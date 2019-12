Sie sind eine der erfolgreichsten Theatergruppen Österreichs und bleiben in Vorarlberg: «Provinziell ist man im Kopf» Martin Gruber und sein preisgekröntes Vorarlberger Aktionstheater Ensemble mischen seit 30 Jahren die österreichische Theaterlandschaft auf. Das Erfolgsgeheimnis: Sie gelten als «schnelle politische Eingreiftruppe» - mit einer ganz eigenen theatralen Sprache.

In seiner Uraufführung «Heile mich» demaskiert Regisseur Martin Gruber mit seinem Aktionstheater Ensemble die Sehnsucht nach Erlösung. Bild: Stefan Hauer

Der David, der sei so schön, seit sie ihn habe, gehe es ihr viel besser, jubiliert Isabella (intensiv: Isabella Jeschke). Und seine blauen Augen erst, und charmant sei er. Das Problem ist nur: David gibt es nicht.

In seiner neusten Uraufführung «Heile mich» demaskiert Regisseur Martin Gruber unsere Sehnsucht nach einem Heilsbringer, nach Erlösung. Einen Gemeinsinn gibt es nicht, die drei Frauen auf der leeren Bühne wollen sich viel erzählen, reden aber aneinander vorbei, jede kreist narzisstisch um sich selbst – und sehnt sich doch nach Nähe. Es ist ein bitterböser Theaterabend, den Gruber mit seinem Team im Spielboden Dornbirn aufführt.

Szenenbild «Heile mich»: Jede kreist narzisstisch um sich selbst – und sehnt sich doch nach Nähe. Bild: Stefan Hauer

Sie gelten als schnelle politische Eingreiftruppe

Seit 30 Jahren mischt Martin Gruber die österreichische Theaterszene auf. Gestartet ist er vor 30 Jahren mit seinem Aktionstheater Ensemble in Dornbirn. Mittlerweile ist der 52-Jährige mehrfach preisgekrönt, sein Ensemble ist in Vorarlberg und Wien beheimatet und hat sich jeweils ein Fanpublikum erspielt. Gruber hat den Sprung in die Hochkultur geschafft: Seine Inszenierungen erfahren Anerkennung.

Martin Gruber lacht, er strahlt. Die Premiere «war schon super, ein ziemlicher Ritt», sagt er. Er weiss gar nicht, die wievielte Premiere «Heile mich» war, die 70., vielleicht hat er auch schon mehr inszeniert. Nur zwei Monate hat er diesmal geprobt, sonst probt er drei Monate. Doch mit den drei Schauspielerinnen arbeitet er schon seit vielen Jahren, da könne man auf einem ganz anderen Vertrauenslevel einsteigen. «An irgendeinem Stadttheater wäre so etwas nicht möglich.»

Regisseur Martin Gruber ist seiner Heimat Dornbirn treu geblieben. Bild: Apollonia Bitzan

Gruber und sein Aktionstheater Ensemble gelten als «schnelle politische Eingreiftruppe», in seinen Uraufführungen greift er aktuelle Debatten auf. Gruber lässt sein Ensemble improvisieren, spitzt das daraus entstandene Szenenmaterial zu, überhöht es, schneidet andere Texte, Musik und Choreografien dagegen. Und findet so eine ganz eigene theatrale Sprache, die einen direkt in die Magengrube trifft. Kein narratives Erzähltheater, sondern ein wuchtiger stream of conciousness.

Als politischer Mensch könne er gar nicht anders als reagieren: «Kunst hat die Möglichkeit, auf einer Meta-Ebene Zustände zu reflektieren und neu zu denken», sagt er. «Das wird mich immer antreiben.»

Wo er seine Kunst mache, sei egal. Er mag sich mit der Kulturstadt Wien auseinander setzen, aber eben auch mit seiner Heimat Vorarlberg. Mit dem Provinzgedanken kann Gruber nichts anfangen: «Provinziell ist man im Kopf.» Und nicht im Theater.