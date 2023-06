PODCAST Mitten im Missbrauchs-Skandal: Rammstein kommen nach Bern Trotz Gegenwind aus Gesellschaft und Politik tritt die Rockband am Wochenende auf. Was ist davon zu halten? Nachrichtenredaktor Michael Graber hat sich mit dem Thema beschäftigt.

Dieser Artikel ist Teil von «Hinter der Schlagzeile»: Der aktuelle Podcast von CH Media.

Diverse Frauen erzählten in den letzten Wochen von ihren Erlebnissen in der «Row Zero» bei Rammstein-Konzerten. Mitarbeitende der Band hätten junge weibliche Fans auf Social Media gezielt angeschrieben, in die erste Reihe ans Konzert eingeladen und schliesslich dem Frontsänger Till Lindemann Backstage für Sex zugespielt.

Von übermässigem Alkohol ist die Rede, Einschüchterung, K.-o.-Tropfen. Andere Frauen wiederum berichten, man sei mit ihnen respektvoll umgegangen. Ob eine strafrechtliche Verfolgung eingeleitet wurde, ist unbekannt. Rammstein hat sich von den Betäubungsvorwürfen distanziert, jedoch in einem ersten Schritt nicht von der Sex-Akquise.

Wie wird diese Diskussion geführt? Kann eine Band wie Rammstein nach solchen Anschuldigungen weiter bestehen? Und was ist vom Konzert in Bern zu erwarten?