Showszene Schweiz Emotionale Momente am Prix Walo: Ehrenpreise an Paola Felix und Monika Kälin Patent Ochsner, Bastian Baker, Joya Marleen, Oesch's die Dritten, Charles Nguela, «Oh läck du mir», «HD-Soldat Läppli»,« Die goldenen Jahre», «Tschugger» und David Constantin sind die Sieger. Zum Publikumsliebling wurde die Moderatorin Fabienne Gyr.

Paola Felix mit dem Prix Walo neben Monika Kaelin an der 47. Verleihung des Prix Walo. Michael Buholzer / KEYSTONE

Standing Ovation, Tränen der Rührung und der Dankbarkeit als Vize-Präsident Sepp Trütsch der ehrenamtliche Vereinspräsidentin ausser Plan den Prix Walo der Herzen überreichte. Die umtriebige Organisatorin der Preisverleihung wusste nichts von der Ehrung und war dementsprechend gerührt. Es ist die verdiente Auszeichnung für eine Frau, die seit 1998 mit einem unglaublichen, aufopferndem Einsatz und noch viel mehr Herz den Prix Walo leitet und am Leben erhält. Ohne sie gäbe es diesen ältesten und wichtigsten Preis der Showszene Schweiz schon lange nicht mehr.

«Oh läck du mir» gewinnt in der Kategorie «Musical»

Nicht minder bewegend war die Verleihung des Ehren-Prix Walo an die 72-jährige ehemalige Schlagersängerin und Moderatorin Paola Felix. Lautstark gefeiert wurden die zwei Preise für den Fernseh-Krimi «Tschugger». Tschugger-Darsteller David Constantin siegte in der Kategorie «Schauspieler» und die Serie selben in der Kategorie «TV-Produktion». Der Prix Walo in der Kategorie «Film» ging an Petra Volpes «Die goldenen Jahre» und in der Kategorie «Komödie» an die Neuauflage des «HD-Soldat Läppli» mit Gilles Tschudi. In der Kategorie Kabarett/Comedy setzte sich Charles Nguela überraschend gegen Peach Weber und Mike Müller durch. Eher überraschend ging in der Kategorie «Musical» der Prix Walo an die Produktion «Oh läck du mir». Leer aus ging das viel erfolgreichere Musical «Sister Act» mit Fabienne Louves.

Keine grossen Überraschungen gab es in den Musiksparten: Patent Ochsner wurde zur erfolgreichsten Pop/Rock-Band gekürt, Bastian Baker zum populärsten Sänger und Joya Marlen zur besten Newcomerin. In der Kategorie Jodel schwangen Oesch's die Dritten mit Showjodlerin Melanie Oesch obenauf.