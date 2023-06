Popkultur-Glosse Samantha bringt den Sex zurück in die City – ist das «fabelhaft» oder ausgelutscht? Im «Sex and the City»-Nachfolger «And Just Like That» wollen die Macher krampfhaft «modern» sein. Dabei fehlte genau die Hauptfigur, die das schon immer war. Samantha hatte Sex wie, wo und mit wem sie wollte. Und jetzt kommt sie (kurz) zurück. Ob das die Serie retten kann? Nadja Zeindler Drucken Teilen

Diesen Monat ist es genau 25 Jahre her, seit «Sex and the City» erstmals über die TV-Bildschirme der Welt flimmerte. Was heute kaum mehr ein Schulterzucken verursacht, war damals die reinste Revolution, weil Frauen darin offen über Sex plauderten und ihn auch oft hatten.

Carrie, die schuhbesessene Kolumnistin, Miranda, die feministische Karrierefrau, Charlotte, die konservative Romantikerin und Samantha. Sie war die Schlampe. Zumindest in meinem naiven, kleinen Teenager-Hirn. Dabei hat sie tatsächlich gelebt, was die Serie thematisiert hat – und sich kein bisschen dafür geschämt. Zitat: «Ich lasse mich weder von dir, noch von der Gesellschaft verurteilen. Ich trage, was immer ich will und blase, wen immer ich will, solange ich atmen und knien kann.»

Ab 1998 tranken sie Cosmopolitans und redeten über Sex: Miranda, Charlotte, Carrie und Samantha (v.l.n.r.). Bild: HBO

Mit «And Just Like That» gibt es ein Revival mit neuem Titel, aber ohne Samantha. Und damit ging auch der Sex flöten. Zumindest der Akt an sich. Sexualität spielt mehr denn je eine Rolle. Natürlich ist es, wie Samantha sagen würde «fabelhaft», dass LGBTQ+ repräsentiert wird. Aber es fühlt sich an, als ob uns das mit dem Vorschlaghammer um die Ohren gehauen wird. Kein Wunder, schliesslich wollen die Macher einiges wieder gut machen. Früher wurde das Thema mehr als unelegant behandelt.

So posaunte Carrie einst heraus, dass Bisexualität nur «ein Zwischenstopp auf dem Weg nach Gay-Town» sei. Autsch! Carries schwuler Freund Stanford war die reinste Karikatur und als Samantha mit einer Frau zusammenkam, machte sich Carrie über sie lustig. Schon vor 20 Jahren sagte Samantha ihr: «Für eine Sex-Kolumnistin hast du eine sehr begrenzte Ansicht von Sexualität.»

Da waren's nur noch drei: «And Just Like That» versucht es ohne Samantha, dafür mit ganz viel Diversity. Bild: WarnerMedia Direct

Doch Samantha war nicht nur sexuell aktiv. Sie war eine herrlich selbstbewusste Frau, eine loyale und immer ehrliche Freundin mit einer beeindruckenden Karriere und sie führte auch überraschend gesunde Beziehungen. Im Gegensatz zu Carrie, die immer wieder zum emotional schwerbehinderten Mr. Big zurückrannte. Und ja, mittlerweile dürfte klar sein: Während ich als Teenager noch Carrie-Fan war, bin ich als Erwachsenen nur von ihr genervt und juble stattdessen Samantha zu.

Sie tat, was sie wollte. Und mit wem sie es wollte. Klar, auch sie hatte ihre Fehler, aber sie entwickelte sich weiter und blieb sich gleichzeitig immer treu. So sehr, dass sie sogar eine eigentlich traumhafte Beziehung beendete, weil es für sie einfach nicht mehr stimmte. Und das mit einem Satz, den sich manche von uns hinter die Ohren schreiben könnten: «Ich liebe dich, aber ich liebe mich mehr.» Wenn das mal nicht Self-Care ist!

Diese Frau hatte Eier. Und trotzdem finde ich ihre Rückkehr in Form eines Gastauftrittes in «And Just Like That» nicht wirklich «fabelhaft». Weil ich Samantha in Erinnerung behalten will, wie sie war und ein bisschen Schiss davor habe, dass die Macher sie verhunzen. Und weil es sich anfühlt, wie alles andere in dieser Serie: Krampfhaft gewollt, aufgewärmt und irgendwie langweilig.