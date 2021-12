Vorschau «Let's play it, Roland!»: Im Jahr seiner Pensionierung gibt Direktor Roland Wäspe im Kunstmuseum St.Gallen nochmals richtig Gas Sieben Ausstellungen erwarten Kunstinteressierte 2022 in der Kunstzone der Lokremise und im Kunstmuseum St.Gallen. Davon werden vier von Direktor Wäspe höchstpersönlich kuratiert. Die zeitgenössische Kunst steht im Fokus ebenso wie das Wiedersehen mit Künstlerinnen und Künstlern, deren Werke schon früher einmal in St.Gallen zu sehen waren.

Die Installation «Ohne Titel, # 8_20, 2020» von Birgit Werres. Ihre Werke sind ab 5. Februar in der Kunstzone der Lokremise zu sehen. Bild: PD

Im 33. und letzten Jahr als amtierender Direktor des Kunstmuseums St.Gallen will es Roland Wäspe nochmals wissen: Sieben Ausstellungen werden 2022 eröffnet, fast so viele wie zu vorpandemischen Zeiten. Darunter sind fünf Soloshows von zeitgenössischen Kunstschaffenden, drei davon sind Frauen gewidmet. Vier Ausstellungen werden von Wäspe persönlich kuratiert, der Ende November pensioniert wird. Dazu gehört auch die erste Ausstellung des neuen Jahres «Let's play it, Rolf», die ab 5. Februar in der Kunstzone der Lokremise zu sehen ist.

Roland Wäspe, Direktor des Kunstmuseums St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Die Düsseldorfer Bildhauerin Birgit Werres wird dort neue, raumgreifende Installationen zeigen und diese in den Dialog zu Werken der Sammlung des Frankfurter Galeristen Rolf Ricke setzen. Die hochkarätige Sammlung Ricke mit Schwerpunkt im Bereich der amerikanischen Minimal und Postminimal Art konnte im Herbst 2006 vom Kunstmuseum St.Gallen gemeinsam mit dem Kunstmuseum Liechtenstein und dem Museum für Moderne Kunst Frankfurt erworben werden.

Bei der Auswahl der Werke arbeitet Werres eng mit dem mittlerweile 87-jährigen Ricke zusammen, der sie einst als Galerist vertrat. Die beiden kennen sich schon seit über 30 Jahren. Werres findet das Rohmaterial für ihre Skulpturen und Wandobjekte auf Baustellen, in Industriebrachen oder Fabriken. Das können Bau- und Verpackungsfolien, Schläuche, Draht oder Gummibänder sein. Diese Fundstücke werden von der 59-jährigen Künstlerin geschichtet, aneinandergereiht oder neu arrangiert.

Andreas Slominski, Detail aus «xSBy28z» von 2008. Bild: PD

Statt edlen Marmors billiges Styropor

Bereits einen Monat später, am 5. März, eröffnet im Kunstmuseum die zweite von Direktor Roland Wäspe kuratierte Schau, die Einzelausstellung des deutschen Malers und Objektkünstlers Andreas Slominski. Sie trägt den kryptischen Titel «St. St.». Der Künstler interpretiert traditionelle Kunstgattungen wie Malerei und Reliefs neu, etwa indem er Marmor durch billiges Styropor ersetzt. Für St.Gallen entwickelt er eine spezifische Installation mit einem Schuss Erotik.

Auch die Ausstellung «On – On Kawara» – die zweite in der Kunstzone der Lokremise –, welche vom 27. August bis 6. November zu sehen sein wird, wird von Roland Wäspe betreut. Sie ist eine Hommage an den japanischen Künstler On Kawara (1933–2014), der sich während Jahrzehnten mit dem Thema Zeit auseinandersetzte. 1997 zeigte das Kunstmuseum St.Gallen in einer Einzelausstellung Kawaras berühmte «Date Paintings» und weitere 100 Zeichnungen. Auch Kawaras Landsmann Tatsuo Miyajima hat sich dem Thema Zeit verschrieben: Er stellte 2011/2012 in der Kunstzone der Lokremise unter dem Titel «Three Time Train» eine riesige, dreigleisige Modelleisenbahn aus.

Ausstellung «Three Time Train» des japanischen Künstlers Tatsuo Miyajima in der Lokremise St.Gallen. Demnächst ist dort wieder eine seiner Arbeiten zu sehen. Bild: Urs Jaudas (St.Gallen, 2. September 2011)

Miyajima wird sich ebenso wie der international renommierte St.Galler Bildhauer Roman Signer, der mit seinen Zeitskulpturen den Skulpturbegriff erweitert hat, mit On Kawaras «Date Paintings» auseinandersetzen. Das Kunstmuseum St.Gallen besitzt als eines von wenigen Schweizer Museen zehn «Date Paintings». Auch Aleksandra Signer, Roman Signers Ehefrau, und seine Tochter Barbara Signer – beide sind als Künstlerinnen tätig – werden Werke zur Ausstellung beisteuern. Es ist wohl eine Premiere, dass die ganze Künstlerfamilie Signer gemeinsam in einer St.Galler Ausstellung vertreten ist.

Bethan Huws. Bild: Hanspeter Schiess

Die Fünfte im Bunde ist die walisische Künstlerin Bethan Huws, die 2007 im Kunstmuseum St.Gallen mit einer Einzelausstellung vertreten war. Ihre Leuchtschrift «Artist interpret the world and then we interpret the artists» wurde aus Anlass des Gallus-Jubiläums 2012 am Lehnenviadukt in der St.Galler Mülenenschlucht angebracht.

Einzelausstellung für den Rapperswiler Videopionier Alexander Hahn

Die vierte und letzte von Roland Wäspe kuratierte Ausstellung ist dem Schweizer Videopionier Alexander Hahn gewidmet, der in Rapperswil-Jona aufgewachsen ist und heute in Zürich und New York lebt. Bereits 1991 wurde dem heute 67-Jährigen vom Kunstmuseum St.Gallen eine Einzelausstellung ausgerichtet. Nun gibt Hahn unter dem Titel «Memory of Light – Light of Memory» vom 29. Oktober 2022 bis 2. April 2023 erneut einen Überblick über sein Schaffen.

Manon de Boer, «For C.A. (Her Voice)», 2020. Bild: PD

Mit der in Brüssel lebenden Manon de Boer erhält eine weitere Vertreterin der Videokunst eine Soloshow im Kunstmuseum. Die 55-Jährige arbeitet vorwiegend im Medium Film, ohne sich jedoch an Konventionen filmischer Erzählweisen zu halten. De Boer setzt sich mit dem Medium kritisch auseinander, etwa indem sie das Verhältnis von Bild und Ton auslotet und dabei die Macht der Bilder und ihren Wahrheitsanspruch hinterfragt. Die Protagonisten von de Boers Filmen sind oft Schauspieler, Musikerinnen, Tanzschaffende oder Intellektuelle. Die Ausstellung «Che bella voce» ist vom 26. März bis 9. Oktober zu sehen und die erste Präsentation der Künstlerin in der Schweiz. Sie wird vom freien Kurator Fabian Flückiger konzipiert.

Sammlungsausstellung zu Liebe und Leidenschaft in der Kunst

Zwei Arbeiten Grace Schwindts, die 2019 in der Gruppenausstellung «Camouflage» zu sehen waren. Bild: Urs Bucher

Ein Wiedersehen gibt es mit der deutschen Künstlerin Grace Schwindt; sie ist eine von insgesamt drei Künstlerinnen, die 2022 im Kunstmuseum St.Gallen eine Einzelausstellung erhalten. Werke Schwindts waren 2019 in der thematischen Gruppenausstellung «Camouflage» in der Lokremise St.Gallen zu sehen. Zum Schaffen der vielseitigen 42-Jährigen mit einer Vorliebe fürs Theatrale gehören Plastiken und Installationen ebenso wie Performances. Die von Nadia Veronese kuratierte Ausstellung ist vom 17. September bis 5. Februar zu sehen.

Um Liebe und Leidenschaft in der Kunst geht es in der thematischen Sammlungsausstellung «Perfect Love», die vom 9. April 2022 bis 14. Mai 2023 zu sehen sein wird. Wie Kurator Samuel Reller schreibt, habe die Liebe in der Kunst vielfältig Ausdruck gefunden und sei seit jeher Antrieb und Herausforderung kreativen Schaffens.