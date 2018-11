Peter Zimmermann ist der unbekannte Verleger von Roman Signers Büchern

Der vierte Band von Roman Signers Werkübersicht wird am Samstag, 10.11.18, im Kunstmuseum St.Gallen in Anwesenheit des Künstlers und des Verlegers vorgestellt (16–18 Uhr). Die Vernissage findet im Rahmen der zweiten Kunstbuchmesse «Good Life Books» mit 19 nationalen und internationalen Verlagen statt. Auch zehn Künstler werden an der zweitägigen Messe teilnehmen. Sie startet am Freitag, 9.11.18, um 18.30 Uhr; um 20 Uhr wird Michaela Müller ihren Kurzfilm «Airport» vorstellen. Um 21 Uhr führt Lorenzo Benedetti ein Gespräch mit dem Künstler Gregorio Magnani.

Am Samstag um 15 Uhr geben Roland Früh, Leiter der Kunstbibliothek Sitterwerk und Stefan Inauen von Jungle Books Einblick in die Entstehung eines neuen Buches; um 19 Uhr spielt das Ensemble Phoenix eine Komposition von Norbert Möslang. Der Anlass endet um 20 Uhr. (gen)