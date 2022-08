Popkultur-Glosse «Jung, wild & famegeil»: Reality Shows nehmen kein Ende – aber sind wir nicht alle scharf auf Likes? 3+ sucht Teilnehmer, die sich für die Neuauflage von «Jung, wild & sexy» zum Affen machen – ähm, berühmt werden wollen. Was aber passieren kann, wenn man etwas zu versessen aufs Promi Dasein ist, zeigt der neue Film «Not Okay». Nadja Zeindler Drucken Teilen

Nirgends wird man einfacher berühmt als im Reality-TV: Kenny versucht's als neuer «Bachelor», doch Cyril ist seinen Ruf auch zehn Jahre nach «Jung, wild & sexy» noch nicht los. 3+

Freunde des schlechten Geschmacks dürfen sich freuen! 3+ will laut Blick «Jung, wild & sexy» zurück auf den Bildschirm bringen. Wer die Show vor gut zehn Jahren verpasst hat: In «Jung, wild & sexy» war – spoiler – niemand sexy. Dafür jung, wild und famegeil. Also genau wie in jeder anderen Reality-TV Show.

Das Konzept war einfach: Teenager wurden in mehreren Schweizer Städten im Ausgang gefilmt. Allen voran «Ran an die Möpse»-Cyril: Der Aargauer Teenager, der vor der versammelten TV-Nation einen leicht über-enthusiastischen Spruch raushaute, für den er bis heute bekannt ist.

Aargauer Cyril kam 2010 mit «Jung, wild & sexy» zu zweifelhaftem Ruhm. Screenshot Youtube

Berühmt, beachtet, bewundert - egal zu welchem Preis

Jetzt soll die Peinlichkeits-Orgie ein Revival erleben. Warum? Heute kann sich doch jeder Vollpfosten selbst Filmen und so seine eigene «Reality Show» auf Instagram oder Tiktok posten. Andererseits gib's auch immer Freiwillige für gefühlt 17'000 «Bachelor»-Staffeln. Und alle wollen das gleiche: Reich und berühmt werden. Und wenn man sich die Schweizer Promi-Szene ansieht, tummeln sich auf dem roten Teppich neben Sängern, Schauspielern und SRF-Moderatoren auch die Reality-TV Stars. Was früher Miss Schweiz-Gewinnerinnen waren, sind heute «Bachelor»-Teilnehmer.

Dafür schmeissen tonnenweise Menschen fröhlich ihre eigene Würde zum Fenster raus. Und niemand kann mich von anderen Gründen überzeugen. Auch nicht die Rosenkavaliere, die zum gefühlt millionsten mal behaupten, sie suchen das Abenteuer und die grosse Liebe. Aber zum «Bachelor» gebe ich ungefragt meinen Senf, wenn die neue Staffel am 5. September startet.

Kenny Leemann ist der neue «Bachelor» – nachdem er in der Staffel mit «Bachelorette» Andrina Santoro gewonnen hat. 3+

Promi dank fake-Trauma - Hauptsache Likes

Jetzt bleiben wir erst mal beim Thema: Um jeden Preis Berühmt werden. Genau darum geht es im neuen Film «Not Okay» auf Disney+. Und an dieser Stelle: Achtung, Spoiler! Danni arbeitet bei einem Online Blog und steht auf den firmeneigenen Influencer Colin. Um ihm aufzufallen, erzählt sie, sie gehe für einen Job nach Paris. Stattdessen bleibt sie daheim, faket alles mit Photoshop und zieht überraschend erfolgreich eine komplett erfundene «Emily in Paris»-Show auf Social Media ab. Etwas, dass es übrigens wirklich schon gab und Influencer tatsächlich mit gefälschten Reise-Blogs aufgeflogen sind.

Dummerweise gibt es im Film aber einen Terroranschlag in Paris – und für Likes und Follower schlachtet Danni «ihr Trauma» voll aus. Sie tritt «nach ihrer Rückkehr» sogar einer Trauma-Selbsthilfegruppe bei, wo sie die Mitglieder als Inspiration für ihre eigene Story nutzt! Et voilà, plötzlich hat sie alles: Sie ist berühmt, beliebt und angelt sich (eine Nacht mit) Colin.

Natürlich bricht die Lüge irgendwann zusammen. Und zwar richtig. Danni verliert ihren Job, bekommt online Morddrohungen und wird auf offener Strasse angegriffen. Ihre typischen Promi-Entschuldigung à la «Ich lerne und wachse daraus» nutzt nichts. Und das ist das Spezielle an «Not Okay»: Es gibt kein Happy End. Es wird nicht einfach alles wieder gut. Schlussendlich löscht Danni sämtliche Social Media Accounts.

Nach der Show kommt die Realität - inklusive Reality Show-Ruf

«Not Okay» ist kein filmisches Meisterwerk und die Selbst- und Gesellschaftskritik ist manchmal etwas gar grob drüber gepinselt. Der Film treibt die Like-Versessenheit auf die Spitze, aber trotzdem ist er nicht komplett unrealistisch und sehr aktuell: Danni ist ein typisches Opfer von «Fomo» - Fear of missing out, also die Angst, etwas zu verpassen. Etwas, wovon viele Menschen dank Social Media betroffen sind. Nicht nur Teenager.

Wir sehen so viele Menschen, die ein so cooles Leben leben, während wir daheim auf dem Sofa hocken. Natürlich weckt das den Wunsch nach einem vermeintlich spannenden und glamourösen Leben. Und wie kann man das einfacher erreichen als durch eine Reality-TV Show? Man muss nichts können, nichts leisten, sondern nur etwas für Drama sorgen und sich so Zeit vor der Kamera ergattern.

Das Problem: Wenn die Show vorbei ist, geht das echte Leben weiter. Niemand weiss, wie er oder sie in der Show dargestellt wird, was weg- oder anders zusammengeschnitten wird. Es zählen nur die Einschaltquoten und im schlimmsten Fall wird man zum Vollpfosten der Nation. Und das bleibt hängen. Wie bei Cyril, der dank «Jung, wild & sexy»-Revival wieder mit seiner Jugendsünde in den Schlagzeilen ist.

Also vielleicht ist es doch nicht so schlimm, auf dem eigenen Sofa zu hocken. Und trotzdem: Auch ich freue mich, wenn auf meinem Instagram Account ein Herzchen aufpoppt. Ich meine, wofür poste ich wohl? Für das Abenteuer und die grosse Liebe? Oder für eine kleine Dosis Selbstbeweihräucherung?