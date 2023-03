Rock Vor einem Jahr ist Genesis abgetreten. Jetzt öffnet die englische Band ihre Schatztruhe Die englische Supergroup hat alte Konzertmitschnitte aus dem Archiv geholt. Die Box «Genesis BBC Broadcast» ist ein Streifzug durch die bewegte Geschichte der Band, gespickt mit zum Teil unveröffentlichten Trouvaillen.

Genesis 1982 mit Sänger Phil Collins und Mike Rutherford, dahinter Live-Gitarrist Daryl Stuermer. David Redfern / Redferns

Vor einem Jahr hat die englische Band Genesis unter Tränen ihr letztes Konzert in der Londoner O2-Arena gegeben und ist von der Bühne abgetreten. Hauptgrund waren die gesundheitlichen Probleme von Leadsänger und Schlagzeuger Phil Collins, der sich nur noch mit Stock fortbewegen und nicht mehr trommeln kann. Es war ein versöhnlicher Abschluss einer langen und bewegten Bandkarriere, die schon 1967 begann.

Grösster Einschnitt in der Bandgeschichte war der Ausstieg von Sänger Peter Gabriel. Mit Phil Collins als Leadsänger wandelte sich Genesis danach von der progressiven Rockband zu einer Popband mit Chart-Hits wie «Mama», «That’s All», «Invisible Touch» und anderen – und spaltete die Fangemeinde in ein Gabriel- und ein Collins-Lager. Die Band wurde immer erfolgreicher, umgekehrt wandten sich viele der frühen Genesis-Fans von der Band ab.

Genesis mit Peter Gabriel in Paris. Youtube

Es gab sogar noch eine kurze, dritte Phase mit dem Sänger Ray Wilson von 1997 bis 1999. Er konnte sich aber nicht etablieren und wurde von beiden Lagern abgelehnt. Tony Banks (Keyboard) und Mike Rutherford (Gitarre, Bass) sind die einzigen Konstanten der Band.

In der Live-Box sind alle friedlich vereint

Auf der neuen CD- und LP-Box «Genesis BBC Broadcast» sind alle friedlich vereint. Liebevoll kuratiert von Tony Banks, bietet die Box einen Streifzug durch die Bandgeschichte mit Liveaufnahmen von 1970 bis 1998. Viele der über 50 Live-Tracks waren bisher unveröffentlicht. Und Collins war zum Beispiel gar noch nicht dabei, als die Band 1970 beim Sender BBC Radio 2 auftrat.

Ein Mitschnitt von Klassikern wie «Musical Box» aus Paris, «Get ’Em Out by Friday» sind Zeugen der spannenden, frühen Phase der Band. Echte Perlen sind aber auch die Stücke, die Genesis 1992 beim Knebworth-Festival aufgenommen hat und die hier erstmals zu hören sind. Aber auch das Live-Konzert im Wembley-Stadion 1987, das schon auf DVD dokumentiert ist. Die Box ist eine echte Schatztruhe und erinnert daran, wie gut Genesis über all die Jahre als Liveband war.

Genesis: BBC Broadcast (3 CD/5 LP-Box mit 40-seitigem Booklet).