Pop Unschlagbar und versöhnlich - Stromae umarmt bei seinem Comeback alle und alles Auf seinem Comeback-Album «Multitude» kreiert der belgische Sänger, Komponist und Produzent einen weltumspannenden, völkerverbindenden Popsound der Hoffnung.

Stromae singt beim Startkonzert seiner neuen Tournee.

An der aktuellen Popmusik kann man schon mal zweifeln – oder verzweifeln. Aber zum Glück gibt es Stromae, diesen belgischen Schlacks und musikalischen Wunderknaben. Sechs lange Jahre hat uns der Sänger, Komponist und Produzent von «Alors on danse» und «Papaoutai» warten, ja schmoren lassen. Er selbst war 2015 nach ­Monaten auf Tour ausgebrannt, ­geplagt von Depressionen, hat mit sich und der Welt gehadert. Jetzt hat er sich, rechtzeitig zum Pandemie-Finale, aus dem Tal der Finsternis gekämpft und erfreut uns mit «Multitude».

Natürlich hat Stromae nicht ahnen können, dass die Welt zur Zeit der Veröffentlichung von der einen in die andere globale Katastrophe schlittern würde. Die triumphale Ouvertüre «Invaincu», in der er den Kampf der Menschheit gegen Krankheiten und Seuchen thematisiert, kann aus aktuellem Anlass aber auch als heroisches Widerstandslied gelesen werden: «Du hast mehr Siege als Niederlagen… Du hast den Krieg nicht gewonnen…­solange ich lebe, bin ich ungeschlagen.» Und immer wieder präsentiert Stromae seine eigene Zerbrechlichkeit und Verwundbarkeit. Er thematisiert die menschlichen Abgründe und schlüpft dabei in Rollen, die auch seine oder unsere sein könnten. Und bleibt doch zuversichtlich.

Der Albumtitel «Multitude», Vielfalt, ist treffend gewählt. Der in Brüssel aufgewachsene Paul Van Haver, Sohn einer Belgierin und eines Vaters aus ­Ruanda, der im Bürgerkrieg starb, ist ein Weltenbürger. Afrikanische und orientalische Rhythmen sind seine Passion und doch ist seine Musik vom Charme und der Poesie des französischen Chansons durchdrungen. Sie ist nachdenklich, geht aber auch als euphorisierende Party- und Tanzmusik durch.

Und überall lässt er sich inspirieren. Ein durchdringender bulgarischer Frauenchor hier, ein Balafon oder eine Flöte da. In «Mauvaise journée» misst er die kleine schrille Andengitarre Charango an der sehnsüchtigen portugiesischen Fado-Gitarre und lässt beide an einer mächtigen Posaunenwand abprallen: «Aidez moi. Je m’sens si seul.» («Hilf mir. Ich fühle mich so allein.»)

Er widersetzt sich dem Diktat der Trendpolizei

Stromae treibt die Lust am musikalischen Fabulieren an. Seine Musik ist unglaublich verspielt. Auf «Multitude» hat es ihm aber vor allem der kolumbianische Cumbia-Rhythmus angetan, den der Weltenbummler in ­Lateinamerika kennen gelernt hat. Stromae liebt es, traditionelle Rhythmen aufzunehmen und dann neue Akzente zu setzen, indem er sie raffiniert verschiebt und verzögert. Er lässt die Rhythmen galoppieren und hüpfen, aber auch stolpern, hinken und lahmen.

Stromae umarmt alle und alles: Europa, Afrika, Lateinamerika. Er spannt seinen Bogen aber auch nach Fernost. Dreimal lässt er die wimmernde zweisaitige chinesische Geige Erhu erklingen und kontrastiert sie mit einem europäischen Streichquartett. Dabei geht es ihm nicht um kulturelle Aneignung. Auch der Clash der Zivilisationen, der Zusammenprall der Kulturen, bleibt aus. Vielmehr hat Stromae einen weltumspannenden, völkerverbindenden Popsound von unermesslichem musikalischem Reichtum kreiert. Dabei bedient er sich modernster Produktionstechniken der elektronischen Musik. Widersetzt sich aber gekonnt dem Diktat der Trendpolizei. Auf «Multitude» findet man zum Glück keine der angesagten Sounds und Beats. Vielmehr bedient er sich der neusten Techniken, um sie für seine eigene musikalische Sprache zu nutzen.

«Multitude» ist ein Fest der Vielfalt und der Hoffnung. «Ja, lasst uns diejenigen feiern, die nicht feiern», singt Stromae im lüpfigen «Santé», «ich möchte mein Glas auf diejenigen erheben, die keins haben.»

Stromae: Multitude (Universal). Live: 24. Juli, Paléo Festival Nyon; 26. April St.Jakobshalle Basel.