Tonhallekonzert Streaming-Erlebnis mit dem Sinfonieorchester St. Gallen: Den besten Klang erreicht man mit Kopfhörern Nach Weihnachten und Neujahr war das Tonhallekonzert vom Donnerstag das erste reguläre ohne Live-Publikum. Eine gelungene Tontechnik bescherte aber auch am Bildschirm zu Hause ein packendes sinfonisches Erlebnis, mit Mozart und Schumann.

Wunderbarer Mozartspieler: Pianist Lukas Geniusas. Bild: YouTube

Man experimentiert ein wenig herum mit dem Klang für ein gutes Streaming-Erlebnis in den eigenen vier Wänden. Laptop allein ist ok, viel besser ist schon ein externer Lautsprecher. Und am überzeugendsten funktioniert die Musik aus der Tonhalle mit einem (guten) Kopfhörer. Die Tontechnik, die dieses erste Sinfoniekonzert der Saison ohne Publikum überträgt, hat gute Arbeit geleistet, was auch im Live-Chat von Hörerinnen und Hörern kommentiert wurde. Auf jeden Fall kommt der sinfonische Gesamtklang des Sinfonieorchesters St. Gallen nie zu dick oder zu kompakt rüber. Der Klang ist transparent, ja fast noch aufgefächerter als an manchem Live-Sitzplatz in der Tonhalle. Sehr filigran wirkt der Bläserklang, auch optisch setzt die Übertragung hier die richtigen Schwerpunkte und zoomt die Bläser für kleine Soli gekonnt heran.

Dirigent und Solist mit Maske

Mit der Übertragung des Klavierklangs musste man sich erst ein wenig anfreunden. Der Flügel klingt am Anfang der Aufnahme eher undifferenziert und hebt sich tontechnisch weniger vom Orchesterklang ab als dann im zweiten und dritten Satz des wundervollen Mozart-Klavierkonzerts KV 491 in c-Moll. Der russisch-litauische Pianist Lukas Geniusas, der wie Dirigent Stefan Blunier mit Maske spielte, ist indes ein wunderbarer Mozart-Spieler. Eher kernig im ersten, traumverloren im zweiten und von mitreissender Lebendigkeit im dritten Satz: Ein sehr frischer, persönlicher, aber auch nachdenklicher Mozart war da zu hören.

Geniusas gelang es, jede Phrase mit sehr viel Liebe auszuspielen, so als würde er die Schönheit gerade in diesem Augenblick entdecken und mitteilen. Nach Chopins zweitem Klavierkonzert im Jahr 2019 und nun mit Mozarts c-Moll-Konzert hat er sich auf jeden Fall in die Herzen des Publikums gespielt, das sich gestern auch aus Italien und gar aus Toronto in das Live-Konzert einschaltete. Man würde sich freuen, Lukas Geniusas in Zukunft (hoffentlich live und ohne Maske) mit einem weiteren Klavierkonzert hier zu hören. Ein besonderer, überraschender Moment war auch die Kadenz des ersten Satzes, die von Johannes Brahms stammte und ein paar Augenblicke üppige Romantik in dieses eine der beiden einzigen Moll-Konzerte von Mozart brachte.

Im Live-Chat drückten viele ihre Dankbarkeit aus

Rund 360 Zuhörerinnen und Zuhörer, also etwas mehr als die Hälfte einer vollen Tonhalle hielten dem Sinfonieorchester St. Gallen online die Treue. Viele drückten ihre Dankbarkeit für dieses Engagement in Coronazeiten aus. Dankbar durfte man auch für die Interpretation von Robert Schumanns vierter Sinfonie (die eigentliche die zweite ist) sein.

Stefan Blunier, in St. Gallen ein beliebter Gastdirigent, war eigentlich für Bruckners zweite Sinfonie engagiert worden, die aber für Coronaauflagen ein zu üppiges Orchester fordert. Jetzt dafür also Schumann. Dem Schweizer Dirigenten gelang eine packende, schwungvolle und sehr klangschöne Darstellung. Der grosse Bogen über das einsätzig gehaltene Werk glückte, genauso der Überschwang, den Schumann, 1841 noch in einem glücklichen Jahr seines Lebens, hier auslebt.

«Exzellente Hörner» schrieb ein begeisterter Hörer in den Chat. Recht hatte er. Überhaupt erwies sich die Bläsergruppe bei diesem Schumann als ein klangfarbenreich und differenziert gestaltendes Kollektiv. Die Streicher gaben diesem dichten und spannenden Schumann dafür stets den nötigen Fluss. Ein echtes, intensives Tonhallekonzert, leider vor einem schon ziemlich traurig stimmenden leeren Saal, aber mit einer Übertragungsqualität, die das bloss Virtuelle des Abends über weite Strecken vergessen liess.