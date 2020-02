Stimmen aus Skandinavien in Amriswil: Konzert bezaubert mit klanglich berückenden Naturbildern Der Tablater Konzertchor sang in Amriswil nordische Chormusik. Wendig, auch stimmlich flexibel, wach und sprachmächtig quer durch die Jahreszeiten und Landschaften Skandinaviens: Der Chor brachte mit dem schwedischen Duo Karolina und Erika Öhmann hierzulande eher Unbekanntes zur Aufführung.

Der Tablater-Konzertchor unternimmt im Programm «Himlen är klar» eine musikalische Reise in den Norden. Bild: Tine Edel/PD

Auf einen ersten Kurztrip in Richtung Norden nahmen die Sängerinnen und Sänger des Tablater Konzertchors das reiselustige Publikum bereits im September 2019. Da war es ein frischer Willkommensgruss an der neu ins Leben gerufenen, rege besuchten St. Galler Chornacht, der Lust auf mehr machte.

Im Herbst und über den Winter ist das Programm angewachsen: «Himlen är klar» bewegt sich wendig, auch stimmlich flexibel, wach und sprachmächtig quer durch die Jahreszeiten und Landschaften Skandinaviens.

Zum lebhaften Pseudo-Yoik des Finnen Jaako Mäntyjärvi (geboren 1963) und dem in Schweden viel gesungenen Abendlied «Aftonen» sind Stücke aus Estland gekommen, Lieder aus Schweden und Finnland, vorwiegend von hierzulande wenig bekannten Komponisten.

Anrührender Trauergesang, märchenhafte Liebe

Es traf sich also gut, dass der Chor unter der Leitung von Ambros Ott am Tag vor dem sehr gut besuchten Konzert im Kulturforum Amriswil auch am Nordklang-Festival in St. Gallen Kostproben aufführen konnte und dort das stilistische Spektrum erweiterte. Umso mehr, als die Tablater für ihr Projekt «Himlen är klar» mit zwei international renommierten Musikerinnen aus Schweden zusammengespannt haben: mit Karolina und Erika Öhmann.

Unter dem Formationsnamen Umeduo pflegen die beiden jungen Frauen ein von vielen Kulturen inspiriertes Repertoire für Cello und Percussion. Ihr klangfarbenreiches und suggestives Spiel packt unmittelbar; kein Wunder, dass sie regelmässig von zeitgenössischen Komponistinnen und Komponisten aus Skandinavien mit massgeschneiderter Musik bedacht werden. Etwa das 2017 entstandene «Whereabout» von Ivo Nilsson für Vibraphon, Flexotones und (umgestimmtes) Cello: ein aufregendes Seufzen und Zirpen und Seufzen in Flageoletts und Glissandi.

Karolina und Erika Öhmann pflegen unter dem Formationsnamen Umeduo ein von vielen Kulturen inspiriertes Repertoire für Cello und Percussion. Bild: PD

Chorstücke betten sie sanft ein, hüllen die Stimmen in Vibrafonklang oder übernehmen das Singen ohne Worte – so etwa in Nora Vauras anrührendem Trauergesang «Armo». Ein Kind bringt da seinen Schmerz über die tote Grossmutter zum Ausdruck und wünscht sich sehnlichst, der Wind möge es zu ihr himmelwärts tragen. Auf berückende Naturbilder folgt Märchenhaftes wie David Wikanders «König Maiglöckchen»; die Liebe ist im Norden zart und innig. Dem Chor liegt aber auch das Kraftvolle; er mag es rhythmisch agil und mit Verve.