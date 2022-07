Schweizer Literatur Der Kabarettist Ralf Schlatter schreibt in seinem neuen Roman mit 43586 Wörtern zum letzten Atemzug Im seinem neuen, verspielt-tiefsinnigen Buch «43586» erzählen elf Zufallsbekannte einer Frau in ihren letzten Lebenstagen unzählige Geschichten, die das Leben feiern. Schlatter liefert sie pointensicher als witzige Verbeugung vor Boccaccios Dekamerone.

Der Schweizer Kabarettist und Schriftsteller Ralf Schlatter. Bild: Christoph Hoigné

Nein, es ist nicht wie bei Giovanni Boccaccio die Pest, welche diese elf Menschen zusammenführt. Sie versammeln sich auch nicht in einer Villa vor den Toren von Florenz, sondern an Paulas Sterbebett im Alters- und Pflegeheim Frohburg. Nur schon dieser Name: Frohburg! Man merkt: Hier spielt einer überdeutlich mit Ironie. Aber Ralf Schlatter präsentiert schliesslich ein Schweizer Dekamerone der Gegenwart, das mehr schrullig und liebevoll ist als derb wie in Boccaccios Mittelalter.

Sie lässt sich das Lebensganze in fabulierenden Varianten erzählen

Der Schaffhauser Kabarettist, der mit seiner Partnerin im Duo Schön&Gut seit Jahren auf den Kleinkunstbühnen steht, hat den Literaturklassiker offenbar bestens gelesen. Nur: Während Boccaccios vor der Pest Geflüchtete die nahe Todesgefahr mit einer rhetorischen Feier der Wollust verdrängen, will diese Paula Geschichten hören «vom Glück, von der Liebe, von wahrer oder falscher Freundschaft, vom wahren oder falschen Leben, vom wahren oder falschen Ich, von der Zeit und ruhig auch vom Tod». Sie will nicht nochmals das eigene Leben an sich vorbeiziehen lassen, sondern das Lebensganze in allen Variationen sich erzählen lassen.

Und sie hört erfreulicherweise mit Humor, Aufmüpfigkeit und Versöhnung zu. Das klingt dann so: Paula liegt mit unheilbarem Krebs im Bett und sagt «In Ordnung, wenn ich meinem Karzinom Pankraz sage?, griechisch ‹Der Allmächtige›.» Die Ärztin kennt nur Gottfried Kellers ‹Pankraz, der Schmoller›. Auch gut, meint Paula: «Pankraz, der allmächtige Schmoller, in einer Woche ist sein Namenstag.»

Geschichten aus der unerschöpflichen Schatztruhe des Kabaretts

Paula ruft nun wildfremde Menschen an, deren Namenstage auf die Folgewoche fallen. Und tatsächlich kommen elf Leute. Sie heissen Ida, Volkmar, Theresia, Notker und sind Kindergärtnerin, Buchhalter, Apothekerin, Geschichtslehrer. Dass sich einige beim fabulierenden Erzählen an Paulas Sterbebett allmählich näher kommen, ist eine sehr schöne Pointe.

Die vielen pointensicheren Geschichten, die sie über Liebe, Tod, Reisen, magische Menschen, Glück und Scheitern erzählen, zieht Schlatter aus der Schatztruhe des erfahrenen Kabarettisten. Sie sind skurril, romantisch, wehmütig: Anton etwa glaubt, er lebe nur noch einen Tag, hebt alles Geld ab, wird dieses aber nicht los, weil alle, sogar die Prostituierte, so grosszügig sind und alles gratis machen. Oder Elisabeth, die das Elixier für ewiges Leben gefunden hat, dieses aber nur ihrer Katze zu trinken gibt und es danach vernichtet. Blödelei kann Schlatter auch: Etwa wenn er von Jonas erzählt, der mit seiner Freundin in Bhutan glücklich sein will, die das nicht versteht, er darauf beim Kauf einer Butangasflasche eine Frau aus Buttenheim kennenlernt – und Bhutan vergisst.

Das dies alles als Erfindung eines im Traum Schiffbrüchigen geschieht, mag man als eine überflüssige Spielerei ansehen. Aber Schlatter spielt einfach wahnsinnig gerne. Deshalb auch sein Titel, über den man lange rätselt: «43'586». Es ist die Anzahl der Wörter seines Buches. Es ist gleichzeitig die Anzahl der Abschiedswörter, die Paula bis zum letzten Atemzug begleiten und sie mit dem Sterben versöhnen. Was für eine rührende, tolle Funktion der Literatur!