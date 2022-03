PROVOKATION Wieso ist banale Kunst die beste? Wer jetzt Reisfelder pflanzt ist jedenfalls schon mal ein Künstler Ist ein Leuchter aus Unterhosen Kunst? Pipilotti Rist ist dafür. Jetzt reiht sich ein Reisfeld von Wolfgang Laib im Bündner Kunstmuseum ein in die erfolgreiche Tradition sinnbefreiter Kunst. Es lohnt sich allerdings, ihrer Banalität auf den Grund zu gehen.

Sie kennen die Situation: Sie stehen vor etwas, das provokant teuer ist, doch Sie kapieren partout nicht, wieso. Eine Banane an der Art Basel zum Beispiel. In echt, als Graffiti, oder – bei Andy Warhol – als Siebdruck. Ihr Gefühl hat recht: Es gibt keinen realen Grund, weshalb ein Kunstwerk kostet, was eine Galeristin, ein Kunsthändler, eine Auktionatorin dafür verlangt. Die Preisbildung auf dem Kunstmarkt ist irreal und funktioniert ähnlich jene an der Waren- oder Aktienbörse. Sie basiert auf Stimmungen und Gerüchten.

Wolfgang Laib bringt 1000 Reishaufen ins Museum. Bild: Kunstmuseum Chur

Das aktuelle Beispiel legt oder besser sät Wolfgang Laib im Kunstmuseum in Chur: Es sind Reisfelder in Form von Reishäufchen. Laib ist zwar kein besonders teurer Künstler, seine Werke werden kaum in sechsstelliger Höhe gehandelt, doch das macht das Verständnis für seine Kunst nicht einfacher. Viel Symbolisches, Spirituelles gibt es über seine Arbeit zu sagen und eine eigensinnige Poetik der Kunst zu deklinieren. Wem das glückt, der wird für Laibs Werke aus Blütenpollen, Honig, Milch – oder wie in Chur Reis – einen guten Preis bezahlen.

Wolfgang Laib: «Crossing the River» Was für eine Verschwendung. Heisst es nicht, dass man mit Essen nicht spielen darf? Im Bündner Kunstmuseum in Chur bricht der deutsche Künstler Wolfgang Laib mit dieser Anstandsregel. Für seine Ausstellung «Crossing the River» häufelte er nicht weniger als 1000 kleine Reisberge auf. Und was passiert? Das Grundnahrungsmittel Reis erhält am neuen Ort tiefere Bedeutung: Vom Künstler in stundenlangen Sitzungen sorgsam ausgelegt, verweist das nur vermeintlich tote Korn auf die Urkraft des Lebens. Zum Verständnis: Wolfgang Laib lebt und arbeitet in der Philosophie des Pazifisten Mahatma Gandhi.

Cervelats mimen einen Verkehrsunfall, Bierschinken hilft löschen

Denn um zu Kunst eine Beziehung zu entwickeln, braucht es oft ein bisschen Wissen (auch wer sich ein Buch erschliessen will, muss lesen können). Das ist besonders dann nicht einfach, wenn es sich um Kunstwerke handelt, die uns sinnbefreit erscheinen. Ein werdendes Reisfeld wie bei Laib geht dabei noch knapp durch. Doch das Viele an zeitgenössischen Werken, das an einer dünnen Idee zu kranken scheint, an der Banalität der schieren Provokation, ist das Kunst?

Vollmond mit Unterhosen: Pipilotti Rists «Leuchter» stellt schlecht beleumundete untere Körperregionen ins Licht. Bild: PD

Um in der Schweiz zu bleiben: Die verstörende «Wurstserie» der Künstler Fischli/Weiss (1979), Cervelats mimen einen Verkehrsunfall, Bierschinken stellt einen Hochhausbrand nach. Wunderbar kommt hier die Philosophie des banalen Alltags in ein Bild. Ja, das ist Kunst. Doch ist es das auch, wenn Pipilotti Rist im Kunsthaus Zürich 2016 aus Unterhosen einen Kronleuchter bastelt? Wer über die ewige Tabuisierung des weiblichen Unterleibs nachdenkt, wird feststellen, dass hier ein belastetes Objekt – im Wortsinn – in einem neuen, ­klaren und sogar aufklärerischen Licht erscheint.

An Introduction to Peter Fischli David Weiss: How to Work Better Quelle: Guggenheim

Der Störfaktor Kunst richtet sich an uns

Was auf den ersten Blick wie eine Provokation oder der Ausfluss eines Narzissten erscheint, soll in der Kunst nicht vorschnell abgeschrieben werden. Die Macht der Provokation ist schliesslich nur deshalb wirkungsmächtig, weil sie auf das Entscheidende in der Kunst abzielt – auf das Publikum, auf uns.

In der zeitgenössischen Kunst sind wir die wichtigsten Beteiligten. Wir sind Teil des Werks mit unseren Erwartungen, ästhetischen Gesetzen, Geschmacksurteilen und moralischen Ausrichtung. Der Störfaktor Kunst ist demokratisch wie nie. Er meint alle und vor allem unsere Generosität.

Drei weitere Beispiele sinnbefreiter Kunst

Martin Kippenberger: «Zuerst die Füsse»

Martin Kippenbergers missglückte diese Selbstkreuzigung. PD

Was für ein Skandal. Statt Jesus leidet hier ein Frosch. Der könnte freilich auch ein Prinz sein. Doch brüstet sich ein Blaublüter mit einem Humpen Bier und zeigt die Zunge? Blasphemie! Ein katholischer Lokalpolitiker trat angesichts der 1 Meter grossen Lästerlichkeit (während des Wahlkampfes) auf dem Kirchplatz in den Hungerstreik.

Der Deutsche Martin Kippenberger, damals auf Drogenentzug, schenkte das Werk «Zuerst die Füsse» 1990 dem neu eröffneten Kunstmuseum in Bozen. Zum Verständnis: Als Anti-Froschschenkel-Werbung akzeptabel. Als Kunst gehört das Amphibium umstandslos abgehängt und in den Keller.

Damian Hirst: «For the Love of God»

Der Menschenschädel mit Diamanten von Damian Hirst, 65 Millionen Dollar. Bild: PD

Was für eine Schandtat. Ein Menschenschädel, in dem noch die echten Zähne sitzen, besteckt mit 8601 lupenreinen Diamanten. Als der englische Künstler Damian Hirst 2007 für sein Werk «For the Love of God» 65 Millionen Dollar verlangte, galt die Summe als die höchste, die je für ein Werk eines lebenden Künstlers bezahlt worden wäre. Als der Verkauf die Runde machte, standen Hirsts Preise auf einem Rekordhoch.

Zum Verständnis: Diesen Januar wurde ruchbar, dass der Schädel gar nie verkauft worden sei. Der Markt war ausser sich geraten, allein durch ein Gerücht. Die Entlarvung des Mythos Kunst macht dieses Werk gross.

Maurizio Cattelan: «Comedian»

In der Art Basel 2019 für 120 000 Dollar zu haben: Banane von Maurizio Cattelan Bild: PD

Was für ein Nonsens. Eine Wand, eine Banane, ein Klebband. Mit dem krummen Ding namens «Comedian» war der italienische Künstler Maurizio Cattelan auf der Art Basel 2019 Tagesgespräch. Die Krumme bezog sich auf Krummes, das die Kunst umgibt. Bereits am Eröffnungstag wurden zwei ­Exemplare verkauft, Kosten je 120'000 Dollar.

Das dritte und letzte verspeiste ein Besucher und deklarierte den Schmaus als «Hungry Artist»-Performance. Cattelans Banane war der clevere Kommentar über die Beziehung Kunst und Geld. Zum Verständnis: Wer mit der Zurschaustellung einer simplen Südfrucht sein Geld verdient, darf sich ungestraft Künstler nennen.