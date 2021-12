Spaltung der Gesellschaft Dieser Schwyzer Schriftsteller beschrieb zur Zeit der Spanischen Grippe perfekt, was die Schweiz zusammenhält Der Schriftsteller Meinrad Inglin hätte das Pandemiegesetz bestimmt angenommen. Heute vor 50 Jahren ist er gestorben.

Meinard Inglin, Verfasser des «Schweizerspiegels». Bild: Keystone

Wie passt das zusammen? Da lehnt der Kanton Schwyz das Covid-Gesetz ab. Derselbe Kanton Schwyz hat einst einen der vernünftigsten Schriftsteller hervorgebracht, der wie kein zweiter das Leid einer Pandemie in der Schweiz sichtbar gemacht hat: Meinrad Inglin. Er beschrieb auf unvergessliche Weise die Spanische Grippe, die zwischen 1918 und 1920 in ganz Europa wütete.

Wer wissen will, was die Schweiz im Innersten zusammenhält und was sie gefährdet, muss seine Romane lesen. Ganz besonders den «Schweizerspiegel» von Inglin. Erschienen ist das grandiose Werk 1938, also kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Und der Roman behandelt die Schweiz im Ersten Weltkrieg, eine der dramatischsten Zeiten, die das Land erlebt hat. Der Zusammenhalt war vielfach bedroht.

Inglin, als Sohn eines Uhrmachers mit einem gnadenlos präzisen Blick ausgestattet, schreibt zugleich mit langem Atem, wie man ihn aus den Romanen der russischen Klassiker, zum Beispiel Tolstoi, kennt. Tatsächlich ist der «Schweizerspiegel» die helvetische Variante von «Krieg und Frieden».

Keine Immunität gegen linke und rechte Neutöner

Angelegt ist der Roman als Familienepos. Die Familie als «Keimzelle des Staates». Im Zentrum steht die gutbürgerliche Familie des Oberst Ammann, eines Liberalen durch und durch, doch ringsum bricht alles zusammen.

Selbst die eigenen Söhne sind nicht immun gegen linke und rechte Neutöner. Der Oberst versucht, eine bürgerliche Mitte zu retten, kämpft gegen alles vermeintlich Extreme und «Morsche». Mit gnadenloser Feinheit erzählt Inglin davon, wie eben auch diese Mitte bedroht ist.

Schriftsteller Meinrad Inglin (links) unterhält sich 1953 im Rathaussaal in Schwyz mit dem Schweizer Germanisten Emil Staiger (rechts). Bild: Keystone

Viele Familien und Staaten sind durch den Krieg schon geschwächt, als dann noch jene Spanische Grippe sich zuerst wie ein Gespenst heranschleicht «mit leisen, raschen Schritten und harmloser Miene», wie Inglin schreibt. Als «unheimliche Schwester des Krieges» vernichtet die Seuche Millionen von Menschenleben in Europa. 1918 und 1919 sterben gemäss historischen Quellen allein in der Schweiz 24447 Menschen.

Dieser Roman ist weder widerlegt noch veraltet

Im «Schweizerspiegel» sind dieser Pandemie eindrucksvolle Seiten gewidmet. Als damals die Seuche das Land heimsuchte, gab es noch keine Impfung. «Wir sind ganz einfach am Berg», heisst es einmal im Roman.

Meinrad Inglin erscheint in der jetzigen Covid-Pandemie wie der gute Schwyzer, der nicht nur seinem Kanton, sondern der ganzen Schweiz in ihrer neuen Notsituation einen Spiegel vorhält. Sein imposanter Roman lehrt uns, dass die Schweiz auch heute keinesfalls gefeit ist gegen Spaltungen und Zerfall.

Man mag einwenden, der «Schweizerspiegel» komme nach dem Geschmack eines heutigen Lesepublikums zu betulich und staatstragend daher. Das mag sein. Andererseits ertönt immer wieder der Ruf nach dem grossen politischen Roman. Dieser Roman lässt sich aber nicht mehr schreiben, ganz einfach, weil es ihn schon gibt. Inglins «Schweizerspiegel» mag seine literarischen Limiten haben. Widerlegt oder veraltet ist er noch lange nicht. Meinrad Inglin ist heute vor genau 50 Jahren in Schwyz gestorben.