Plattentaufe mit M’Ghadi in Luzern Am Freitag, 21.30 Uhr, steigt im Treibhaus die Plattentaufe der Luzerner Band M’Ghadi für ihre zweite EP «Take Two».

Vielfältige Stileinflüsse: M’Ghadi aus Luzern. (Bild: PD)

Gegründet 2014 als Coverband, bieten die sieben Jungs plus Keyboarderin heute eigene Songs und kombinieren Genres wie Ska, Reggae und Dub oder Hip Hop. Damit schafften sie es ins nationale Finale des Emergenza-Bandcontests und als «Lawrence Helle & His Funeral and Wedding Orkestar» ins Sprungfeder-Finale. (are)