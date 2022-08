Serie Mit «The Sandman» gelingt Netflix eine erstaunlich unterhaltsame Fantasyserie Jahrelang steckte Neil Gaimans Graphic Novel in der Hölle der Vorproduktion, galt als unverfilmbar. Doch siehe da: Die Adaption klappt überraschend gut.

Dream (Tom Sturridge) mit seinem sprechenden Raben Matthew (im englischen Original mit der Stimme von Patton Oswalt). Liam Daniel/Netflix

Morpheus, auch Dream genannt, der Herr über Träume und Albträume, trägt mit Luzifer ein Imaginationsduell in der Hölle aus. Der Corinthian, eine Schreckensgestalt mit Zähnen anstelle von Augen, treibt indes in unserer Welt sein Unwesen. Und im Traumreich ermordet ein missmutiger Kain täglich aufs Neue seinen Bruder Abel, allerdings selten vor dem Mittagessen; er ist ein Morgenmuffel. Klingt abgedreht? Willkommen in der düsteren Welt von «The Sandman».

Neil Gaimans in zehn Bänden zusammengefasste Graphic Novel aus den frühen 90er-Jahren war für die Comicszene ebenso bahnbrechend wie die kurz zuvor erschienene Dystopie «Watchmen» von Alan Moore. Sie vereint eine wilde Mischung aus griechischen Sagen, DC Comics (u. a. «Batman» und «Superman») und Dante, den Erzählungen der amerikanischen Horrorautoren Edgar Allan Poe und Howard Phillips Lovecraft, der Bibel, deutscher Romantik und der Gothic-Kultur. Und vielem mehr. «The Sandman» ist ein Fest für Bücherliebhaber, eine eklektische Geschichte übers Geschichtenerzählen.

Die Ära der Schlafwandler

Ihren Anfang nimmt sie in England im Jahr 1916: Der Magier Roderick Burgess will den Tod gefangen nehmen, damit dieser ihm seinen Sohn zurückgibt, der in der Schlacht von Gallipoli gefallen ist. Doch er erwischt stattdessen einen anderen der sogenannten sieben «Ewigen»: Dream. Da der jedoch nicht einmal bereit ist, mit Burgess zu sprechen, wird er, seiner Macht beraubt, kurzerhand in einen Glaskäfig gesperrt.

Die Konsequenzen sind fatal: Millionen Menschen wachen nicht mehr auf oder taumeln traumtrunken umher. Es ist die fantastische Erklärung für den Dämmerzustand vor und während des Ersten Weltkriegs, den der österreichische Schriftsteller Hermann Broch als einen der «Schlafwandler» charakterisierte.

100 Jahre später kommt der Traumherr endlich aus seinem Gefängnis frei – und begibt sich auf die Suche nach seinen Insignien: dem Helm, dem Beutel mit Sand und einem Rubin, der Wünsche wahr werden lässt. Die sind inzwischen verstreut und verkauft und Dream ist auf die Unterstützung der Dämonenjägerin Johanna Constantine (gespielt von Jenna Coleman) und dem sprechenden Raben Matthew angewiesen.

Tom Sturridge ist äusserst präsent als stoischer Morpheus, der mit seiner hageldürren Gestalt, den abstehenden schwarzen Haaren und den dramatisch deklarierten Dialogen locker als Emo durchgehen könnte. Ihm zur Seite steht eine Riege von Stars, angefangen von Gwendoline Christie als Teufelin bis zu David Thewlis und Mark Hamill; auch Stephen Fry gibt sich die Ehre.

Langes Warten in der Hölle der Vorproduktion

«The Sandman» ist eines jener anspielungsreichen Werke aus dem Reich der Fantastik, die auf ewig als unverfilmbar galten und in der Hölle der Vorproduktion schmorten, ehe sie endlich doch umgesetzt wurden. Anders als etwa im Fall der Kinoadaption von Stephen Kings «Dark Tower»-Reihe 2017, deren Misserfolg weitere Fortsetzungsträume bis auf weiteres beerdigte, läuft hier jedoch vieles richtig.

Die Umsetzung der Geschichte, an der Gaiman ebenso mitarbeitete wie Drehbuchautor und Produzent David S. Goyer, nimmt sich ausreichend Zeit, ihre Komplexität zu entfalten. Sie traut sich, auch mal vom linearen Erzählstrang abzuweichen – und fast kompilatorisch abzuschweifen. Die Spezialeffekte, jene Achillesferse, die schon manche Genreproduktion von Netflix billig wirken liess, sind in weiten Teilen sehr ansehnlich und fangen die Atmosphäre der Vorlage, irgendwo zwischen Pathos und Trash, treffend ein.

Zu treffend, bemängeln manche Comickenner, denen die Ausführung als zu wenig kantig und eigenständig aufstösst. Es stimmt, die stilistische Bandbreite und erzähltechnische Vielfalt der Graphic Novel erreicht die Serie nicht. Allerdings vermag sie es, ein ursprüngliches Nischenprodukt einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, ohne dabei ganz den Geist des Originals zu verlieren. Keine Selbstverständlichkeit im heutigen Seriendschungel.