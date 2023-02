Reportage Drama im Bunker und mehrfacher Putin-Mord: Ukrainisches Theater in Zeiten des Krieges Alle acht Theater in der ukrainischen Metropole Lwiw haben zur Zeit geöffnet. Doch normal sind weder die Spielpläne noch die Bedingungen, unter denen Theater gemacht wird. Eine Reportage aus Lwiw.

Im Theater ist alles möglich: Putin wird hier vergiftet, erwürgt oder erschlagen. Schauspieler auf der Bühne des Theater Lesi. Andreas Gregor

Putins Tod dauert ungefähr 20 Minuten. Der russische Machthaber wird vergiftet, erschlagen, erwürgt, ersäuft, erschossen. Auf den grotesken, irrwitzig gespielten Todeskampf folgt sanfte Musik. Dann tosender Applaus im vollen Saal des Teatr Lesi, am Rande der Innenstadt von Lwiw.

«Wie ich den Krieg getroffen und Putin fast getötet habe» ist ein Gastspiel dreier Schauspieler aus den Kriegsgebieten im Osten, die ihre Heimat verlassen mussten. «Ich fühle mich wahnsinnig müde vor Vergnügen», sagt Regisseur Artem Vusyk direkt nach der vorläufig letzten Aufführung. Das Stück ist autobiografisch: Vusyk floh am ersten Kriegstag von Charkiw nach Lwiw. Sascha Shai, der Putin spielt, kam aus Kiew. Im Zentrum steht die Innenwelt des Protagonisten, der Putin mit einem tödlichen Fluch belegt. In den ruhigeren Momenten reflektiert er über die neue Normalität im wunderschönen Lwiw, wo der Krieg so weit entfernt scheint. Gerade diese Zwischentöne sind es, die dieses ansonsten eher an Quentin Tarantino erinnernde Stück so besonders macht.

Der Theaterbetrieb läuft wieder

Die westukrainische Metropole Lwiw ist stark von ihren acht Theaterhäusern geprägt. Zu Kriegsbeginn kamen Hunderttausende Geflüchtete in die Stadt. Rasch wurden alle Schauspielstätten zu Schutzräumen umfunktioniert. Der Proben- und Bühnenbetrieb musste von einem Moment auf den nächsten ruhen, Schauspielerinnen und Mitarbeiter begannen Kartons mit Hilfsgütern zu schleppen, Geflüchtete abzuholen oder für sie zu kochen. Mittlerweile haben die meisten permanente Unterkünfte in Lwiw gefunden, sind weiter nach Westen gegangen oder zurück in ihre Heimat. Und so startete im Herbst wieder an allen Bühnen der Stadt die neue Spielzeit, unterbrochen nur von den vielen Luftalarmen, die es immer wieder gibt.

Am Kinder- und Jugendtheater laufen leichte Stücke, die die Menschen zum Lachen bringen. Florian Bayer

«Unsere Zuschauer haben genug vom Krieg. Sie wollen sich zumindest für zwei, drei Stunden einmal nicht damit beschäftigen», sagt Iryna Artemjak, die künstlerische Direktorin des Kinder- und Jugendtheaters. Der frühere Direktor, er stammt aus Cherson, meldete sich frühzeitig freiwillig zur Armee. Und er informierte die Kolleginnen und Kollegen früh darüber, damit sie sich vorbereiten konnten. Er wurde unmittelbar nach Kriegsbeginn eingezogen. Iryna Artemjak übernahm seine Funktion und einige administrative Tätigkeiten. «Er sagte, es ist nur für kurze Zeit», bekanntlich kam es aber anders.

Ablenkung vom Krieg

Derzeit laufen am Kinder- und Jugendtheater vor allem Komödien, leichte Stücke, die das junge Publikum und oft auch die Eltern zum Lachen bringen sollen. Mehrere Produktionen nehmen aber indirekt auf den Krieg Bezug. «Wir gehen sehr vorsichtig an das Thema heran und wollen, dass sich alle wohl fühlen», sagt Artemjak. Auch dieses Theater nahm viele Geflüchtete auf. Als sie anderweitig untergebracht wurden und der Spielbetrieb wieder losging, waren viele der geflüchteten Kinder zum ersten Mal überhaupt in einer Theatervorstellung – und begeistert, wie Artemjak erzählt.

Auch im Teatr Lesi, wo das Putin-Stück lief, kamen Hunderte Geflüchtete unter. «Wir hatten anfänglich Zweifel, ob wir wieder spielen sollen. Wir dachten, unsere ehrenamtliche Arbeit ist vielleicht wichtiger», sagt Iryna Tschansyh, die administrative Leiterin des Teatr Lesi. Ab Mai wurde aber der Probenbetrieb wieder aufgenommen.

In dieser Zeit entstand «Imperium Delendum Est», lateinisch für «Das Reich muss zerstört werden.» Das Stück ist eine Melange aus Musik, Gedichten und persönlichen Reflexionen zum Krieg, vorgetragen von Profis und von geflüchteten Laien. Im Laufe des Kriegs wurde es mehrmals abgewandelt und aktualisiert . Auch andere Stücke im Teatr Lesi beschäftigen sich mit den aktuellen Ereignissen. «Ich, der Krieg und die Plastikgranate» ist eine performative Lesung, in der Teenager Strassensperren und Molotow-Cocktails bauen, aber auch an Panikattacken leiden oder sich verlieben. Es geht um die vielen Widersprüche im ukrainischen Alltag.

Geht man durch Lwiw, ist der Krieg gleichzeitig präsent und nicht präsent. Die Altwiener Kaffeehäuser sind gut besucht, die Innenstadt pulsiert, auf den engen Strassen staut sich der Verkehr wie eh und je. Frühmorgens wird mustergültig der Schnee geräumt, vor den grösseren Hotels und Restaurants surren die Generatoren. Andernorts müssen Kerzen reichen, wenn es wieder einmal zum Stromausfall kommt.

Viele Theater haben ihre Vorstellungen vorverlegt, bei längeren Stücken oft schon auf 17 oder 18 Uhr. Denn ab etwa 22 Uhr leeren sich die Strassen, dann dürfen auch die Bars keinen Alkohol mehr ausschenken und drehen nach und nach die Musik ab. Ab Mitternacht, ein bis zwei Stunden später als in Kiew und anderen Teilen des Landes, ist Ausgangssperre.

Auch in Lwiw, mehr als 1000 Kilometer von allen Fronten entfernt, sieht man die Folgen des Kriegs. Blutjunge uniformierte Soldaten, die sich von ihren Freundinnen verabschieden. Soldatinnen, die ebenfalls in den Krieg ziehen. Fast tägliche Begräbnisse von Gefallenen in ihrer alten Heimat. Eingerüstete Denkmäler, Sandsäcke vor Amtsgebäuden und Museen. Und täglich neu aufgehängte Zettel an Hauseingängen, die offizielle Zahl gefallener russischer Soldaten anschreiben: Mehr als 110 000 sind es Stand Mitte Januar.

Hat Dostojewksi vom Spielsplan gestrichen: Oleh Zjona, künstlerischer Leiter des Les Kurbas Theaters. Florian Bayer

Das 1993 gegründete Akademische Theater Les Kurbas war von Anfang an ein intellektuelles und politisches Haus. Seit mehreren Jahren auf dem Spielplan ist «Das Lied des Waldes», das den mehrmaligen Identitätsverlust der Ukraine im Laufe des 20. Jahrhunderts behandelt. «Wir haben nichts am Stück verändert, aber im Kontext der heutigen Ereignisse klingt es sehr aktuell», sagt Oleh Zjona, seit Kriegsbeginn künstlerischer Leiter des Les Kurbas. Eigentlich ist er Schauspieler, er spielt auch im «Lied des Waldes» mit.

Es herrscht Schauspielermangel

Heute können er und sein Team nicht das volle Repertoire spielen, wie es vor der Kriegseskalation bestand – viele der Schauspieler sind im Krieg, einige Schauspielerinnen im Ausland. Dennoch stehen heute mehr als 15 Stücke auf dem Spielplan. Dostojewskis Klassiker «Schuld und Sühne» nicht mehr, es wurde aus dem Repertoire gestrichen. «Es war unser bekanntes Stück, ich habe darin mehr als 20 Jahre lang gespielt», sagt Zjona. «Wir haben aber verstanden, dass es notwendig ist, bezüglich Russland Stellung zu beziehen. Da waren wir uns alle einig.»

Gibt es auch Stücke, die direkt auf den Krieg Bezug nehmen? «Es mag pathetisch klingen, aber allein die Existenz des Theaters und dass immer noch gespielt wird, ist unser Beitrag zu diesem Kampf», sagt Zjona. «Wenn wir ein Stück finden, das nicht nur als Dokument, sondern auch künstlerisch interessant ist, werden wir es zweifellos spielen.» Es gebe jedenfalls grossen Bedarf, der schwierigen Realität künstlerisch etwas gegenüberzustellen.

Wenn Realität und Inszenierung verschwimmen

Auf der anderen Seite der Svobody-Allee und des malerischen Rynok-Hauptplatzes liegt das Marionettentheater. Derzeit zeigt das Haus das Kammerspiel «Schmata – Ein Abend im Luftschutzkeller», das im Keller des eigentlichen Theaters gezeigt wird. «Schmata» handelt von einer zusammengewürfelten Truppe von Menschen aus Lwiw, die während eines fiktiven Luftalarms Schutz suchen. Alle gehen auf ihre ganz eigene Art und Weise mit dem Krieg um. Bei den Aufführungen verschwimmen mitunter Realität und Inszenierung – wenn die realen Sirenen angehen, kann hier in Sicherheit und ohne Unterbrechung weitergespielt werden.

Nach mehreren Theaterbesuchen und vielen Gesprächen lässt sich sagen: Das ukrainische Theater ist genauso resilient wie die ukrainische Gesellschaft . Der normale Spielbetrieb geht weiter, gleichzeitig gibt es hochpolitische Stücke, die den Krieg, seine Folgen und was es bedeutet, ukrainisch zu sein, thematisieren. Das Publikum dankt es und kommt zahlreich.