Popkultur-Glosse Jonah Hills Image bekommt Kratzer: Gibt es in Hollywood nur A-Löcher? Jonah Hills Ex-Freundin wirft dem Schauspieler emotionalen Missbrauch vor. Ist er das neuste Beispiel eines Promis, der nicht so nett ist, wie wir dachten? Gibt es überhaupt noch Promis, die nicht problematisch sind? Nadja Zeindler

Es gab mal eine Zeit, in der Promis ein Privatleben hatten. Abgesehen von der eint oder anderen Klatschgeschichte wusste man nicht wirklich viel über sie. Und vor allem wusste man nicht, dass nicht alle ganz so nett sind, wie sie in der Öffentlichkeit auftreten. Internet und Social Media sei Dank, ist das heute anders. Und das ist gut, denn so wurde schon diverser Hollywood-Abschaum das WC runter gespült. Allerdings hat man es als Fan nicht immer ganz leicht. Was, wenn der Lieblingsstar sich plötzlich als grauenhafter Mensch herausstellt?

In den letzten Jahren wurden immer wieder Skandale aus dem Privatleben von Stars öffentlich, die ihre Beliebtheit in Lichtgeschwindigkeit auf den Boden krachen liess.

Heute kaum mehr zu glauben, aber Bill Cosby galt mal als netter Promi. Bild: Keystone

Allen voran bei Bill Cosby: «America’s Dad» hat über Jahrzehnte Frauen unter Drogen gesetzt und vergewaltigt. Mel Gibson wurde dabei gefilmt, wie er eine Polizistin antisemitisch beschimpfte. Roseanne postete rassistischen Mist auf Twitter. Jackie Chan plauderte sogar in seiner eigenen Biografie aus, dass er Affären hatte und seinen damals 2-jährigen Sohn mal am Arm gepackt und durch das Zimmer geschleudert habe. Und «The Flash»-Darsteller Ezra Miller wurde bereits mehrmals wegen Körperverletzung und Einbruch verhaftet.

Ezra Miller startete als gefeiertes Talent und bereitet seinem PR-Team heute mehrheitlich sehr viel Arbeit. Bild: Keystone

Neustes Beispiel - wenn auch längst nicht auf gleicher Höhe auf der A-Loch-Skala: Jonah Hill. Das Image des Schauspielers bekommt gerade gewaltige Kratzer, weil seine Ex-Freundin ihm emotionalen Missbrauch vorwirft und diverse SMS aus ihrer Beziehung auf Instagram veröffentlicht hat.

Jonah Hill hat sich vor einem Jahr von seiner Freundin getrennt. Jetzt lassen ihn private SMS in keinem guten Licht erscheinen. Bild: Keystone

Beispielsweise hat Hill die Surferin in einer Nachricht aufgefordert, Bikinibilder auf ihrem Instagram Account zu entfernen. In einer anderen Nachricht schrieb er: «Wenn du mit Männern surfen, unangemessene Freundschaften mit Männern pflegen, modeln oder aufreizende Bilder posten willst, bin ich nicht der richtige Partner für dich. Das sind meine Grenzen.» Hill hat mittlerweile alle Anschuldigungen dementiert, aber online sind Fans gespalten: Hat der Schauspieler nur seine Grenzen deutlich gemacht oder waren das Vorschriften?

Ich persönlich finde zumindest den kontrollierenden Ton schwierig und auch wenn ich keine Ahnung habe, was da tatsächlich ablief, frage ich mich einmal mehr: Gibt es eigentlich nur A-Löcher in Hollywood? Sind Stars einfach alles kranke Narzissten? Muss man das vielleicht sogar sein, um es in Hollywood zu schaffen? Oder heben wir Stars auf ein Podest und erwarten von ihnen, dass sie perfekt sind?

Klar sind sie auch nur Menschen, die mal einen schlechten Tag haben können – oder mehrere – und die ganze Welt sieht dabei zu, wenn das öffentlich wird. Das ist nicht immer fair. Und als Fan ist das auch nicht ganz einfach. Ausser bei Fällen wie Cosby, der meiner Meinung nach in einem Loch verrotten kann.

Aber um ganz schnell wieder aus der dunklen Seite zu fliehen: Es gibt Stars, die tatsächlich noch nett sind. Darum hier eine kleine Liste voller Regenbogen und Schmetterlinge, die beweist, dass es in Hollywood zwar viele A-Löcher gibt, aber glücklicherweise nicht ausschliesslich.

Das sind tatsächlich nette Promis: