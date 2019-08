Jung und ausgezeichnet: Künstler am Anfang ihrer Karriere stellen in der Kunsthalle St.Gallen aus

Sie sind Träger des Helvetia-Kunstpreises der letzten 15 Jahre, der an Absolventen von Kunstschulen aus der ganzen Schweiz verliehen wird.

Josse Bailly thematisiert in seinen Malereien die Kooperation zwischen der Kunsthalle und der Helvetia-Versicherung. (Bild: Urs Bucher)



Mindestens fünf Zentimeter grösser ist Giovanni Carmine, wenn er die Turnschuhe trägt, die Florian Germann für ihn ­angefertigt hat. Jeder seiner Schritte wird ausserdem über eingebaute Mikrofone verstärkt und in den Ausstellungsraum übertragen. Germann, der in Kreuzlingen aufgewachsen ist, hat das Modell «Reebok Alien Stomper», das Sigourney Weaver im Film «Alien III» trägt, zu ziemlich speziellen «Hausschuhen» für den Kunsthalle-Direktor umgebaut.

Die Schuhe sind eine Metapher für die Macht, über welche Carmine in den Augen des Künstlers verfügt: als Kunsthalle-Direktor, als Präsident der eidgenössischen Kunstkommission, welche die Swiss Art Awards verleiht, und als Mitglied diverser Jurys.

Interessenkonflikte in der Schweizer Kunstszene

Giovanni Carmine, Direktor der Kunsthalle St.Gallen.



Giovanni Carmine ist sich bewusst, dass in der kleinen Schweizer Kunstszene Interessenkonflikte nicht zu vermeiden sind, und spricht gleich selbst einen an: Luc Mattenberger war in der engeren Auswahl bei den diesjährigen Swiss Art Awards und ist als Träger des Helvetia-Kunstpreises auch in der aktuellen Ausstellung in der Kunsthalle vertreten. Dort werden Arbeiten der Ausgezeichneten der letzten Jahre gezeigt. Sie sind zum grössten Teil neu für die Ausstellung entstanden.

Die Verantwortlichen des Helvetia-Kunstpreises liessen Carmine beim Konzept freie Hand. Josse Bailly thematisiert in einer Serie von Malereien auf humorvolle Weise diese nicht ganz unproblematische Kooperation zwischen der Kunsthalle und dem Sponsor.

Mit 15000 Franken sechs Monate überleben

Der Laufsteg von Gina Proenza und Ruben Valdez, an der Wand Werke von Thomas Moor. (Bild: Urs Bucher)



Wie wichtig sind Ausstellungsorte, Preise und Kunstschulen für die Karriere eines jungen Künstlers? Darauf sucht die Ausstellung Antworten. Das Besondere am Helvetia-Kunstpreis ist, dass er ausschliesslich an Abgänger von Kunsthochschulen verliehen wird. Doch was kann ein solcher Preis bewirken? Für Florian Germann, der ihn vor zehn Jahren erhielt, war er sehr wichtig:

«Der Preis war die Initialzündung. Ich profitiere bis heute davon.»

Künstler Florian Germann.



Während seiner Diplomarbeit verlor er seinen Job. Ohne das Preisgeld von 15000 Franken, das ihm das Überleben sicherte, wäre er heute vielleicht nicht mehr Künstler. Auch Gina Proenza aus Lausanne, die den Helvetia-Kunstpreis vor einem Jahr erhielt, schätzt, dass die Auszeichnung es ihr ermöglichte, sich während sechs Monaten ganz auf ihre Kunst zu konzentrieren, ohne einer Erwerbsarbeit nachgehen zu müssen. Die 24-Jährige kann noch nicht von ihrer Kunst leben und arbeitet an drei Tagen als Assistentin an der Kunsthochschule Ecal.

Auf Kaspar Ludwigs Marmorbank darf man sich setzen – bequem ist sie aber nicht. (Bild: Urs Bucher)



Als Bezugnahme auf die prekäre Situation junger Künstler lässt sich die Installation deuten, die sie beim Eingang aufgebaut hat. Sie erinnert an einen Laufsteg, der beim ­Betreten bedenklich nachgibt. Auch die schiefe Marmorbank des diesjährigen Preisträgers Kaspar Ludwig lädt nicht zum entspannten Ausruhen auf den erhaltenen Lorbeeren ein.

Die gewohnte Umgebung verlassen

Bald wird der Tessiner Off-Space Sonnenstube in einem Wohnwagen Unterschlupf finden. Künstler gestalteten bereits die Vorhänge dazu. (Bild: Urs Bucher)



Nicht immer ist es ein Vorteil, wenn man als Künstler allzu früh viel Aufmerksamkeit erhält. Florian Germann, der ­bereits zwei Jahre nach Studienabschluss eine Soloschau im ­Migros-Museum hatte, wäre im Nachhinein froh gewesen, er hätte seine ersten Gehversuche als Künstler in kleineren Räumen machen können. Ein solcher Ort ist der Tessiner Off-Space Sonnenstube, der von Künstlern für Künstler betrieben wird und Gastrecht in der Kunsthalle geniesst. Für Carmine sind Off-Spaces ein wichtiges Verbindungselement zwischen Kunsthochschulen und Institutionen.

Das Tessin verfügt wie die Ostschweiz über keine eigene Kunsthochschule. Ist dies ein Nachteil? Eine Frage, die Giacomo Galletti von der Sonnenstube verneint: «Wenn es an einem Ort eine Hochschule gibt, dreht sich alles nur darum.» Auch Giovanni Carmine hat diesbezüglich ein klare Meinung:

«Die Ostschweiz braucht keine Kunsthochschule.»

Erstens gebe es in der Schweiz bereits genügend Ausbildungsstätten, zweitens tue es den Studenten gut, ihre gewohnte Umgebung zu verlassen. In dieser Hinsicht liesse sich auch der von der Künstlerin Jenny Holzer entliehene Ausstellungstitel «Protect me from what I want» deuten.