Verwüstung Zuerst wurden sie Sturmopfer und dann noch beklaut: Jubla-Sommerlager in Schönenbaumgarten endet mit totalem Frust

Ein Bild der Verwüstung bot die Zeltstadt der Jungwacht Blauring aus dem Aargau nach dem Gewitter am Dienstagabend. Und als der Lagerplatz in der Gemeinde Langrickenbach verlassen war, bedienten sich Unbekannte auch noch an der Küchenausrüstung.