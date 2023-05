Tatort-Kolumne Eltern-Schelte: Wird der Nachwuchs kriminell, weil Eltern im Wohlfühlmodus sind? Jugendliche, die wegen der Klimakrise den Exodus nach Neuseeland planen und mit Drogen handeln. Tolerante Patchworkeltern, die davon nichts mitbekommen. Die neue Folge aus dem Schwarzwald gefällt sich etwas zu sehr im Moralisieren.

«Tatort» aus dem Schwarzwald: «Das geheime Leben unserer Kinder». Sonntag, 14. Mai 2023, SRF 1, 20.05 Uhr Bild: SWR

Der «Tatort» aus dem Schwarzwald, so originell er oft ist, richtet hier leider erneut den moralischen Zeigefinger auf Eltern und unglückliche Paare. Hatte man erst vergangenen November bei «Die Blicke der Anderen» mit der eindrücklichen Lisa Hagmeister das Gefühl, hier werde nicht nur eine konservative Kleinstadtgesellschaft, sondern auch das verzweifelte Fremdgehen einer Ehefrau kritisiert, so kommt nun «Das geheime Leben unserer Kinder» als implizite Kritik an «Wohlfühleltern» rüber.

Wohlfühleltern in Patchworkfamilien, die Konflikten mit ihren Kindern und Stiefkindern aus dem Weg gehen und diesen somit geradezu den Weg ebnen für kriminelle Machenschaften.

Hätte Autorin Astrid Ströher nicht dermassen dick aufgetragen, wäre das ein spannendes und zeitgeistiges Thema. Doch ein verwuschelter arbeitsloser Klavierlehrer mit heimlicher Affäre, eine ebenfalls im musischen Bereich arbeitende Partnerin, die ihren Sohn mehr liebt als kennt, Söhne und Töchter, die von Eltern unbemerkt gegen die Klimakrise rebellieren, den Exodus nach Neuseeland planen und deshalb mit Kryptowährungen und Drogen handeln, sind einfach zu viel des Guten.

Das Sahnehäubchen auf dieser moralisierenden «Tatort»-Torte ist die Nichte von Kommissarin Tobler (Eva Löbau), die ebenfalls genug von ihren Eltern hat und als künftige Influencerin mit Augenbinde auf Brückengeländern spaziert.

Als Zuschauerin und Mutter fühlt man sich fast verpflichtet, den Machern dieser Eltern-Kind-Apokalypse aus Freiburg zuzurufen: Ist ja gut, ich schalte den Fernseher ab, werde meiner traditionellen Rolle gerecht und durchsuche gleich mal die Zimmer meiner Kinder.