Rock Slash bringt mit Myles Kennedy & The Conspirators sein neues Album raus – nächstes Jahr kommt er nach Europa Eigentlich suchte Slash nur einen Gastsänger. Elf Jahre später erscheint sein viertes Album mit Myles Kennedy & the Conspirators.

Unverkennbare Riffs und schwarzer Zylinderhut. Die Markenzeichen von Slash. Bild: Imago

Vor dem Interview mit Saul Hudson alias Slash – per Zoom, ohne Bild – flattern ein paar Richtlinien ins Haus. Erstens: keine Fragen zum Privatleben. Zweitens, keine «stupiden Fragen». Und am allerwichtigsten: Keine Guns-&-Roses-Fragen: «Sonst ist das Gespräch sogleich vorbei.» Man kann dem gemäss «Time Maga­zine» zweitbesten elektrischen Gitarristen aller Zeiten die leise Unlust nicht verargen. Aber auch die Neugier nach Guns-&-Roses-News ist verständlich.

Weit über 100 Millionen Tonträger hat die Band abgesetzt. Dass sie das Rockgeschehen in der zweiten Hälfte der 80er in einem solchen Mass dominieren konnte, war nicht zuletzt den flinken Fingern und den unverkennbaren Riffs ihres Gitarristen zu verdanken. Sein schwarzer Zylinderhut war aus dem ikonenhaften Image der Band ebenso wenig wegzudenken wie die publicity-trächtigen Streitereien mit dem launischen Sänger Axl Rose, ganz zu schweigen vom hedonistischen Lebensstil.

Dazu liegt das Thema keineswegs nur in der nostalgisch gefärbten Vergangenheit vergraben: Seit fünf Jahren ist Slash erneut mit Guns & Roses unterwegs. Vom kommenden Juni bis zum Jahresende wird die massive, im Jahr 2020 von Covid weggefegte Tournee nachgeholt. Aber natürlich halten wir uns an die Regeln. Da trifft es sich gut, dass der Grund für das Gespräch ein vergnüglicher ist: «4» heisst das neueste Album, das er mit dem Sänger Myles Kennedy & The Conspirators aufgenommen hat.

Die lockerste Situation, die er jemals erlebt hat

Die Songs sprudeln von knackigen Riffs, die Spielfreude überträgt sich auf den Hörer, und vielseitig sind die Klänge ebenfalls: Das Spektrum reicht vom Rolling- Stones-artigen «Actions Speak Louder than Words» bis zum exotisch-hippiemässig angehauchten «Spirit Love». Das erste Solo-Album nahm Slash – wie er damals sagte – darum auf, weil er endlich einmal das Sagen haben wollte, statt sich mit Komitees und Diven herumschlagen zu müssen. Auf Kennedy stiess Slash damals per Telefon.

«Das Album war mehr oder weniger fertig, aber für zwei Songs fehlte mir noch der rechte Sänger.»

Zu dem Zeitpunkt habe er Kennedy noch nie singen gehört, aber in seinen Kreisen sei der Name mit grösstem Respekt genannt worden. «Ich hatte nichts zu verlieren und schickte ihm die Songs. Als sie zurückkamen, war ich schockiert, wie gut er seine Sache gemacht hatte.»

Es folgte die übliche Tournee mit der Band, der inzwischen auch Todd Kerns (Bass) und Brent Fitz (Drums) angehörten: «Und es machte derart Spass, mit diesen Typen zu spielen, dass ich gleich an den Songs fürs nächste Album zu arbeiten begann.» Guns & Roses ist nicht die einzige komplizierte Band, in der Slash den Gitarrenton angegeben hat: Es gab da auch noch Slash’s Snakepit und die «Supergroup» Velvet Revolver mit Scott Weiland. Da boten die Conspirators eine willkommene Abwechslung: «Es ist die lockerste Situation, in der ich mich jemals befunden habe», sagt er.

«Jeder in der Band will bloss Musik machen. Nichts anderes zählt. Wir treffen uns und schlagen los. Die zwölf Jahre mit der Band waren ziemlich einfach…»

Unkompliziert ging man denn auch die Aufnahmen für die neue LP an. Zwei Auflagen habe man sich gemacht: «Genau zehn Songs, und alles live eingespielt.» So geschehen in Nashville, wo man fünf Tage hintereinander täglich zwei Stücke aufnahm.

Nun folgen endlich wieder Live-Auftritte, zuerst mit den Conspirators, dann mit Guns & Roses. Anfang 2023 soll eine Europatournee mit den Conspirators folgen. «Elf von zwölf Monaten im Jahr bin ich on the Road», sagt Slash zum Abschied: «Ich bin viel gesünder, wenn ich unterwegs bin, als wenn ich daheim herumhocke.»