Schweizer Literatur Charles Lewinskys neuer Roman «Sein Sohn» erzählt von einem königlichen Waisenkind um 1800 Schweizer Autoren entnehmen ihren Stoff gerade gehäuft der Vergangenheit. Charles Lewinsky gelingt mit «Sein Sohn» ein Glanzstück.

Charles Lewinsky, literarischer Alleskönner. Christian Beutler / keystone

Sie ist in diesem Bücherherbst auffällig geschichtsverliebt, die erste Reihe der älteren Schweizer Schriftsteller. Alex Capus, Alain Claude Sulzer, Thomas Hürlimann, im September dann Lukas Hartmann – und jetzt gerade Charles Lewinsky: Alle schauen in ihren aktuellen Romanen in die Vergangenheit und finden dort offenbar spannendere Stoffe, als es ihnen die Gegenwart anbietet.

Sie finden Emanzipationsgeschichten und Internatsgrotesken, ein ergreifendes Brüder-Gespann und die Anfänge des Sozialismus und der Psychoanalyse. Man muss nicht Literaturwissenschafter sein, um darin Interessantes, mit unserer Gegenwart Verbindendes zu entdecken.

Charles Lewinsky: Sein Sohn. Roman. Diogenes, 368 Seiten. Bild: Zvg

Aber langweilen sich diese Autoren mit Blick auf unsere Gegenwart? Charles Lewinsky gibt auf die Frage eine bemerkenswerte Antwort: Es sei eher Zufall, dass er dort Geschichten gefunden habe, die ihn interessierten. «Dazu kommt noch etwas Zweites: Im historischen Umfeld kann ich eine eigene Welt schaffen – denn natürlich ist es unmöglich, vergangene Zeiten wirklich so zu schildern, wie sie waren und vor allem: wie sie von den Menschen, die in ihnen lebten, empfunden wurden.» Nicht zuletzt sei er kein Historiker, sondern ein Geschichtenerzähler.

Lewinskys erzählerischer Reichtum ist grosse Klasse

Es ist also die literarische Freiheit, die ihn reizt. Und die Entdeckerlust beim Kennenlernen seiner Figuren beim Schreiben, die dann hoffentlich das Interesse der Lesenden weckt. Vorweg: Lewinsky gelingt das bestens, und erst noch komplett unaufdringlich.

Dies ist umso erstaunlicher, denn in seinem neuen Roman «Sein Sohn» küsst er ein altes Genre wach, das jeweils märchenhafte und offensichtlichste sozialkritische Bezüge hat: dasjenige der Waisenkindgeschichte. Aber «Sein Sohn» ist so spannend wie rührend, so drastisch wie zärtlich und mit einem erzählerischen Reichtum serviert, wie es in der Schweiz vielleicht nur dieser unterdessen 76-jährige Autor beherrscht.

Fast alles hat Lewinsky erfunden – ausser dem historischen Beleg, dass der spätere französische Kaiser Louis Philippe in der Schweiz mit einer Köchin ein Kind gezeugt hat, das dann in einem Waisenhaus in Mailand aufgewachsen sei. Er nennt ihn Louis Chabos. Die kleine Notiz am Ende des Buches hätte es gar nicht gebraucht, denn ein literarisches Waisenkind auf der Suche nach seinen Eltern stammt in aller Regel von jemand Hochgestellten ab. An diese Regel hält sich auch Charles Lewinsky.

Der bürgerliche Aufstieg schützt den Helden nicht vor Trauma

Aber was er um dieses Grundgerüst literarisch aufbietet, ist grosses literarischer Genuss. Nicht umsonst hat Lewinsky in einem Interview mit der NZZ bereits im Frühjahr seinen neuen Roman sein bestes Buch genannt.

Tatsächlich ist es ihm gelungen, Formstrenge und Verspieltheit so zusammenzufügen, dass in drei Akten die Geschichte des Waisenkinds als Aufstieg und Fall sowohl als Sittengemälde, wie auch als Bildungsroman und Tragödie lesbar ist: Er lässt uns die Zeit um 1800 im Waisenhaus in Mailand, auf Napoleons grauenhaftem Russlandfeldzug, im bäuerlich-stolzen Bündnerland und im choleraverseuchten Paris unter Lumpensammlern so sinnlich, handlungs- und dialogstark miterleben, dass man in die Geschichte und in die Fieberträume und Wahnvorstellungen der Figuren wahrlich eintaucht.

Die Widerhaken im Roman machen nachdenklich

Lewinsky ist aber weit mehr als ein erzählerischer Überwältigungskünstler. Die Widerhaken dieser Geschichte lässt Lewinsky immerzu ganz leicht spüren. Denn bei allem lustvollen Fabulieren will dieser Autor die Lesenden zum Denken anregen. Da wäre etwa die zeitlose Skrupellosigkeit, mit der Herrscher ihre Bürger in Schlachten verheizen. Oder der schwarze Humor als universelles Überlebensrezept:

«Seit Louis Chabos beschlossen hatte, sich umzubringen, ging es ihm besser.»

Oder der Zynismus als letzter Luxus der Ärmsten. Pariser Totengräber haben im Roman das erste und letzte Wort: «Die Krankheit gönnt uns nichts mehr. Die Seuche geht zu Ende. Wir wollen es nicht hoffen.» Er habe seinen Roman vor Corona begonnen, lässt Lewinsky ausrichten, Cholera habe es 1830 in Paris gegeben.

Dass das Weltgeschehen sich in Kinderspielen spiegelt, um 1800 vor allem als Schlachten im Kinderzimmer, mag uns Heutigen genauso zu denken geben, wie uns unser unglaubliches Privileg neu zu schätzen, wenn Lewinsky die drastische Szene einer Fussgeburt schildert, in welcher ein rabiater Arzt mit blosser Hand das Kind aus der Schwangeren zieht.

In seinem Roman mag man auch eine tragische Sicht aufs Leben entdecken. Der Stolz des bürgerlichen Aufstiegs kann das Trauma der Elternlosigkeit nicht heilen. Der vom Waisenkind zum Bürger und Unternehmer aufgestiegene Louis erleidet es. Das Leben bleibt beunruhigend. Ein Happy End erlaubt sich Lewinsky nicht: «Dann wäre es ein Märchen geworden», sagt er.