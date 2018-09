Lesetipps Bildband: Seltene Einblicke in eine Parallelwelt Laura Widmer

Führerkult und Dauerpropaganda: Nordkorea mutet in seiner Fremdartigkeit an wie ein Land von einem anderen Stern. Oliver Wainwright, Journalist und Fotograf des britischen Guardian, bietet Einblicke in eine vom Rest der Welt abgeschottete Gesellschaft. Fotografien von imposanter nordkoreanischer Architektur und Führerstatuen zeigen das im Alltag verankerte Regime. Der Bildband bietet eine fotografische Reise durch das so faszinierende wie bizarre Nordkorea, ergänzt durch informative Texte.

Oliver Wainwright Inside North Korea, Verlag Taschen, 240 S., Fr. 57.–

Äusserlichkeiten bestimmen, wie Personen wahrgenommen werden. Doch welche Geschichte verbirgt sich hinter der Fassade? Die beiden Schweizerinnen Sandra Schmid und Sandra Bühler haben Europa, Asien, Afrika, Nord-, Mittel- und Südamerika bereist. Sie sprachen mit Menschen und fragten sie nach ihrem Leben. Kombiniert mit eindringlichen Schwarz-Weiss-Fotos der Interviewten ist so ein berührendes Kaleidoskop der menschlichen Existenz entstanden. Das Buch zeigt auf, was Menschen auf aller Welt trotz unterschiedlicher Lebensumstände eint.

Sandra Bühler, Sandra Schmid Menschen wie du und ich, Stämpfli Verlag, 168 S., Fr. 59.–

Pflanzen am Arbeitsplatz wirken stressvermindernd, verbessern das Raumklima und heben die Arbeitsfreude. Acht Jahre lang hat Frederik Busch Pflanzen in Betrieben, Arztpraxen und Grossraumbüros porträtiert. Statt mit botanischen Bezeichnungen versieht er sie mit Vornamen und kurzer Charakterisierung. So ist die Yuccapalme Otto immer kompromissbereit, und der Kaktus Uwe lässt sich nicht aufhalten. Absurd? Ja, aber auch ziemlich lustig.

Frederik Busch German Business Plants, Kehrer Verlag Heidelberg, 128 S., Fr. 39.–