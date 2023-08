Rock Krokus, Manowar und Royal Republic Top. Limp Bizkit Flop Das dreitägige Riverside Festival hat sich zu einem der wichtigsten Schweizer Festivals in Sachen Rock und Metal entwickelt.

Begeisterte Rock- und Metalfans am Riverside Festival 2023. Bild: André Albrecht / ZT

Es sind zwei verschiedene Welten: Hier das Rock- und Metalfestival Riverside, da das Oldtimer- und Rock-’n’-Roll-Festival Route 66. Beide finden seit Jahren gleichzeitig und gleich nebeneinander in Aarburg statt. Organisiert vom gleichen Veranstalter. Lustig war zu beobachten, wie sich die beiden so unterschiedlichen Szenen mischten. Einerseits die durchwegs in schwarz gekleideten Hardrock- und Heavy-Metal-Fans, die zunächst bei den bunt und schrill gekleideten Rock-’n’-Roll-Fans vorbeischauten, bevor sie sich in den vertrauten Sektor des Riverside Festivals verschoben.

Die irisch-amerikanische Folk-Punk-Band Dropkick Murphys sorgte am Freitag, zum Start des Festivals, für hohe Wellen beim zahlreich erschienenen Publikum. Ihre Mischung aus Punkrock, Irish Folk und Hardcore Punk kam gut an und wurde mit grossem Applaus und Begeisterung quittiert. Leadsänger Ken Casey wusste das Publikum zu packen und kommunizierte rege. Das erfrischende Konzert ging auch nicht ohne Dusche von oben über die Bühne, die ersten Pelerinen wurden angezogen.

Krokus liessen es so richtig krachen. Bild: André Albrecht

Die alten Hasen von Krokus können es immer noch

Dann betraten die Krokus-Haudegen die Bühne und rockten vom Feinsten. Die vielen Fans – man sah es an den zahlreichen Krokus-Shirts – waren von ihren Schweizer Helden begeistert. Dass sie ihren Rücktritt wieder rückgängig machten, nahm ihnen in Aarburg niemand übel, im Gegenteil. Bereits ab dem dritten Stück folgten Hymnen wie «Amercian Woman» und «Tokyo Nights», mit dem die Schweizer Ur-Rockband das Publikum im Sack hatte. Aber auch mit den neueren Songs wusste Krokus zu überzeugen und die Band wurde von Minute zu Minute besser. Die Freunde von Pyro- und Nebeleffekten kamen auf ihre Rechnung. Man kann sagen, dass es die alten Hasen wirklich immer noch können. Allen voran Ferdinando von Arb, der seiner Gitarre immer noch beeindruckende Töne zu entlocken weiss. Auch Petrus scheint ein Krokus-Fan zu sein, liess er doch die Schleusen am Himmel während des Konzerts vollständig zu.

Highlight am Samstag war die schwedische Band Royal Republic. Sie lieferte sowohl musikalische Leckerbissen als auch eine mitreissende Show. Mitten in ihrem Auftritt überraschte die Band das Publikum: Sie verschwand plötzlich und tauchte auf einer kleineren Bühne im Publikum wieder auf. Dort lieferte sie ein akustisches Set mit Mundharmonika. Sehr zur Freude des Publikums.

Die schwedische Rockband Royal Republic überzeugte. Bild: André Albrecht

Energieloser Sänger Fred Durst

Der grosse Headliner Limp Bizkit wurde mit Spannung erwartet. Viele der Zuschauenden waren extra für die amerikanische Nu-Metal-Band nach Aarburg gereist. Sänger Fred Durst erschien in einem grünen Ganzkörperanzug mit oranger Kappe und riesiger Kette auf der Bühne. Viele Fans wurden aber vom Auftritt der Band enttäuscht. Immer wieder legte die Band Pausen zwischen den Songs ein, zudem sang Fred Durst energielos und kommunizierte lustlos mit dem Publikum. Im Verlauf des Abends wurde immer klarer, dass Durst im Gegensatz zu seinen Bandkollegen nicht mehr dieselbe Energie wie Ende der 1990er-Jahre auf die Bühne brachte.

Die amerikanische Nu-Metal-Band Limp Bizkit am Riverside Festival 2023 in Aarburg. Bild: André Albrecht

Unzählige Fans mit Manowar-Shirts säumten das Publikum. Und die Rocklegenden zeigten, dass sie es immer noch draufhaben. Gitarrist Michelangelo Batio brillierte mit unglaublich virtuosen Soli.

«Die alten Rocklegenden sind halt schon cool!» Jürgen ist begeistert von den Bands am diesjährigen Riverside Open Air. Der 58-Jährige ist für das Riverside Open Air aus Stuttgart angereist. Am Samstag war Limp Bizkit der Publikumsmagnet, am Sonntag Manowar. Das Riverside Festival hat sich über die Jahre in der Szene des Hardrock und Heavy Metal etabliert. So waren am Riverside Open Air eingefleischte Fans, aber auch Familien mit Kindern anzutreffen.