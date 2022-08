Popkultur-Glosse Warum es hässige Frauen im Film schwer haben – und die hässigste von allen hässig macht: «She-Hulk» Wütenden Frauen wird in der Popkultur schnell unterstellt, sie seien hysterisch. Wenn «She-Hulk» in der gleichnamigen Serie auf Disney+ sauer wird, wird sie nicht hysterisch, sondern super stark – und grün. Trotzdem haben die Macher den wütenden Frauen damit keinen Gefallen getan. Nadja Zeindler Drucken Teilen

Als Kind bin ich oft an die Decke gegangen. Das fanden andere meistens lustig, weil ich ausrastete, wie ein kleiner Hamster. Also nicht sehr beeindruckend. Heute ist meine Zündschnur zwar länger, aber vielleicht ist mir wegen meiner explosiven Vergangenheit ein Superheld sehr sympathisch: Hulk. Wenn Professor Bruce Banner sauer wird, mutiert er zum grossen, grünen Haudrauf. Es gibt auch eine weibliche Version davon: Anwältin Jennifer Walters ist She-Hulk (ja, der Name ist nicht wirklich kreativ) und sie hat jetzt ihre eigene Serie auf Disney+. Aber ich bin enttäuscht.

Ganz schön grün: She-Hulk und Hulk werden dank Wut super stark. Disney+

She-Hulk wird wie ihr männliches Pendant durch Wut geweckt. Sie ist damit quasi die ultimative «wütende Frau» und die hat in der Popkultur allgemein einen schwierigen Stand. Wenn Männer Wut zeigen, sind sie leidenschaftliche Macher. Frauen gelten dagegen als über-emotional und anstrengend. So wurde es uns lange in Film und Fernsehen gezeigt.

Wütende Frauen: Von lächerlich bis enstzunehmend

Wird ein weiblicher Charakter sauer, ist sie hysterisch, irrational – und unterhaltsam: In Komödien ist sie eine schreiende Karikatur. In Dramen ist sie verrückt und gefährlich. Und in Horrorfilmen ist sie so angsteinflössend, dass ein ganzes Genre sie als Verkörperung des Bösen feiert.

Glücklicherweise sieht man mittlerweile immer mehr weibliche Charakter, deren Wut als ernstzunehmend dargestellt wird. Sie haben allen Grund angepisst zu sein, sie wirken echt und ihr Verhalten nachvollziehbar. Auch wenn sie das nicht immer zur Heldin macht. Actionfilme haben das längst begriffen: Hier ist Wut etwas, was sie antreibt, Angst unterdrückt und hilft, Hindernisse zu überwinden.

6 Bilder 6 Bilder «Xena – Die Kriegerprinzessin» ist ein Paradebeispiel für die «wütende Frau»: Xena ist oft sauer, aber das lässt sie nicht in einem negativen Licht erscheinen, sondern sie wirkt dank ihrer Wut immer stark. Keystone

Trotzdem mag ich She-Hulk nicht. Der Grund: Sie ist eine Frau! Nein, das ist nicht das Problem. Aber sie ist nicht mehr. Ihr Geschlecht ist praktisch ihre ganze Persönlichkeit. Und vor allem eine Szene klatscht gefühlt blindlings den Feminismus-Stempel über den Bildschirm: Bruce Banner wurde vor Jahren zum Hulk, Jennifer erst kürzlich. Als er ihr erklärt, dass sie ihre Wut im Zaum behalten muss, um ihre Kräfte zu kontrollieren, sagt sie, das tue sie ständig: «Wenn Männer mir nach pfeifen oder wenn inkompetente Männer meinen, sie wissen alles besser als ich.» Sie kann ihre Wut also besser kontrollieren, weil sie eine Frau ist. Muss ich als Frau sie darum toll finden?

Nicht gleich, sondern besser

Zugegeben, was sie sagt ist nicht falsch und Sexismus ist keine Kleinigkeit. Aber sie hätte es zu keinem schlechteren Gegenüber sagen können. Bruce Banner hat in den Comics und Filmen gleich mehrere schlimme Traumas erlebt und brauchte Jahre, um Hulk in den Griff zu bekommen. Warum müssen die Serienmacher diese Leistung klein machen? Warum muss Jennifer besser sein als er?

Etwas, das in den letzten Jahren mehrmals passierte, kaum hat ein Film eine feministische Note: Als «Batwoman» in der gleichnamigen Serie in die Fusstapfen – und den Anzug – von Batman tritt, verlangt sie, dass der Anzug «repariert» wird. Auf die Antwort, dass er bereits perfekt sei, meint sie: «Das wird er sein, wenn er einer Frau passt.» Ähm, ok…

Ruby Rose in «Batwoman». Keystone

Als der Doktor in der britischen Kult-Serie «Doctor Who» erstmals eine Frau ist, sagt sie, es hätte ein «Upgrade» gegeben. All ihre zahlreichen Vorgänger waren also aus irgendeinem Grund schlechter.

Jodie Whittaker ist der 13. Doctor in «Doctor Who». Keystone

Im «Charlie's Angels»-Reboot waren die drei Engel vollkommene Alleskönner und sämtliche Männer absolute Hirnis. Aber das ist nicht spannend oder lustig, sondern langweilig. Und ganz schön überheblich. Dasselbe jetzt bei She-Hulk: Bruce wird schlecht gemacht, damit Jennifer glänzen kann.

Ella Balinska, Kristen Steward und Naomi Scott (v.l.n.r.) in der «Charlie's Angels»-Version von 2019. Keystone

Wie unnötig das ist, zeigt beispielsweise «Wonder Woman» fabelhaft: Im Film macht Diana Fehler und lernt daraus. Sie ist nicht einfach perfekt, weil sie eine Frau ist.

Gal Gadot als «Wonder Woman» Diana. Keystone

Éowyn macht sich in «Herr der Ringe» auf dem Schlachtfeld offensichtlich fast in die Hosen. Trotzdem überwindet sie sich und ist unglaublich mutig.

Miranda Otto als Éowyn in «Herr der Ringe». Keystone

Und in «Edge of Tomorrow» spielt es nicht mal eine Rolle, dass Rita eine Frau ist. Ja, sie wird im Film als Werbefigur für den Krieg ausgeschlachtet. Aber im Krieg selbst ist sie schlicht ein fähriger Soldaten, der mit anderen zusammen für ein Ziel kämpft.

Emily Blunt als Rita in «Edge of Tomorrow». Keystone

Vielleicht macht Jennifer als She-Hulk auch noch eine Entwicklung durch und lernt dazu. Schliesslich ist die Serie erst gestartet. Vielleicht kämpfen sie und Hulk noch Seite an Seite. Vielleicht bekommt sie auch noch eine Persönlichkeit. Ich hoffe es. Denn wenn es so weiter geht, ist sie nicht die Einzige, die zum She-Hulk mutiert.