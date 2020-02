Solothurner Sänger tritt beim Eurovision Song Contest für Deutschland an Ben Dolic, bekannt als Solothurner Kandidat bei «The Voice of Germany», wird Deutschland im Finale des diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) vertreten. Für den Wahl-Berliner geht damit ein Traum in Erfüllung.

Benjamin Dolic als 21-Jähriger bei «The Voice of Germany». Nun will er für Deutschland den Eurovision Song Contest gewinnen.

Sat.1/Prosieben

(ldu/sat/dpa) Bei der Casting-Show «The Voice of Germany» landete Benjamin Dolic 2018 noch auf Platz zwei. Jetzt hat der Ex-Zuchwiler «big news» zu verkünden. Mit dieser grossen Neuigkeiten meint Ben Dolic – wie sich der 22-Jährige inzwischen nennt – in einem Post auf Facebook den Auftritt für Deutschland im Finale des diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) am 16. Mai in Rotterdam. Dort werde er seine neue Single «Violent Thing» präsentieren. Im Party-Song geht es um die Liebe. Das Musikvideo dazu wurde in einem Club gedreht und ist online bereits zu sehen:

Nach Misserfolgen hat der NDR bei der Auswahl des diesjährigen Beitrags für Deutschland ganz weit ausgeholt. Gut 600 Künstlerinnen und Künstler wurden dafür unter die Lupe genommen, fast 600 Lieder angehört und Dutzende eigens dafür geschrieben. Am Ende blieben 20 Kombinationen aus 10 Künstlern und 17 Liedern übrig. Daraus soll der gebürtige Slowene Dolic mit «The Violent Thing» herausgestochen haben.



«Ben Dolic ist ein Ausnahmetalent. Mit seiner glasklaren und gefühlvollen Stimme hat er völlig zurecht die beiden unabhängigen ESC-Jurys in Deutschland überzeugt», lässt sich ARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber in einer Mitteilung des NDR zitieren. Für Ben Dolic ist der Auftritt für Deutschland allerdings nicht der erste Kontakt mit dem ESC. Bereits 2016 hatte er am Vorentscheid für Slowenien teilgenommen.

Als 19-Jähriger kam Benjamin Dolic aus Slowenien in die Schweiz nach Zuchwil. Hier lernte der heutige Ben einst Deutsch und trieb seine Musikkarriere voran. Nach seinem Erfolg bei «The Voice of Germany» tourte er durch Deutschland und Österreich und nahm eine CD auf. Nun lebt er in Berlin – zusammen mit seiner Freundin. Diese studiert dort.