrzehnte bewohntes Zuhause aufgeben mussten.

«Tatort» aus Köln: «Abbruchkante». SRF 1, Sonntag, 26. März 2023, 20.05 Uhr. Bild: ARD

Alt-Bützenich, am Rande von Köln gelegen, sollte dem Braunkohletagebau weichen. Seine Bewohner wurden in das reissbrettartig entworfene Neu-Bützenich umgesiedelt. Dann: Klimawandel. Alt-Bützenich muss doch nicht dem Tagebau weichen. Die bereits umgesiedelten Bewohner sind frustrierter denn je. Und inmitten all dieser seelischen Verwerfungen wird der Dorfarzt ermordet, der aus dem Heimatverlust persönliches Kapital geschlagen hat.

Allein das Setting dieses «Tatorts» aus Köln, Titel «Abbruchkante», ist so überraschend wie poetisch-traurig. Die Autoren Eva und Volker A. Zahn recherchierten über Jahre im rheinischen Braunkohlerevier, sprachen mit den Menschen dort, sahen sich die Wohnstrassen mit den Eigenheim-Träumen aus dem letzten Jahrhundert an, die jetzt verrammelt und vergammelt ihr verlassenes Dasein fristen. Nicht weit weg die wunderlichen neuen Dörfer – ohne Konzept in die Landschaft gebaut.

«Uns ging es um die tieferen Verletzungen», erklärt Volker A. Zahn. «Wir wollten von dieser Abbau-Thematik erzählen, ohne einen Themen-‹Tatort› zu machen, in dem sich die Protagonisten umweltpolitische Argumente um die Ohren hauen.» Das ist den zwei Autoren zusammen mit Regisseur Torsten C. Fischer auf grossartig stimmige Weise gelungen. «Abbruchkante» ist ein sehr feiner und schön gedrehter Krimi mit Gefühl, Verstand und Humor.

Die Kommissare Ballauf und Schenk (Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär) dürfen mit ihrer Beziehung, die wohl jede Zeitenwende überstehen wird, das Herz des Zuschauers wärmen. Und der restliche Cast? Spielt super, allen voran Barbara Nüsse als ausgemusterte Pensionswirtin.