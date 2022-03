Theater Konstanz Zynisch lächelnd gewinnt das Böse: Theater Konstanz bringt «The Black Rider» wie im Rausch auf die Bühne Rock-Poet Tom Waits lässt es ordentlich knarzen, Schriftsteller William S. Burroughs durchlebt auf der Bühne im Rausch seine «Freischütz»-Fantasie: Am Theater Konstanz wird das Kunst-Musical «The Black Rider» zur albtraumhaften Varietéshow auf Drogen.

Wenn die Fantasie lebendig wird: Schriftsteller William S. Burroughs (Burkhard Wolf, rechts) genehmigt sich mit einer seiner Figuren einen Drink. Bild: Bjørn Jansen

Kein Wald, nirgends. Stattdessen Drogenrausch, Ekstase, kalter Entzug. Bedrohlich ragen die weissen Bodenplanken schräg herab bis in die erste Reihe, als wäre die Bühne ein schwankendes Schiff im hohen Wellengang. Später beginnen Bett, Kommode, Schreibtisch, Stühle und Hocker zu schlingern, als würden sich Raum und Zeit verschieben, im Rausch verliert sich alles, nichts gibt mehr Halt. Das Theater Konstanz zeigt «The Black Rider» als wahnhaften Exzess, eine albtraumhafte Varietéshow auf Drogen, die sich im Kopf des Autors William S. Burroughs abspielt.

Das US-Trio um Theatermagier Robert Wilson (Regie), Rock-Poet Tom Waits (Musik) und Beat-Schriftsteller William S. Burroughs (Libretto) erschuf 1990 das Kunst-Musical «The Black Rider», ein Welterfolg, inzwischen ein Klassiker des Repertoires. Er basiert auf der Volkssage des Freischützen, die auch Carl Maria von Weber als Vorlage nahm für seine romantische Oper «Der Freischütz».

Eingeknotet ins weisse Kleid, zu Boden gedrückt: Käthchen will Wilhelm heiraten, doch der muss erst noch Jäger werden. Bild: Bjørn Jansen

Schreiber Wilhelm will Käthchen heiraten, die Tochter des Försters. Doch für den kommt nur ein Jäger als Ehemann seiner Tochter in Frage. Wilhelm muss jagen lernen. Durch einen Pakt mit dem Teufel (Stelzfuss genannt) erhält er magische Kugeln, die jedes Ziel treffen. Die letzte Kugel trifft jedoch das Ziel, das Stelzfuss möchte: Käthchen. Wilson, Waits und Burroughs machten aus der Volkssage ein abgründig-fantastisches Schauermärchen.

Burroughs erschoss im Suff seine Frau beim Wilhelm-Tell-Spiel

In Konstanz zeigt Regisseur Rudolf Frey die Geschichte als Albtraum-Fantasie des Schriftstellers William S. Burroughs. Dieser erschoss 1952 im Suff seine Frau, als er mit ihr auf einer Party die Wilhelm-Tell-Nummer nachspielen wollte. Frey baut seine Inszenierung auf dieser Begebenheit auf. Er setzt Burroughs als eine Art Erzähler auf die Bühne. Schwankend, in Schieflage, torkelt er über die Bühne, hackt manisch einen Songtext in die Schreibmaschine, zieht seine Waffe, beobachtet auch mal fasziniert das Figurenpanoptikum, das um ihn herum über die Schiffsplanken tanzt, zuckt, mäandert (Choreografie Marcel Leemann).

William S. Burroughs (Burkhard Wolf) inmitten seiner erdachten Figuren. Bild: Bjørn Jansen

In Burroughs Kopf und somit auf der Bühne spielt sich eine düstere Nummernrevue ab, die zwar die Geschichte von Schreiber Wilhelm, Käthchen und dem Drama um die magischen Kugeln erzählt, die aber immer stärker vom Drogenrausch und der Sucht nach dem nächsten Schuss, der nächsten magischen Kugel beherrscht wird.

Drogendelirium und Seelenverkauf

Rudolf Frey und sein gesangsstarkes Ensemble finden immer wieder packende Bilder und Setzungen. Zu Beginn stringent als Burroughs-Fantasie erzählt, der seine Varietéfiguren nach seinem Gutdünken über die Bühne schickt, sich auch mal mit dem Jägerburschen ein paar Drinks genehmigt. Doch das Bühnengeschehen zerfasert zunehmend in einzelne Nummern. Frey interessiert sich nicht für die Psychologie der Figuren, er setzt ganz auf die beiden Motive Drogendelirium und Seelenverkauf, von denen Burroughs getrieben wurde.

Stelzfuss (Ingo Biermann, links) umgarnt Wilhelm (Dominik Puhl). Bild: Bjørn Jansen

Schreiber Wilhelm (Dominik Puhl) ist ein zarter androgyner Jüngling mit Federboa um den Hals, wie einer Travestie-Show entsprungen. Käthchen (Kristina Lotta Kahlert) zu Beginn selbstbewusst und kraftvoll, wird dann in ihrem Brautkleid eingeknotet wie in einer Irrenhausjacke, später gegen ihre Einsamkeit ansingend («I Shoot The Moon For You»). Auch sie erlischt im Rausch. Burroughs gibt den Takt an, lässt die Figuren über die Bühne kreiseln, stampfen, zucken – vereinsamt, vereinzelt, auf der Suche nach dem nächsten High. Die Musik (live gespielt von der sechsköpfigen Band) kommt schwungvoll wie eine Tanzrevue daher, steigert sich zur wilden Metalorgie, wird zur Kakofonie, in der jede Figur ihre Hauptzeile trällert. Es endet lyrisch-romantisch, wenn Stelzfuss als grüne Barockkönigin gekleidet «The Last Rose Of Summer» singt. Burroughs hat sich da längst inmitten seiner Figuren verloren. Das Böse gewinnt, und lächelt zynisch.