«Tatort» Rosa und der Wolf: Im Schwarzwald kommt mit der Leiche eines lange vermissten Mädchens ein Familiendrama ans Licht Nebel, Schnee, ein Tal und Schauspieler, so kantig wie der Schwarzwald. Wie kam Teenager Rosa vor Jahren ums Leben?

«Tatort» Schwarzwald: «Unten im Tal». Sonntag, 12. Februar 2023, 20.05 Uhr, SRF 1. SWR/Benoît Linder

Ein Wolf reisst ein Schaf in einer nebligen Winternacht im Schwarzwald. Bei Erdarbeiten wird an einem See das Skelett eines seit über zehn Jahren vermissten Mädchens ausgebaggert, sein Turnschuh hat überdauert. Ein Schnitt ins Helle und zur Konfirmation von Antonia, der Tochter des vor Jahren verschwundenen und nun als Skelett geborgenen Teenagers. «Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott, und Gott in ihm.»

Die Stärke auch dieses «Tatorts» aus dem Schwarzwald, der den etwas belanglosen Titel «Unten im Tal» trägt und in Menzenschwand gedreht wurde, ist das feine Ausschöpfen des Lokalkolorits. Nicht plump, sondern mit Poesie wird hier der Schwarzwald in Szene gesetzt. Und auch der Cast ist wieder einmal mit sehr viel Sorgfalt ausgewählt.

Cornelius Obonya spielt Josef Winterfeld, den Vater des Mädchens Rosa, das als Teenager-Mutter den Tod fand und jahrelang vermisst worden war. Das Gesicht des Wieners Obonya ist so kantig und einzigartig wie der Schwarzwald dunkel. Mit Inka Friedrich als Mutter von Rosa und Aurel Manthei als mordverdächtigem Vorbestraften geben zwei weitere Theatergrössen ihr subtiles Spiel zum Besten.

Und dann wäre da noch der Wolf, dem die Kommissare Tobler und Berg (Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner) nachts begegnen. Man weiss zwar nicht so genau, wie er ins Drehbuch fand, aber schön ist er auf jeden Fall. Leuchten lässt diesen «Tatort» auch dieser Dialog kurz vor der überraschenden Auflösung: «Sind wir uns sicher?» (Tobler) «Nö.» (Berg) Kleine Abzüge gibt es allerdings bei der Spannung. Diese verliert sich etwas im vielen Nebel.