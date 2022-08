Pop-Kolumne Künzlis Schatztruhe: Die Basler Band Circus ist bereit, wieder entdeckt zu werden Unser Autor stellt jeden Monat ein musikalisches Juwel aus seiner Platten-Sammlung vor. Das Thema diesmal: Circus und die Circus All Star Band - Live von 1978.

Stefan Künzli mit dem Album «Circus All Star Band - Live»

1978 war das Jahr von «Rivers of Babylon» von Bonny M. und von «Grease» mit John Travolta und der gerade verstorbenen Olivia Newton-John. Aber auch die Schweizer Pop- und Rockszene war im Aufschwung. Mundart-Rock hatte sich etabliert, doch die Mitglieder der wegweisenden und legendären Berner Band Rumpelstilz hatten sich unheilbar verkracht und befanden sich in Auflösung. Derweil feilten Krokus in Solothurn an ihrem Erfolgsmodell und schwenkten mit «Pay It Metal» auf Dampfhammer-Rock um.

Circus All Star Band 1978. ZVG

Eine Sonderstellung nahm damals die Basler Band Circus mit Sänger Roli Frei, Schlagzeuger Fritz Hauser, Flötist Andreas Grieder, Bassist Marco Cerletti und Keyboarder Stephan Ammann ein. Die Band galt als «die leiseste Rockband der Schweiz», existierte von 1972 bis 1980 und erreichte ihren kommerziellen Höhepunkt zu einem Zeitpunkt, da Punk den Progressiven um die Ohren fegte. Dieses Popularitätshoch erreichten Circus mit einem aussergewöhnlichen Live-Projekt, der Circus All Star Band.

Verstärkt wurden Circus in zwei Livekonzerten in Bern und Zürich von den beiden Stilzen Polo Hofer und Schifer Schafer sowie den Sängerinnen Corin Curschellas und Kathryn Gurewitsch. Dazu kam eine mehrköpfige Bläsersektion. Insgesamt vierzehn Musikerinnen und Musiker versammelten sich auf der Bühne zu einem veritablen Rock-Big-Band-Spektakel. Resultat war ein musikalisches Schmuckstück, ein Feuerwerk, das auf Platte festgehalten wurde und erfolgreich die Brücke schlug zwischen Pop, Rock, Folk und Jazz. Ein Unikat und eine kostbare Perle in der Geschichte der Schweizer Musik.

Die schönste Stimme der Schweiz: Roli Frei. Ueli Frey

Das Problem war, dass die Scheibe wie auch alle drei anderen Platten von Circus jahrelang nur noch im Occasionshandel erhältlich waren. Zum Teil in minderwertiger Klangqualität oder zu überrissenen Preisen. Die teuerste Vinylplatte der Circus All Star Band kostet bei Discogs satte 231 Franken. Aber auch auf den Streaming-Plattformen waren die Platten nicht auffindbar. Circus wie die Grossformation drohten in Vergessenheit zu geraten.

Das hat sich jetzt überraschender- und erfreulicherweise geändert. In Japan sind alle Circus-Alben lizenziert und remastert worden. Circus können also endlich in erstklassiger Qualität gestreamt werden, zusammen mit dem neuen Album «The Remasters» und bisher unveröffentlichtem Live- und Probematerial. Circus sind bereit, wiederentdeckt zu werden.