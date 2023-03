Roman Sylvie Schenk schreibt im Roman «Maman» über die eigene Mutter – eine geliebte «Idiotin» Wer die Bücher von Annie Ernaux liebt, wird auch diesen Roman verschlingen: Sylvie Schenks zornig-wehmütiges Mutterbuch «Maman», das in prägnanten Kurzkapiteln auch 200 Jahre Frauenschicksale skizziert.

Die deutsch-französische Schriftstellerin Sylvie Schenk. Bild: Peter-Andreas Hassiepen

«Unsere Mutter, die sprach nur mit der Wäsche und mit Babys.» Was die Schwestern lange nach dem Tod ihrer Mutter am Telefon über sie sagen, steht gleich im ersten Satz dieses hoch reflektierten, wunderbar zarten und trotzdem äusserst heftigen Romans. Darin steckt die Enttäuschung der Töchter über die depressive Unzugänglichkeit der Mutter, aber genauso das vermutete Trauma, das in dieser ungeschickten, verschlossenen Kleinbürgerin rumorte. Und nicht zuletzt steckt hier auch das Drama, dass diese Traumata von Generation zu Generation, von einer ungewollten Schwangerschaft zur nächsten weitergereicht werden – seit dem 19. Jahrhundert, von der Urgrossmutter bis in die Gegenwart.

Sylvie Schenk: Maman. Roman. Hanser, 174 S. Bild: Pd / Hanser Verlag

Ethnologin der eigenen Frauwerdung

Sylvie Schenk macht sich auf die schwierige Recherche, die sie mit unheimlich starker Bildlichkeit beginnt: «Ich habe früh gespürt, dass das Rätsel um ihre Herkunft das Leben meiner Mutter ausgehöhlt hat», sie also eine Unglückliche gewesen sei, «die ihr Unglück nicht reflektieren konnte». Ihre Methode gleicht jener, die Annie Ernaux im vergangenen Jahr den Nobelpreis für Literatur eingebracht hat: als Ethnologin und Historikerin der eigenen Frauwerdung. Sylvie Schenk muss jedoch mit viel Imagination jene Lücken füllen, über die ihre Mutter geschwiegen hat. Schenk, die gebürtige Französin, die in Deutschland lebt und auf Deutsch schreibt, tut dies wie Annie Ernaux mit einer Haltung eindrücklicher Rücksichtslosigkeit sich selbst gegenüber, aber mit weniger soziologischem Belehrungsgestus.

Die Mutter kommt aus ihrer Verschlossenheit nicht heraus

In präzisen Kurzkapiteln zwischen den immer leicht verbitterten Schwestern-Telefonaten in der Gegenwart, den wenigen gesicherten biografischen Fakten über Mutter, Grossmutter und Urgrossmutter entfaltet sie ihre traurige Bilanz. Wenige Hinweise lassen sie vermuten, dass ihre Mutter die Tochter einer Prostituierten war, die noch im Wochenbett in Lyon gestorben ist. 1916, mitten im Ersten Weltkrieg, hatte diese als Alleinerziehende ihren kargen Lohn mit Prostitution aufbessern müssen. So wie vor ihr deren Mutter, die sich ebenfalls prostituieren musste – wie viele ledige Hilfsarbeiterinnen im 19. Jahrhundert, deren Lohn nicht zum Leben ausgereicht hat.

Dass Sylvies Mutter nach jahrelangem Aufenthalt als Waisenkind in einem klösterlichen Kinderheim auch in ihrer späteren liebevollen Pflegefamilie nicht mehr aus ihrer Verschlossenheit herauskam und deshalb als «Idiotin» gehänselt worden ist, muss die Autorin vermuten. Später und in einer unglücklichen Ehe blieb sie für die Kinder ein schweigsames Rätsel: «Ich habe sie geliebt, wie man ein seltsames Wesen liebt, das zu einem gehört, ein Geheimnis, das man bewahrt. Eine Raritätenmutter, die man beschützen muss, auch wenn ich sie manchmal abstossend fand.»

Dieser Roman ist eines jener Bücher, die in das Dilemma der Erinnerungsarbeit stürzen. Die Autorin hat es nämlich verpasst, die Mutter, den Vater fragend zu verstehen. Diese Leerstelle bleibt ein lebenslanger Schmerz. «Maman» ist ein Buch, das mit seiner Vehemenz und analytischen Schärfe, mit Wehmut und ungeheurer szenischer Präzision in den Bann zieht: grosses Zeitpanorama, grosse Poesie.