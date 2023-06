Popkultur-Glosse «Du siehst gut aus – für dein Alter»: Wie uns mit einem «Kompliment» in die Fresse poliert wird Jennifer Aniston hat graue Haare. Wow, Breaking News. Kein Wunder haben Frauen immer noch Mühe mit dem Älterwerden, wenn sogar sie zu hören bekommt, dass sie «für ihr Alter» gut aussieht. Nadja Zeindler Drucken Teilen

Jennifer Aniston hat schon immer mit ihren Haaren für Schlagzeilen gesorgt. In den 90er-Jahren wollten wegen ihr alle die «Rachel»-Frisur. Jetzt sorgt sie wieder für haarige Schlagzeilen, weil ihre Haare grau sind. Oder eher eine Strähne ist grau. Echt jetzt?! Die gute Frau ist 54 Jahre alt und hat offenbar keinen Bock mehr, ständig zum Coiffeur zu rennen. Warum zur Hölle ist das ein Thema? Weil Älterwerden eben immer ein Thema ist. Und zwar schon, bevor man auch nur in der Nähe von 50+ ist.

Ja, diese paar nicht mehr ganz blonden Härchen von Jennifer Aniston geben tatsächlich zu reden. Bild: Instagram

Kürzlich bin ich über einen Linkedin-Post gestolpert, in dem eine junge Frau schrieb: «Dieses Jahr werde ich 30. Und das ist ein Problem für mich.» Der Grund: Altern sei in unserer Gesellschaft unsexy, junge Generationen werden gefeiert. Darunter türmen sich Kommentare, dass 30 noch gar kein Alter sei. Mit über 30 sei die Wahrscheinlichkeit am grössten, dass man glücklich ist. Frauen, die längst darüber sind, wollen auf keinen Fall noch mal jünger sein.

Auch ich fühle mich heute viel wohler, bin selbstbewusster und kenne mich viel besser als noch vor zehn Jahren. Trotzdem bin ich zusammengezuckt, als mich mein Mann mal als «Ende 30» bezeichnete. Wie kann er es nur wagen, mich so zu nennen! Schliesslich fühle ich mich eher wie 28. Seit ein paar Jahren. Und genau das ist das Problem.

Die Angst vor dem Älterwerden hat nicht (nur) mit dem Aussehen zu tun. Schliesslich gibt’s genug Botox, Filler, chemische Peelings, Laserbehandlungen – Moment, falsche Abzweigung.

Es hat auch mit Erwartungen zu tun. Einerseits endet das Leben heute nicht mehr nach den 20ern mit der Heirat, Kinder und demselben Job bis zur Pensionierung. Wir haben quasi Zeit, um uns länger jung zu fühlen. Andererseits rennt uns auch die Zeit davon, weil wir trotzdem nicht länger jung aussehen.

Das endet damit, dass US-Hauswirtschaftskönigin Martha Stewart mit 81 Jahren das Cover der «Sports Illustrated» ziert und verzapft, sie verdanke ihr faltenfreies Gesicht täglichen Ausritten mit ihrem Pferd. Genau.

(Promi-)Frauen ist es mittlerweile zwar gestattet, älter zu werden, aber sie dürfen trotzdem nicht danach aussehen. Wer zugibt, nicht ganz natürlich zu altern, wird auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Wer es nicht zugibt, ebenfalls. Und wer tatsächlich natürlich älter wird, wird als «mutig» gelobt. Oder man bekommt den absoluten Todesstoss: «Du siehst gut aus – für dein Alter.»

Diesen Satz bekam auch Jennifer Aniston schon zu hören. Es ist ein Kompliment mit dem Vorschlaghammer. Eine Beleidigung mit einem Schleifchen dran. «Es macht mich wahnsinnig», sagt sie dazu in der «Vogue». Es sei ein Phänomen der Gesellschaft, das wir sagen «Du bist jetzt in diesem Alter, wo du an jenem Punkt stehst.»

Jennifer Aniston ist mit 54 immer noch voll im Saft. Ich bin es mit «Ende 30» auch. Und wenn meine ersten grauen Haare kommen und mir jemand sagt, ich sähe «für mein Alter» gut aus, dann haue ich ihm mein Retinol in die Fresse.