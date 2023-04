Swiss Music Awards Welches ist der beste Live-Act der Schweiz? Die Büetzer Buebe, Hecht oder Joya Marleen? Nachdem die ersten sieben Kategorien der diesjährigen Swiss Music Awards bereits bekannt sind, stehen nun auch die restlichen Nominierten fest. Ab Donnerstag, 13. April, 12.00 Uhr kann online gevotet werden.

Die Büetzer Buebe Gölä und Trauffer bei ihrem ersten Konzert im Zürcher Letzigrund. Bild: Henry Muchenberger

Das Rennen um eine Auszeichnung an der grössten Schweizer Musikpreisverleihung, den Swiss Music Awards, ist eröffnet. Am 17. Mai 2023 werden in der Bossard Arena in Zug die begehrten Betonklötze vergeben. Aus Schweizer Sicht sind die Büetzer Buebe, Hecht und die grosse Abräumerin des letzten Jahres, Popsängerin Joya Marleen als beste Live Acts nominiert.

Dazu stehen auch die Nominierungen in den Kategorien Best Act Romandie fest. Mit dieser Kategorie soll auch in diesem Jahr die musikalische Vielfalt der Sprachregionen gefördert werden. Nominiert sind in dieser Kategorie die Folk-Pop-Sängerin Billie Bird, das Elektro- und Indie-Popmusik-Duo Baron.e und die Rapperin KT Gorique.

Harry Styles und Farruko sind zweimal nominiert

In den internationalen Kategorien haben Harry Styles und Farruko in diesem Jahr die Chance, gleich zwei der begehrten Betonklötze mit nach Hause zu nehmen. In der Kategorie Best Solo Act International stehen in diesem Jahr Pop-Überflieger Harry Styles, der deutsche Rapper Luciano sowie der belgische Musiker und Produzent Stromae zur Auswahl.

Der britische Sänger, Songwriter und Schauspieler Harry Styles wurde 2010 als Mitglied der aus einer Castingshow entstandenen Band «One Direction» bekannt. Seit 2017 bricht er als Solo-Künstler weltweit mit Retro-Popsongs wie «As it was» oder Powerballaden wie «Sign of the times» sämtliche Chartrekorde. Und auch Deutsch-Rapper Luciano kann einige Erfolge vorweisen. Der meistgestreamte deutschsprachige Künstler des Jahres 2021 hat allein auf Spotify monatlich 5,3 Millionen Zuhörerinnen und Zuhörer. Mit dem Ziel, die deutsche Rap-Szene weiterzuentwickeln, hat er als erster Künstler das Subgenre Drill Rap, welches für kurze Tracks und düstere Instrumental bekannt ist, in Deutschland etabliert. Heute zählt er dort zu den Musikern mit den meisten Tonträgerverkäufen des Landes. Mit ihnen in derselben Kategorie nominiert: Musiker und Produzent Stromae. Seine Debütsingle, der französische Dance-Hit «Alors en danse» war ein riesiger internationaler Erfolg und verschaffte ihm seien Durchbruch. Seither hat er sich mit weiteren Hits als weltweit bekannte Musikgrösse etabliert.

Für den Best Breaking Act International-Award qualifizieren sich in diesem Jahr die katalanische Flamenco-Pop-Sängerin Rosalía, der kamerunisch-französische R’n’B-Sänger Tayc und der puerto-ricanische Reggaeton-Musiker Farruko. Letzterer ist zudem für einen zweiten Award neben Harry Styles und Lost Frequencies & Calum Scott für den Best Hit International nominiert.

Welches ist die beste internationale Band?

Ins Rennen um die Auszeichnung als beste Band gehen drei Nominierte, die unterschiedlicher nicht sein könnten. So hoffen die deutsche Rockband Rammstein, das deutsche Rap-Duo Bonez MC & Raf Camora und die britische Alternative-Pop-Band Coldplay auf den Best Group International-Award. Rammstein ist vor allem für seinen brachialen Rockstil, der von den Bandmitgliedern selbst zu Beginn als «Tanzmetall» bezeichnet wurde, berühmt. Coldplay, eine der erfolgreichsten Bands der 2000er, zeichnet sich durch ihre melancholischen Melodien und leicht verzerrte Gitarren- und Piano-Motive aus. Für Songs mit schnelleren, clubtauglichen Beats hingegen ist das Rapduo Bonez MC & Raf Camora bekannt. Mit Kulthits wie «Ohne mein Team» konnten die beiden Hitmaschinen in den letzten Jahren schon etliche Preise abstauben. Nun hoffen sie auf eine weitere Auszeichnung in ihrer Sammlung.

Auf www.swissmusicawards.ch/voting kann ab heute Donnerstag, 13. April, 12.00 Uhr bis Sonntag, 30. April, 23:59 Uhr online für die jeweilige Favoritin oder den jeweiligen Favoriten abgestimmt werden.

Best Solo Act International

Harry Styles

Luciano

Stromae

Best Group International

Bonez MC & Raf Camora

Coldplay

Rammstein

Best Breaking Act International

Farruko

Rosalía

Tayc

Best Hit International

Farruko mit «Pepas»

Harry Styles mit «As it was»

Lost Frequencies & Calum Scott mit «Where are you now»

Best Act Romandie

Baron.e

Billie Bird

KT Gorique

Best Live Act

Büetzer Buebe

Hecht

Joya Marleen