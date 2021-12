Porträt Die Welt ist nicht heil, aber zu retten – Autorin Kirsten Boie über ihr Engagement für die junge Generation Die Kinder- und Jugendbuchautorin Kirsten Boie schreibt Bücher mit Herz und Verstand – und engagiert sich für benachteiligte Kinder.

«Lesen war für mich als Kind Magie», sagt Kirsten Boie. Seit 1985 hat sie mehr als 100 Bücher geschrieben. Paula Markert

Wenn es um Kinder und ihr Recht auf Bildung geht, kann diese sanftmütige und leise Frau sehr kämpferisch werden. Dann hält sie Vorträge, gibt Radio-Interviews und appelliert in Beiträgen auf Social Media an politische Entscheidungsträger, etwas zu tun gegen die Tatsache, dass knapp ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen nicht richtig lesen lernt. In Deutschland, wohlgemerkt, einem der reichsten Länder der Welt, stolz auf sein Bildungssystem und wirtschaftlich angewiesen auf hochqualifizierte Menschen.

Gerade erst hat Kirsten Boie wieder einen solchen Text mit Ausrufezeichen geschrieben, einen Beitrag für die Wochenzeitung «Die Zeit», erschienen Anfang Dezember: «Alle müssen lesen lernen!» Ein Fünftel jedes Jahrgangs werde bereits mit zehn Jahren verloren gegeben, beklagt die Autorin dort. Der Anteil leseschwacher Primarschüler sei bereits vor der Pandemie weiter gestiegen; der monatelange Fernunterricht in Deutschland dürfte die Situation verschärft haben. Auch hierzulande hat die Leseförderung in Schulen und Bibliotheken in den vergangenen zwei Jahren gelitten; das Lernen verlagerte sich nach Hause. Doch nicht alle Kinder finden dort Bücher vor, haben das Glück, dass ihnen die Eltern vorlesen und sie beim Lesenlernen, beim Lernen überhaupt, unterstützen können.

Lesen öffnet Fenster zur Welt – und ist wichtig für die Demokratie

Umso wichtiger sind Stimmen wie die der 1950 in Hamburg geborenen Kinder- und Jugendbuchautorin. Sie selbst stammt, wie sie sagt, «aus einer bildungsfernen Familie», die in den Nachkriegsjahren andere Sorgen hatte. Wie wichtig ihr das Lesen wurde, und wie es ihr als Schülerin Fenster zur Welt geöffnet hat – auch in die Gefühls- und Gedankenwelt anderer Menschen –, schildert sie eindrücklich in ihrem 2020 erschienenen Buch «Das Lesen und ich». Hauptanliegen dieser kleinen Streitschrift ist nicht, nostalgisch in Lektüreerinnerungen zu schwelgen.

Stattdessen geht es um die gesellschaftliche Bedeutung der Lesekompetenz. Diese sei der Schlüssel zu erfolgreichen Schulabschlüssen, doch nicht nur das. «Lesen ist wichtig für die Demokratie», mahnt Kirsten Boie. Nur wer Informationen zu aktuellen Themen aufnehmen und verstehen könne, sei in der Lage, sich ein differenziertes Urteil zu bilden. Und Bücher, spannende und herzbewegende Geschichten, erweitern nicht nur den Wortschatz, verbessern die Rechtschreibung, die Denk- und Ausdrucksfähigkeit. Sie machen empathisch, auch ohne erhobenen Zeigefinger. Solche Bücher schreibt Kirsten Boie, für alle Altersgruppen, vom eingängigen Bilderbuchtext über Erstlesergeschichten bis zur warmherzigen Romanserie für Kinder, zur Novelle für Jugendliche und Erwachsene.

Mut zur Veränderung

Begonnen hat es 1985 mit ihrem Erstling «Paule ist ein Glücksgriff», einem Buch, das sie nach der Adoption zweier Kinder schrieb. Auf sanfte Weise begehrte sie damit auf gegen das Berufsverbot, das ihr das Hamburger Jugendamt erteilt hatte. Noch Mitte der 1980er-Jahre hielt man die Sorge für zwei Adoptivkinder für unvereinbar mit der Tätigkeit als Lehrerin an einer Brennpunktschule. Daraus hat Kirsten Boie das Bestmögliche gemacht – und seither mehr als hundert Kinder- und Jugendbücher geschrieben, die meisten davon in vielen Auflagen erschienene Longseller, etliche preisgekrönt. Viele zu ernsten Themen wie Mobbing und Gewalt, Armut und Flucht, Familien in der Krise oder Diskriminierung, Depression, Obdachlosigkeit.

Doch immer spricht aus ihnen auch die Überzeugung, dass die Welt, wenn schon nicht heil, dann immerhin zu retten ist. Dass man mit Mut und wachem Verstand etwas verändern kann. So wie es die Autorin vorlebt – zum Beispiel auch mit der von ihr mitgegründeten Möwenweg-Stiftung, die Hilfsprojekte für Aids-Waisen in Afrika betreut. Erschütternd und himmeltraurig sind die vier Geschichten, die sie von einer ihrer regelmässigen Reisen nach Swasiland mitgebracht hat: «Es gibt Dinge, die kann man nicht erzählen» heisst der schmale, 2014 erschienene Band. In knappen Sätzen konfrontiert er uns Wohlstandsverwöhnte und unsere rundum versorgten Kinder mit unvorstellbar schlimmen Lebensumständen.

Ihr grosses Vorbild: Astrid Lindgren

Neben den sozial engagierten und den historischen Büchern, etwa zuletzt der Erzählung «Dunkelnacht» (2021) über Lynchjustiz in einer bayrischen Kleinstadt während der letzten Kriegstage 1945, gibt es von Kirsten Boie aber auch Alltags- und Feriengeschichten, die Mass nehmen an ihrem grossen Vorbild Astrid Lindgren. Gerade hat sie mit dem dritten Band die «Sommerby»-Trilogie abgeschlossen, in der sie von Ferientagen dreier Enkel bei ihrer mit dem Dorf verkrachten Oma an der Nordseeküste erzählt: Gekonnt verbindet sie in diesen Romanen komplizierte Familien- und Freundschaftsangelegenheiten mit der Spannung einer Kriminalgeschichte, dem Engagement für Umweltschutz, der ersten Verliebtheit.

Für kleinere Leser und wonnige Vorlesestunden sind ihre Bücher rund um den «Kleinen Ritter Trenk» oder die Fabel «Vom Fuchs, der ein Reh sein wollte». Im Januar erscheint Kirsten Boies neuer Roman «Heul doch nicht, du lebst ja noch». Er spielt in den ersten Wochen nach Kriegsende: ein Erinnerungsbuch, dem zu wünschen ist, dass es viele Leserinnen und Leser findet. Und dass das Fünftel jener Kinder, die sich mit dem verstehenden Lesen schwertun, künftig gut gefördert wird.

Für furchtlose Mädchen, Feinschmecker und Jugendliche in Not

30 auf einen Streich Was haben der «Regenbogenfisch», der «Kleine Eisbär» gemeinsam mit dem «Eulenglück» des legendären Grafikers Celestino Piatti oder der «Maulwurfstadt» von Torben Kuhlmann? Den Verlag. All diese Bilderbücher sind in den vergangenen sechzig Jahren bei NordSüd in Zürich erschienen und zu internationalen Bestsellern geworden. Zum Jubiläum gibt es sie als prächtigen Sammelband, 30 Geschichten auf einen Streich. Erfreulich, dass auch Neuentdeckungen darunter sind – etwa «Ein Fingerhut voll Mut» von Taltal Levi.



BilderBuchBande. Die besten Geschichten aus 60 Jahren NordSüd. NordSüd, 332 Seiten. Ab 4.

Theater mit Kater Das neue Jahr beginnt mit Schwung, mit sonnengelben Zahnrädern und einem portugiesischen Gedicht aus Brasilien – zweisprachig, wie es zum Konzept des schon im 13. Jahr erscheinenden Kinderkalenders gehört. Wieder hat die Internationale Jugendbibliothek Gereimtes und Wortmusik aus aller Welt für 53 Wochen ausgewählt. Poetisch und immer passend illustriert geht es durch die Jahreszeiten, ins Tierreich oder ins Theater. Wer hätte gedacht, dass sogar Staubsauger ein Gedicht wert sind?



Der Kinder Kalender 2022. Hrsg. von der Internationalen Jugendbibliothek München, Edition Momente, 60 Blätter. Ab 6.

Gruss aus der Küche Wer gerne isst und dabei nicht allein auf Pommes Frites, Pasta und Riz Casimir schwört, wird sich an diesem Buch nicht sattsehen können. «Das grosse Buch vom Essen, Kochen und Schmecken», wie es im Untertitel heisst, ist ein opulenter Atlas kulinarischer Genüsse – Rezepte inklusive. Aber nicht nur das: Zwischen Spätzle, Gado Gado und Opor ayam servieren die Autoren leicht verdauliche und fein gewürzte Häppchen rund um die Geografie, Geschichte und Kultur des Essens. Ein nahrhafter Trost in Zeiten des Zuhausespeisens.



Aleksandra & Daniel Mizielinski, Natalia Baranowska: Alle Welt zu Tisch. Moritz, 114 Seiten, Ab 8 Jahren.

Mach’s wie Matilda Frau Knüppelkuh findet zwar: «Du bist ein heimtückisches, dickköpfiges, boshaftes kleines Biest» – dennoch ist Roald Dahls Kinderbuchheldin Matilda ein «Role model» für furchtlose Mädchen (und nicht nur für sie). Eines von 75 Kurzporträts in diesem Band ist ihr gewidmet. «Book Rebels» lässt sich kreuz und quer lesen, oder von Allerleirauh bis (Rote) Zora. So weckt es die Bücherlust, stellt Heldinnen der Antike neben junge literarische Figuren. Felicitas Horstschäfer erzählt ganze Romane in jeweils einer treffsicheren Illustration.



Annette Pehnt (Hrsg.): Book Rebels. 75 Heldinnen aus der Literatur. Hanser, 190 Seiten. Ab 12 Jahren.