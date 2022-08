Hunderttausende Techno-Fans werden am Samstag in Zürich an der Street Parade erwartet. Unter ihnen befindet sich auch der 84-jährige Aargauer Ruedi Seehofer. Der Senior ist der älteste Raver auf einem Lovemobile. Dass einige Altersgenossen über ihn lachen, juckt den lebensfrohen Senior wenig.