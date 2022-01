Schweizer Pop Das Debütalbum von ZIAN: «Burden» –der Ehrgeiz quillt aus jedem Ton Der Basler Sänger ZIAN war 2021 der Newcomer des Jahres. Auf seinem Debütalbum «Burden» liefert er eine geballte Ladung Schwermut.

Zian, Pop-Sänger Jens Ries / Sony Music

Aus dem Nichts ist der Basler Sänger ZIAN Anfang 2021 aufgetaucht und wurde zum Newcomer des Jahres. Zwanzig Wochen hielt sich sein Song «Show You» in der Schweizer Hitparade. Neben «Tribute» von Lo & Leduc war es auch der einzige Schweizer Song, der sich in der Jahreshitparade platzieren konnte (Rang 93). Erstaunlich. Denn der 28-jährige Sänger, bürgerlich Tizian Hugenschmidt, war damit im letzten Jahr sogar noch erfolgreicher als Eurovision-Juwel Gjon’s Tears.

Auf den zweiten Karriereschritt durfte man also gespannt sein. Jetzt ist er da. Das Debütalbum «Burden» erscheint diese Woche und der Ehrgeiz quillt aus allen Tönen, aus jedem Sound und jedem Beat, aus allen elf bombastisch produzierten Stücken von Henrik Amschler. Urbane Grooves und Sounds sind das Ding des 33-jährigen Produzenten, Mixing Engineers und Songschreibers, der in letzter Zeit auch erfolgreich mit Loco Escrito, Mimiks und LCone gearbeitet hat. Bei ZIAN trägt er ganz dick auf und greift tief in die Kiste des Überwältigungspop. Opulent, pompös und pathetisch sucht er den Wow-Effekt des Zuhörers.

Das Klangkostüm passt durchaus zum nachdenklichen, tiefgründigen ZIAN. Der Basler Sänger denkt gross. Intensiv hat er sich mit dem Leben und mit philosophischen Fragen auseinandergesetzt und wie der Albumtitel «Burden» vermuten lässt, geht es um Last und Lasten. Aber auch um Themen wie Angst, Verlust und Aufopferung. «In meinem Leben habe ich mich immer wieder mit der Last beschäftigt, die uns Menschen unverschuldet auferlegt wurde und die wir zu tragen haben», sagt ZIAN. Es sind intime Angelegenheiten, die das Scheidungskind Tizian am eigenen Leib erfahren hat und in den Songs verarbeitet. Ehrliche Offenbarungen seiner Seele, die er mit seiner ausdrucksstarken und bewegenden Stimme zu interpretieren weiss.

Ist das jugendliche Zielpublikum empfänglich?

Bemerkenswert ist auch, dass das junge Team um ZIAN, entgegen dem Trend, nicht auf den schnellen Erfolg mit Streaming setzt, sondern auf das gute alte Album. «Burden» ist ein Konzeptalbum mit einem roten Faden von Song zu Song – wie früher. Es ist denn auch die Idee, dass man das Album als Ganzes und in einem Zug durchhört. ZIAN macht es seiner Hörerschaft aber nicht einfach. Nützt sich das permanente Drama nicht ab? Wird die Last nicht zur Belastung? Ist das Zielpublikum, eine wohl eher jugendliche Hörerschaft, überhaupt empfänglich für diese erdrückende, geballte Ladung Schwermut?

ZIAN ist davon überzeugt: «In der heutigen Zeit, in der viel Oberflächlichkeit und Ich-Bezogenheit vorhanden ist, mitunter durch Social Media etc., haben die Jungen doch den Drang, ehrlich zu hinterfragen und alte Denkmuster aufzulösen. Ich glaube, dass ein Teil offen und empfänglich ist für eine tiefsinnige Auseinandersetzung mit dem Leben». Die aktuelle Corona-Pandemie habe diese Tendenz noch verstärkt. Aus direkter Betroffenheit habe Corona auch zu einer Politisierung der Jugendlichen geführt. Niemand konnte sich der Pandemie und den Massnahmen entziehen.

ZIAN versteht «Burden» als «Spiegel der Erkenntnis, aber auch als Auffangbecken, weshalb am Ende jedes Songs Hoffnung aufkeimt. Tatsächlich verspricht auch der letzte Song ‹Betray The Loss› den Start in eine andere hellere Dimension. ‹Burden› ist mein erstes Kapitel auf dem Weg vom Dunkel ins Licht», sagt ZIAN. Doch der Lichtschimmer ist dünn, zu dünn, vermag die drückende Schwere nur bedingt aufzuhellen. Die Atmosphäre bleibt erdrückend, der Gesamteindruck dunkel und beladen – vielleicht überladen.

ZIAN Burden (Sony). Erscheint am 28. Januar. Live-Tour ab Frühling und Herbst.