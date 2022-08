Popkultur-Glosse Die «Jennifer Lawrence-Überdosis»: Sie war so nett bis sie nervtötend wurde – obwohl wir sie gar nicht kennen Jennifer Lawrence war die Hollywood-Queen der 2010er Jahre, inklusive eigenem Klatschspalten-Spitznamen: J.Law! Ihre Filme waren Blockbuster und sie war der Hit auf dem roten Teppich. Sie war überall zu sehen – bis wir sie nicht mehr sehen konnten. Dabei hat sie uns ihr wahres Gesicht gar nie wirklich gezeigt. Nadja Zeindler Drucken Teilen

Jennifer Lawrence wie man sie kennt auf dem roten Teppich: Lustig, statt gestellt... oder? Keystone

Diesen Montag wird Jennifer Lawrence 32 Jahre alt und ja, die gibt's noch. Denn verglichen mit früher, ist die Schauspielerin praktisch von der Bildfläche verschwunden. Sie ist nicht mehr ständig überall zu sehen. Sie ist nicht mehr scheinbar jede Woche in einem neuen Film und darum gefühlt jedes Jahr für einen Oscar nominiert. Sie stolpert auch nicht mehr über den roten Teppich und erzählt in Interviews grölend lustige Anekdoten. Denn für das war sie bekannt: Dramatisch auf der Leinwand, überdreht in Talk Shows. Kaum sonst ein Schauspieler hat zwei dermassen unterschiedliche Gesichter.

Hoppla: Jennifer Lawrence stolperte an den Oscars 2013 und ging damit in die Geschichte des Film-Awards ein. Keystone

Es gibt Schauspieler, die sich quasi immer selbst spielen. Ryan Reynolds ist immer der sarkastische und doch nahbahre Witzbold. Sogar wenn er Pokémon Pikachu spielt! Dwayne «The Rock» Johnson ist der liebenswerte Muskelprotz. Jennifer Aniston ist das «Girl Next Door». Kevin Hart ist der kleine, lustige Schreihals. Und sie alle sind nicht nur in ihren Filmen so, sondern auch in Interviews. Jennifer Lawrence eindeutig nicht.

Sie ist bekannt für Rollen als starke, sture und selbstständige Frau, die keine Zeit für Schnickschnack hat. Ob in «Winters Bone», wofür sie mit 20 Jahren für ihren ersten Oscar nominiert wurde, als Mystique in den «X-Men»-Filmen, in «Silver Linings Playbook», wofür sie ihren ersten Oscar gewann, in «American Hustle», wo sie neben Hollywood-Schwergewicht Christian Bale nicht unter ging und natürlich als widerwillige Heldin Katniss Everdeen in der «Hunger Games»-Franchise. Immer fabelhaft - aber nie lustig.

Jennifer Lawrence in «The Hunger Games»: In ihrer Rolle als Filmheldin Katniss Everdeen lacht sie in allen vier Filmen gefühlt zwei mal - höchstens. Kinowelt

Erfrischend anders oder fake?

Ganz anders bei öffentlichen Auftritten: Auf dem roten Teppich und in Talks Shows war sie das ultimative «Cool Girl», bevor es diesen Ausdruck überhaupt gab. Sie hat sich selbst nicht ernst genommen, hat dreckige Witze gerissen, Junkfood gegessen, Drinks gekippt und sich über das perfekte Hollywood-Image lustig gemacht - sie war anders als andere (Promi-)Frauen.

Aber dieses «Anders sein» ist nicht unbedingt etwas gutes. Klar, Individualität ist es und jeder darf sein, wie er oder sie ist. Aber dieses «Ich bin anders als andere Frauen» wirkt überheblich und krampfhaft angestrengt, um zu gefallen. Sogar bei einer talentierten Schauspielerin. Am Anfang war es noch erfrischend. Aber das Volk ist wankelmütig und spätestens ihr zweiter Stolperer an den Oscars hat das Hater-Fass zum überlaufen gebracht. Plötzlich hiess es: Sie ist fake, sie ist zu perfekt, sie NERVT!

Wir hatten eine Jennifer Lawrence-Überdosis. Absurd: Eine Überdosis von einer Person, die wir gar nicht kennen. Sie ist sogar einer der wenigen Stars, die bis heute nicht auf Instagram, Facebook, Twitter oder Tiktok sind! Und vor allem dort spielen wir doch oft auch eine perfektere Rolle von uns selbst, um zu gefallen.

Trotzdem: Promis hassen ist leicht, schliesslich sind sie keine echten Menschen - glauben wir zumindest. Sie sind perfekte Wesen in einer perfekten Welt und wenn wir einen schlechten Tag haben, sind sie die perfekten Zielscheiben, um darauf herum zu trampeln. Dasselbe passierte auch Heidi Klum und Anne Hathaway. Wir lieb(t)en es, sie zu hassen,

Zwei Oscar-Gewinnerinnen, die in der Gunst der Zuschauer abstürzten: Lawrence mit Anne Hathaway. Keystone

Grandios echt als es darauf ankam

Aber wer ist Jennifer Lawrence denn nun im echten Leben? Keine Ahnung. Aber ich glaube, einen Hauch von sich selbst hat sie gezeigt als 2014 die Nacktbilder von Hollywoodstars gehackt und veröffentlicht wurden. Und anhand von ihrer Reaktion würde ich sagen: Diese Frau ist ein absolutes Badass!

Diese Nacktbilder gingen wie eine Schockwelle durch die Welt - und die Klatschspalten. Ich kann mir nicht mal vorstellen, wie das für die betroffenen Frauen gewesen sein muss. Vor allem, weil viele ihnen eine Mitschuld gaben. Und ich muss zugeben, auch ich habe gesagt «Darum verschickt man halt keine ‹Blüttelbildli›.» (Jennifer, falls du das liest: Es tut mir leid!)

Aber sie hat damals grandios reagiert: In einem offenen Brief hat sie als erste der Betroffenen gesagt: «Ja, das bin ich auf diesen Bildern. Es ist keine Fälschung. Das sind private Bilder, die ich für meinen Freund gemacht habe und dafür muss ich mich nicht entschuldigen. Die Bilder sind gestohlen worden. Nur weil ich in der Öffentlichkeit stehe, heisst das nicht, das das ok ist. Das ist ein Verbrechen, ein Sexualverbrechen.» Ganz ehrlich, Katniss Everdeen ist ein Dreck dagegen.

Jennifer Lawrence hat sich auch nicht gescheut, über die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen in Hollywood zu sprechen. Etwas, worüber wir Normalos gern die Nase rümpfen. Schliesslich ist sie so oder so reich, die soll nicht motzen. Aber die Gender Pay Gap ist auf allen Leveln ein Problem.

Und nachdem die Öffentlichkeit genug von ihr hatte, hat sie erneut richtig reagiert: Sie hat sich eine Auszeit genommen. Nicht mal lange. Um rasch zu zeigen, wie gross die Überdosis war: Zwischen ihrem letzten Film «X-Men - Dark Phoenix» und ihrem neusten Werk «Don't Look Up» liegen gerade mal zwei Jahre. Und trotzdem wurde «Don’t Look Up» als ihr Comeback gefeiert!

Der Netflix-Hit «Don't Look Up» mit Ccate Blanchett, Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence. Netflix

Jetzt, wo sie «zurück» ist - mittlerweile eine verheiratete Mama -, weiss ich immer noch nicht, wer Jennifer Lawrence wirklich ist. Aber sie ist eine fabelhafte Schauspielerin mit aktuell vier Filmen in der Pipeline. Und wie sie wirklich ist, wenn keine Kameras laufen, geht uns eigentlich einen feuchten Furz an.