Schweizer Literatur Rebecca Gisler sieht in ihrem preisgekrönten Debütroman sogleich das Bizarre im Alltag Mit ihrem Debüt, dem kuriosen Aussenseiterroman «Vom Onkel», hat Rebecca Gisler den Schweizer Literaturpreis erhalten.

Rebecca Gisler. Bild: BAK/Julien Chavaillaz

Wenn der Onkel am Morgen nicht da ist, ist er wohl durchs Toilettenrohr getaucht und in der Kläranlage verschwunden. Aber eigentlich kann das nicht sein, denn der Mann ist zu dick fürs Abflussrohr. So dick, dass sein Bauch auf dem Tisch ruht, wenn er isst. Wenn er nicht isst oder ins WC abtaucht, geht er seinen Lieblingsbeschäftigungen nach: Dann übt er Bogenschiessen im Garten oder fährt in den Supermarkt und kauft ­bizarre Schnäppchen. Nicht weil die jemand brauchen könnte, sondern einfach nur, weil sie im Angebot sind.

Wer Rebecca Gislers Roman «Vom Onkel» liest, wird eine gewisse Abscheu gegenüber diesem Onkel empfinden: Er ist dreckig, verteilt seinen Kot im Bad, wäscht sich nur selten und hat abstossende Tischmanieren; zudem verspeist er fast ausschliesslich fettige Wurst-Sandwiches. Früher klaubte er noch Wellhornschnecken mit Schale vom Fels an der Küste, die er gleich vor Ort verzehrte. Über Geschmack lässt sich streiten. Der Onkel ist ein Messie, er schläft auf einer löchrigen ­Ma­tratze und hat um sich herum leere Verpackungen verteilt, dazu Zeitungen, Colaflaschen, Bierdosen und Aschenbecher voller Zigarettenstummel.

Rebecca Gisler: Vom Onkel. Roman. Atlantis Verlag, 140 S. Zvg / Aargauer Zeitung

Onkel will nicht auffallen, nimmt den ganzen Platz ein

Der Onkel ist merkwürdig, ein bisschen eklig, ein bisschen seltsam – aber auf eine schräge Art liebenswürdig. «Er will nicht auffallen und nimmt dadurch den ganzen Platz ein», sagt ­Rebecca Gisler im Gespräch in einem Zürcher Café. Die 31-Jährige schildert in «Vom Onkel» auf 140 Seiten das Leben eines Aussenseiters in der Provinz. In einer dieser Randregionen, die im auf Paris fixierten Frankreich wie von Moderne und Fortschritt abgeschnitten wirken. «Vom Onkel» ist dennoch kein sozialkritischer Roman, der die Ränder der Gesellschaft und ihre Missstände beleuchtet. Rebecca Gisler sagt denn auch:

«Wir leben doch alle in einer Grauzone, am Rande der Gesellschaft. Ich sehe mich auch selbst in so einer Grauzone»

Wenn man nur lange genug den Alltag beobachte und das Gesehene dann detailliert beschreibe, werde doch alles scheinbar Konforme bizarr und merkwürdig und ungreifbar zugleich.

Die Nichte des Onkels rückt als Icherzählerin dem Onkel auf die Pelle, aber auch dem Bruder, der Mutter, den Grosseltern. Sie schaut so lange und konzen­triert, bis die Details verschwimmen. Die Mitglieder dieser ­«Familienlegende» bleiben ­namenlos, fast austauschbar. Gisler: «Einmal habe ich beim Schreiben dem Onkel einen ­Namen gegeben, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Er muss ‹der Onkel› bleiben.» Ungreifbar sind nicht nur diese Menschen, die dazu neigen, sich selbst zu verletzen. Ungreifbar werden auch deren Erinnerungen. Je länger sie zurückliegen, umso vager werden sie, umso schlechter halten sie der Realität stand. Etwa wenn die Mutter immer wieder vom Haus ihrer Kindheit erzählt – doch als sie vor dem Block steht, weiss sie nicht einmal mehr, wo genau sie wohnten. Egal, ob Erinnerungen und Regeln stimmen oder nicht – wenn sie immer wieder erzählt werden, gewinnen sie eine eigene Kategorie von Realität.

Zweisprachig prüft Gisler ihre Sätze hin und her

Viel passiert nicht in der «Vereinigung von Müssiggängern», der WG von Onkel, Neffen und Nichte in der Bretagne. Rebecca Gisler hat auch nicht das Ziel, eine ausgefallene Geschichte zu erzählen, vielmehr lässt sie sich beim Schreiben treiben von ihren Figuren, von Wörtern, von Sprache, von Sprachen. Gisler ist zweisprachig aufgewachsen, lernte Deutsch erst mit den Zürcher Spielkameradinnen und in der Schule. «Französisch ist meine Kindersprache, Deutsch Schulsprache», sagt Gisler. Auf Deutsch lernte sie schreiben und lesen, auf Deutsch erschloss sie sich die Literatur. Bis ihr eine ebenfalls zweisprachige Lehrerin am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel riet, auch auf Französisch zu schreiben. Sie zog nach Paris, absolvierte den Master-Studiengang Création litteraire, las viel, und holte sich die Sicherheit im Schrift-Französisch, die sie wegen mangelnder Übung nie bekommen hatte. Noch heute sagt sie:

«Ich bin naiver, ich bin freier, wenn ich französisch schreibe»

Im August 2020 erschien «D’oncle», mit absichtlich falschem Titel, mit dem Gisler den Schweizer Literaturpreis 2022 gewann. Dann wollte sie es wissen, übersetzte ein Kapitel, trat beim Open Mike in Berlin auf – und gewann ebenfalls. Doch «D’oncle» und «Vom Onkel» sind nicht identisch, Gisler selbst nennt den Prozess «neu schreiben»: Manche Passagen sind in der deutschen Fassung länger, ausgeschmückter, die Sätze, die sich auch in Deutsch über Seiten ziehen, noch länger. Skrupel hat sie wegen der Änderungen keine: «Das ist mein eigener Text», sagt sie und grinst, «da kann ich mich auch selbst betrügen.»

Rebecca Gisler hüpft beim Schreiben zwischen den Sprachen hin und her, schreibt auf Französisch, übersetzt einige Sätze ins Deutsche und wieder zurück, um sie und ihren Sinn zu testen. Sie schreibt an ihrem nächsten Buch, wieder auf Französisch, lebt aber wieder in Zürich. Um sich zu finanzieren, übersetzt sie Gebrauchstexte, mitunter auch Begleittexte von Haustierartikeln. Auch das verbindet sie mit der Nichte in «Vom Onkel». «Ich gehe aus von Dingen, die ich kenne», sagt Gisler, «aber dann fiktionalisiere ich sie.» Mag sein, dass sie einen Onkel hat. Durchs Toi- letten­rohr ist der aber noch nie verschwunden.