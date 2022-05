CHORMUSIK Der Thurgauer Festchor präsentiert eine geballte Ladung Lokalpatriotismus In acht Konzerten tourt der Thurgauer Festchor im Moment durch den Apfelkanton. «Mir sind Thurgau» heisst das Programm, das vor allem aus Mundarttexten und Kompositionen des Festchor-Dirigenten David Lang besteht.

David Lang dirigiert den Thurgauer Festchor beim Konzert am Samstag in Weinfelden. Bilder: Reto Martin

Es solle eine «unkritische Werbeveranstaltung» für den Thurgau werden, sagt David Lang, der umtriebige Musiker aus Mammern, über sein neues Programm. «Mir sind Thurgau» heisst es selbstbewusst und voll Heimatstolz. Das Publikum solle das Konzert mit gesundem Selbstbewusstsein wieder verlassen, heisst es auf dem Flyer. Sechs Kompositionen für den Thurgauer Festchor, den David Lang seit 2020 leitet, präsentiert der Musiker, insgesamt eine geballte Ladung an Lokalpatriotismus.

Blumige Heimatliebe

Die Texte, die den Thurgau, seine Landschaft und seine Eigenarten in höchsten Tönen loben, stammen auch aus Langs Feder. «Mit sind Thurgau durch und durch», dieses Motto wird variantenreich und blumig immer wieder zelebriert, eine Heimatliebe, die ein Gefühl für Zufriedenheit und Ruhe vermitteln soll.

«Mir sind verbunde, du und ich, und all diä Seelä sind Heimat für dich.»

Das sind Zeilen aus dem Song «Heimat», in welchem sich zum Thurgauer Festchor die Musicalsängerin Marisa Jüni und David Lang selbst solistisch dazugesellen, mit einer nostalgischen Ballade, einer Ode an den eigenen Lebensraum zwischen See und Apfelbäumen.

Marisa Jüni, David Lang und der Thurgauer Festchor proben den Song «Heimat». Quelle: Youtube

David Langs Chorkompositionen sind eingängig komponiert; oft steht ein klares Grundmotiv im Zentrum, das dann durchgespielt wird. Immer mit gutem Groove, mal funkig, mal mit viel Soul, aber auch mit einigen an den Rap erinnernden Einlagen samt Sprechgesang. In einem Lied verbindet Lang die Tradition des bekannten Thurgauer Liedes mit einem eigenen rockig-fetzigen Zwischenteil, der gar zum echten Liebeslied mutiert. So klingt es dann, wenn Lang seine Angebetete, den Apfelkanton, besingt:

«Du bringsch mich jedes Mol zum Lächle, o du! Wänn du so strahlisch, o du, dänn isch das magisch.»

Durch den Abend führt eine Stimme, die von Marisa Jüni, ähnlich wie aus einem Audioguide. Man erfährt unter anderem, dass die Hauptapfelsorten im Thurgau Gala und Golden Delicious sind. Dazu passt das Lied «Alte Bomm», in dem David Lang über das lange Leben eines alten Hochstammbaums sinniert. In seinen Kompositionen mixt David Lang stets die Stile, etwa Volkstümliches, Jazz, Anklänge an Gospel oder Musicals. Das macht seine Musik eingängig und leicht nachvollziehbar.

Der Thurgauer Festchor bei seinem Auftritt in der evangelischen Kirche Weinfelden.

Rückbesinnung auf das Vertraute

Seine Texte zeugen davon, dass David Lang wirklich in einer überraschenden und ehrlichen Art sehr heimatverbunden ist. Etwa in seiner Ode an den speziellen Thurgauer Dialekt. «Säg, o säg, wiä chame dich nöd gärn ha», fragt das Lied. Und endet stolz:

«S'Kuschelmuschelmonopol isch nümm länger bi dä Bärner Schmusesänger.»

In einer Welt voller Umbrüche und Zukunftsängste gewinnt die Rückbesinnung auf das Vertraute und Überschaubare offensichtlicht wieder an Bedeutung. Dieses Lebensgefühl einer sicheren, schönen Heimat transportiert dieser Abend mit David Lang, der auch mit seinen Musicals und den Mammern Classic Festivals immer wieder die Rückbesinnung auf die eigene Heimat auslebt und ausgelebt hat.

Gesundes Selbstbewusstsein stärken

Zum Thurgauer Festchor – das sind rund sechzig engagierte Laiensängerinnen und -sänger – gesellte sich ein lebendig aufspielendes Ensemble (mit Benjamin Bassetto, Jean-Pierre Dix, Phil Dold, Felix Meisterhans, Christian Schwager und Karin Sobaszkiewicz). Und wie sollte es anders sein: Der Abend musste natürlich mit dem Thurgauer Marsch und dem Thurgauer Lied enden. Das singt das Publikum im Thurgau immer noch ehrfurchtsvoll stehend. Und eben mit dem gesunden Selbstbewusstsein, dass David Langs Chormusik an diesem Abend ein Stück weit stärken wollte.