Kein «Dinner for one»: König Charles witzelt bei Staatsbesuch auf Deutsch

Auf seiner ersten Auslandsreise vor seiner Krönung besuchte der britische König Charles III. gemeinsam mit seiner Frau Camilla Deutschland. Neben militärischen Ehren am Brandenburger Tor, gab es am Abend ein Staatsbankett in Berlin. Dabei verblüffte Charles nicht nur mit seinen Deutschkenntnissen, sondern bewies, dass er auch Humor hat.