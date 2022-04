Neues Theaterstück «Ruck zuck fröhlich» ist in St.Gallen Programm: Schauspieler Matthias Flückiger wird zum grünen Schlager-Showmaster Im neuesten Theaterstück des Parfin de Siècle macht der St.Galler Schauspieler eine Reise durch die Geschichte des Schlagers der 50er- bis 70er-Jahre. Zusammen mit Claire Pasquier an den Tasten gibt er bekannte Schlagerhits zum Besten und scheut sich nicht, das Genre aufs Korn zu nehmen. Intonation und Textsicherheit sind da Nebensache.

Schon Matthias Flückigers und Claire Pasquiers Kostüme sorgten beim Publikum für viel Erheiterung. Bild: PD/ Parfin de Siècle

Zwar sorgte am Donnerstagabend nur schon die kultige orange-grüne 70er-Jahre-Tapete für Vorfreude unter den Zuschauerinnen und Zuschauern. Als Schauspieler Matthias Flückiger dann aber mit brauner Roy-Black-Perücke und von Kopf bis Fuss in einem grün gemusterten Anzug auf die Bühne hüpfte, kriegte sich das Publikum kaum mehr ein.

«Ruck zuck fröhlich» heisst das neue Stück des St.Galler Kleintheaters Parfin de Siècle, das bis Juni noch 11 Mal aufgeführt wird. In überspitztem Hochdeutsch und ganz in der Manier eines Hitparade-Moderators führt Flückiger einen Abend lang mit bekannten deutschen Schlager-Hits durch die Geschichte des Genres der 50er-, 60er- und 70er-Jahre. Am Keyboard wird er dabei von einer stets gelangweilt dreinblickenden Claire Pasquier begleitet. Auch sie trägt natürlich einen orangen Retro-Overall.

Lange Monologe mit Selbstironie

Wie man den Namen des Stücks zum Programm machen kann, hat Flückiger von Anfang an erkannt. Kaum auf der Bühne, stimmt er mit «Weisst Du, was Du für mich bist» von Daliah Lavi auch schon eine implizite Lobeshymne auf das Publikum an. Dass dabei nicht jeder Ton sitzt und auch der Text nicht immer so genau stimmt, nimmt ihm niemand krumm. Darum geht es bei der Vorstellung, die in drei Teile gegliedert ist – die 50er, 60er und 70er – aber auch gar nicht.

«Wir möchten ja nicht nur, dass Sie unterhalten werden, sondern, dass Sie auch etwas von dieser Vorstellung mitnehmen», sagt Flückiger, als der erste Applaus verebbt und setzt damit zum ersten langen Monolog über die Entstehung des deutschen Schlagers an. Obwohl dieser Teil mit den energisch gesungenen Titeln «Pack die Badehose ein» und «Was kann schöner sein» unterbrochen wird, ist er etwas langwierig, vor allem, weil Flückiger seinen Text grösstenteils ohne Blickkontakt mit dem Publikum abliest.

Doch auch hier beweist das Duo Selbstironie. Pasquier setzt sich demonstrativ auf einen orangen, flauschigen Stuhl, blättert gelangweilt durch eine alte «Annabelle»-Zeitschrift und meint: «Es geht etwas lang mit dem Text.» Da hilft der sofort eingestimmte Kriminal-Tango vom Hazy Osterwald Sextett, bei dem die beiden mit vollem Körpereinsatz und Militärtaschenlampen bei einem Lied für Spannung sorgen, dessen Ende schon alle kennen.

Liebeskummer und Martin Luther King

Dann geht’s weiter in die 60er-Jahre, wo der «Itsy bitsy teenie weenie honolulu strand bikini», «Zwei kleine Italiener» und «Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett» nicht fehlen dürfen. Dazwischen nimmt Flückiger mit Sätzen wie diesen die Verklärung des Schlagers aufs Korn:

«Während Martin Luther King in den USA für die Gleichheit der schwarzen Bevölkerung einstand, sang man in Deutschland ‹Liebeskummer lohnt sich nicht›.»

Das Ziel des Abends bleibt dennoch etwas unklar. Ist es Satire? Oder einfach nur ein Abend zum Mitschunkeln? Denn während Flückiger sich über die Romantisierung des Schlagers mokiert, tut er mit Lobeshymnen auf das damalige Fernsehen und die Schlagerstars gleichwohl dasselbe.

Der Bezug seiner Monologe zu den eingeführten Liedern ist dabei manchmal weit hergeholt, manchmal unpassend und manchmal auch beides. So sagt er etwa: «Stellen Sie sich vor, Russland würde uns den Milchhahn zudrehen», um mit einem langen Monolog über die Schweizer Schokolade den Übergang zum Lied «Ich will keine Schokolade» von Trude Herr zu kreieren.

In den 70er-Jahren ist Flückiger in seinem Element

Nach der Pause sind die 70er-Jahre an der Reihe. Bei «Wunder gibt es immer wieder», «Aber bitte mit Sahne» und «Du hast den Farbfilm vergessen» kommt gerade die liebevolle Kulisse bestens zur Geltung. Flückiger, der grüne Showmaster, der gerne über die Discokugel am Boden stolpert, ist in seinem Element. Er tanzt ungelenk, schwelgt mit dem Publikum in Erinnerungen an frühere Musikshows und bringt gar seine Kopfstimme für Heintjes «Mama» ins Spiel.

Claire Pasquier haut in die Tasten, während Matthias Flückiger den Showmaster mimt. Bild: PD/ Parfin de Siècle

Die Zeit fliegt dahin, die Menge klatscht, singt und füllt noch so gerne Rudy Carells Lücken in «Goethe war gut». Als schliesslich «Dankeschön» von Peter Alexander als letztes Lied ausklingt, ist die traurige Melancholie im Publikum förmlich zu spüren – sei es, weil eben wirklich nichts mehr so verklärt wird wie früher, oder aber, weil die Show zu Ende ist.