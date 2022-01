KONZERT Das Ensemble Il Prete Rosso versteht sich als Bereicherung im Ostschweizer Musikleben Das St.Galler Barockensemble Il Prete Rosso besteht seit 2017. Zwei Mediziner habe es mitgegründet. Mit der Sängerin Jeanine de Bique kann das Orchester am Wochenende eine international renommierte Sopranistin in Berneck und St.Gallen verpflichten.

Die beiden Mediziner Eva Senn und Oliver Maier haben das Barockorchester Il Prete Rosso mitgegründet. Bild: Benjamin Manser

Es ist ein echter Glücksfall, dass das Kammerorchester Il Prete Rosso die international renommierte Sopranistin Jeanine de Bique, die sonst in den grossen Konzertsälen und Opernhäusern der Welt anzutreffen ist, für zwei Konzerte verpflichten konnte. «La voce della donna» ist das neue Programm des semiprofessionellen St.Galler Ensembles betitelt. Vier Heldinnen aus vier Opern von Händel wird die Sängerin aus Trinidad ihre farbenreiche Stimme leihen. Nicht zuletzt auch für ihre «dramatische Präsenz und Vielseitigkeit» wird Jeanine de Bique, die zuletzt am Theater St.Gallen in «La Boheme» zu sehen war, von der Kritik bewundert.

Das Kammerorchester Il Prete Rosso wurde 2017 gegründet. Von zwei St.Galler Medizinern. Eva Senn, die momentan zwei kantonale Impfzentren leitet, und Oliver Maier, Facharzt für Kinderneurologie am Ostschweizer Kinderspital, hatten einem onkologischen Kongress musikalisch umrahmt und kamen auf die Idee, ein Ensemble zu gründen, das sich intensiv der Barockmusik widmet. Heute spielen zwölf Musikerinnen und Musiker zusammen, Amateure wie Eva Senn und Oliver Maier (beide Violine), die aber hohe Ansprüche an ihr Spiel haben, zusammen mit Profis. Mit dieser gemischten Besetzung füllt Il Prete Rosso, das seine Konzerte kompakt und projektorientiert vorbereitet, eine Nische im Ostschweizer Musikleben.

Auch weniger bekannte Komponisten aus der Barockzeit

«Musik entführt mich in eine ganz andere Welt. Und die Energie, die ich aus ihr ziehe, bereichert auch meinen Spitalalltag ungemein», sagt Oliver Maier, der die Geige täglich zur Hand nimmt. Seine Kollegin Eva Senn unterstreicht das:

«Beim Musizieren fällt alles andere ab. Und die Art und Weise, wie man im Orchester aufeinander hört, kann ich auch auf Teams in meinem Berufsleben übertragen.»

Zwei Programme präsentiert Il Prete Rosso («Der rote Priester» ist ein Beiname von Antonio Vivaldi) pro Jahr, immer unter einem speziellen Motto und mit dem Anspruch, nicht nur die Highlights der Barockmusik zu spielen, sondern auch weniger bekannte Namen aufs Programm zu setzen.

Das Orchester Il Prete Rosso mit der Geigerin Christine Busch in einem Konzert vom September 2021. Quelle: Youtube

So gibt es etwa im Konzert mit Jeanine de Bique neben Händel auch Musik von nicht so vertrauten Komponisten wie Riccardo Broschi, Pietro Paolo Bencini, Heinrich Graun oder Gennaro Manna zu entdecken. Il Prete Rosso, das seit zwei Jahren unter der Leitung des Basler Cembalisten und Orchesterleiters Andreas Westermann steht, sucht sich für seine Konzerte auch speziellere Orte, etwa die Kleberei in Rorschach. Senn und Maier bedauern, dass der wunderschöne Katharinen-Saal im Zentrum der Stadt nicht für Konzerte zur Verfügung steht. Das aktuelle Programm spielt Il Prete Rosso in St.Gallen in der Kirche St. Mangen.

Gerade in der Pandemie bräuchten Kinder Musik

Das Ensemble setzt auf moderierte Konzerte. «Wir möchten, dass das Publikum spürt, dass uns Barockmusik auch heute noch etwas zu sagen hat», formuliert es Oliver Maier. «Und auch Kinder sind in unseren Konzerten stets willkommen» sagt Eva Senn. Musik werde im Bildungskanon der Kinder viel zu stiefmütterlich behandelt, sagt die Ärztin, die gerade in der Coronazeit in ihrem Berufsalltag erlebt, wie viele Kinder auch unter psychischen Problemen leiden. «Selbst Musik machen, vor allem auch zusammen mit anderen, könnte da so viel auffangen. Musizieren ist ein Feld, in dem man Gefühlen unmittelbar Ausdruck verleihen kann», sagt Eva Senn.

Was die Tatsache angeht, dass Laien mit Profisolisten musizieren, aber auch mit dem Fokus auf weniger bekanntes Barockschaffen hat sich Il Prete Rosso in der Region in einer speziellen musikalischen Nische positioniert . «Wir empfinden uns durchaus als wertvolle Bereicherung des regionalen Musiklebens», sagt Oliver Maier.