Schweizer Buchpreis gibt die fünf Nominierten bekannt Die fünf Nominierten für den Schweizer Buchpreis 2019 sind bekannt. Es handelt sich um Sibylle Berg, Simone Lappert, Tabea Steiner, Alain Claude Sulzer und Ivna Žic. Laut Communiqué vom Dienstag hat sich die Jury für eigenwillige und überraschende Texte entschieden. sda

Sibylle Berg (Bild: Hans Leitner/APA/Keystone)

Sibylle Berg treibt in ihrem Roman «GRM. Brainfuck» den entfesselten Neoliberalismus auf die Spitze und attackiert eine moralisch verkommene Zwei-Klassen-Gesellschaft. Das Buch sei «eine Mind Bomb von emotionaler Wucht», schreiben die Buchpreis-Verantwortlichen.

«Der Sprung» von Simone Lappert bezeichnet die Jury als raffiniert konstruiertes Geschichtenmosaik, bei dem ein einziger dramatischer Moment auf verschiedene Einzelschicksale einwirkt. Eine Frau steht auf einem Hausdach, sie wirkt als Katalysator der Konflikte der umstehenden Personen.

Autorin Tabea Steiner schreibt in «Balg» eine berührende Dorfgeschichte um einen unverstandenen Buben. Das trügerische Familienidyll wird aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Vorurteile sabotieren die fragilen Beziehungsgeflechte.

Alain Claude Sulzer (Bild: Gaetan Bally/Keystone)

In Alain Claude Sulzers Roman «Unhaltbare Zustände» zerbricht ein biederer Schaufensterdekorateur am Zeitgeist der 68er. Mit feiner Ironie schickt ihn Sulzer in den Untergang und schafft dabei ein kunstvolles Seelen- und Zeitporträt.

Ivna Zic (Bild: Katharina Manojlovic)

Ivna Žic lege mit «Die Nachkommende» ein Debüt «von grossem Sprachbewusstsein und sinnlicher Intensität» vor, wie der Medienmitteilung weiter zu entnehmen ist. Sie blickt in eine doppelt zerrissene Seconda-Seele zwischen Kroatien und Zürich.

Geprüft wurden insgesamt über 70 Titel aus 45 Verlagen. Laut Jurysprecher Manfred Papst habe es darunter «viele interessante junge Stimmen» zu entdecken gegeben. Der Schweizer Buchpreis ist mit insgesamt 42'000 Franken dotiert. Der Preisträger erhält 30'000 Franken, die vier anderen Finalisten je 3000 Franken.

Die öffentliche Preisverleihung findet am 10. November im Rahmen des Internationalen Literaturfestivals BuchBasel im Theater Basel statt.