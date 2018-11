Theater Hora in St.Gallen: «Szene fertig – jetzt Häuser kaputt»

Das Theaterprojekt Hora stösst an seine Grenzen. Vor einigen Monaten hat der Ausbildungsstopp Schlagzeilen gemacht. Der künstlerische Hora-Co-Leiter Michael Elber erklärt: «Wir dürfen keine Leute mehr ausbilden, weil wir dann keine Stellen für sie haben.» Was natürlich schade sei. Hora sei in den letzten Jahren enorm gewachsen, habe unterdessen zwei Ensembles mit insgesamt 18 Schauspielern mit Beeinträchtigung plus sechs Musiker der Hora-Band. Für den professionellen Betrieb für Proben, Produktionen und Tourneen sorgen zusätzlich sieben Angestellte. Grösser gehe im Moment nicht, sagt Elber, auch aus finanziellen Gründen.

In Zürich ist im Moment das Wachstum für professionelles Theater mit Menschen mit Beeinträchtigung abgeschlossen. In St. Gallen indes baut der Thurgauer Clown Olli Hauenstein, der zusammen mit Eric Gadient im Bühnenprogramm «Clown Syndrom» Erfolge feiert, mit der Werkstatt Komiktheater ein ähnliches Ensemble auf. Die Sonnenhalde, ein Zentrum für behindertengerechte Lebensgestaltung, hat Hollenstein angestellt. Die Gruppe ist auf acht Personen ausgerichtet. Es habe noch freie Plätze. (hak)

www.sonnenhalde-ghg.ch