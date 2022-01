Schweizer Literatur Anaïs Meier gewinnt Preis für komische Literatur und belegt damit: Schweizer Literaturhumor existiert Gibt es bei heimischen Romanen und Erzählungen etwas zu lachen? Vielleicht im Spoken Word, bei Franz Hohler oder Charles Lewinsky. Aber sonst? Nun geht jedoch gleich zweimal hintereinander der Förderpreis Komische Literatur in die Schweiz. Dieses Jahr an Anaïs Meier.

Mit verschmitzter Selbstironie gesegnet: Anaïs Meier. Bild: Enrico Meyer

Eigentlich sind es ja die Deutschen, die in der Schweizer Literatur den Humor entdecken. Und dies gleich doppelt: 2021 bekam Lukas Linder den Kasseler Förderpreis Komische Literatur. Dieses Jahr geht er an Anaïs Meier. Seit der ersten Verleihung 1999 heimsten Schweizer Autorinnen und Autoren einen Viertel dieser Nachwuchspreise ein. Dass auch Arno Camenisch mit seinem eher schwarzen, makabren Humor 2015 diesen Preis bekam, weist vielleicht sogar dem hiesigen Literaturhumor die Richtung.

Die diesjährige Gewinnerin Anaïs Meier jedenfalls fällt ebenfalls durch einen wachen Sinn für makabren Humor auf. Nicht nur in ihrer amüsant-grotesken Krimiparodie «Mit einem Fuss draussen». Auch auf die Anfrage für einen Fototermin für dieses Porträt antwortete sie: Momentan sei das schwierig, «da ein Ausschlag mein Gesicht derart entstellt, dass Ihnen bestimmt die Hälfte aller Abos gekündigt würden. Ausser, Sie planen einen Beitrag für ‹Dermatologie heute›, dann könnte das natürlich interessant sein!» Deshalb benutzen wir für die Bebilderung ein Foto vom November.

In Drehbuch-Konventionen ist sie fast erstickt

Was also macht Meiers Roman so preiswürdig? Er sei ebenso Gesellschaftssatire wie Krimiparodie und Unsinnprosa, heisst es in der Jurybegründung. Und «künstlerisch bestechend, poetisch dicht und doch leicht, lustig und zugleich ernsthaft». Diese literarische Freiheit hat sich die 1984 in Bern geborene Anaïs Meier allerdings erkämpfen müssen. Bevor sie in Biel literarisches Schreiben studierte, habe sie im Drehbuch-Studium an der Filmakademie Baden-Württemberg mehr gelitten als profitiert, erzählt sie: «Da musste alles nach Genretheorie und Heldenreise aufgehen. Und mir wurde von der Professorin klargemacht, dass sich für meine Verlierer-Geschichten niemand interessieren würde. Ich hatte daraufhin eine ziemliche Krise und konnte nicht mehr schreiben.» Krise hiess aber auch: Mit sehr wenig Geld auskommen. Daneben habe sie als Schauspielpatientin gearbeitet: «Für Übungen im Medizinstudium braucht es immer Leute, die als Probepatienten Krankheiten simulieren. Auch in der Ausbildung zu Pflegeberufen stehen solche Übungen fix im Stundenplan. Da geht es vor allem um Gesprächstraining in schwierigen Situationen.»

Man könnte meinen, Anaïs Meier sei Forensik-Spezialistin

Eine Leiche hingegen musste sie noch nie spielen, auch wenn man nach der Lektüre ihres Romans annehmen könnte, dass sie Expertin in Forensik ist. Denn wie sich eine Wasserleiche zersetzt, und warum deren Füsse in Turnschuhen sich vom Körper lösen, hat sie exakt recherchiert. «Und wegen dieser neuen Supermaterialien der Turnschuhe steigen die Füsse dann an die Wasseroberfläche auf», sagt sie. In deutschen Zeitungen habe sie unter «Verschiedenes» einige Male von solchen Funden gelesen. Und weil sie Krimis ein lustiges Genre findet, kam ein solcher Fuss in ihren Roman. Glücklicherweise hat sie sich von den Konventionen lösen können. Und macht sich einen Spass daraus, die Auflösung des Falls erst im Nachwort nachzuliefern.

Dieser schrullige Gerhard wächst einem ans Herz

Hauptfigur in «Mit einem Fuss draussen» ist Gerhard, ein arbeitsloser Zeitungsverträger und Sozialhilfeempfänger. In naiver Selbstüberschätzung sieht er sich als genialen Detektiv. Grund dafür ist ein aufregender Fund: Er hat im nahen See einen menschlichen Fuss im Turnschuh entdeckt und versucht nun mit schrulliger Hartnäckigkeit den Fall zu lösen. Denn für ihn ist klar: Die rüpelhaften Typen vom Anglerverein am Egelsee müssen etwas mit der Leiche zu tun haben. Besonders ihr Anführer, der Krückenpatrick, ist verdächtig.

Anaïs Meier setzt nun diesen Gerhard als Erzähler ein. In seiner rührend-komischen Sprache («Alleinigkeit») wächst er einem mit wirren Gedankensprüngen, amateurhaften Detektivstrategien und ungelenken Liebesversuchen ans Herz. Und die Autorin tobt sich freimütig aus: So wimmelt es von Kalauern, Wortspielen und Verschwörungsideen, Angebertum und Weinerlichkeit. Und weil Meier so unbekümmert mit Genres spielt, ist das Resultat so lustig wie kunstvoll.

Gerhard, der sich selbst als coolen Typen, als «alter linker Hase» sieht, hat statt Durchblick einen Laserblick, bekommt von einer erpresserischen Ente Tipps und landet bei Obdachlosen. Er isst gerne Pizza Margarita und sagt dann: «Das fällt mir da grad auf und auch, dass darin ja Rita enthalten ist!», der Name seiner Angebeteten. Dann wird er ganz poetisch: Ritas süsser Atem trage ihn verliebt und behaglich unter «gütigen Bäumen». Ein liebevolles Bild: Gütige, beschützende Bäume! Eine Fortsetzung sei aber nicht geplant, sagt Anaïs Meier. Sehr schade.