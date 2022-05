Theater Konstanz 2022/23 Haltung zeigen auf der Bühne: Das Theater Konstanz stellt die kommende Spielzeit unter das Motto «Respekt ist zumutbar» Mit 22 Premieren will Intendantin Karin Becker in der Saison 2022/23 zu gegenseitigem Respekt ermutigen. Geplant sind neben den Klassikern «Der zerbrochne Krug» und «Woyzeck» auch Stückentwicklungen und Uraufführungen – sowie Molières Komödie «Der eingebildete Kranke» auf dem Münsterplatz.

Über Corona hat sie genug geredet: Karin Becker, Intendantin am Theater Konstanz, möchte in der Spielzeit 2022/23 zu Respekt ermutigen. Bild: Ilja Mess

Mit dem Riesenrad fahren und den Überblick behalten: So hat das Theater Konstanz diese Woche die Medienvertreter eingeladen und ihnen die neue Spielzeit 2022/23 vorgestellt. Die Sicht war weit, das Auf und Ab stand sinnbildlich für die vergangenen zwei Spielzeiten, in denen nicht alles wie geplant stattfinden konnte. «Ich will heute nicht über Corona reden», sagte Intendantin Karin Becker zu dieser «nicht immer einfachen Wegstrecke». Die kommende Spielzeit stellt sie unter das Motto «Respekt ist zumutbar. Immer» – es ist einem Essay der deutschen Autorin und Publizistin Caroline Emcke entnommen.

«Theater lehrt uns, Differenzen auszuhalten; Theater zeigt Haltung», sagte Becker. «Wir müssen uns wieder gegenseitig Gehör schenken, mit Respekt streiten und den eigenen Standpunkt immer wieder aufs Neue in Frage stellen.» Fertige Antworten werde es im Theater nicht geben, dafür aber Denkanstösse und neue Blickwinkel. Das ist allerdings nichts Neues für ein Theater. Und mit Genugtuung erwähnt Becker, dass ihr Haus trotz Corona 169 neue Abonnentinnen und Abonnenten gewinnen konnte.

Gegen Ängste und verhärtete Standpunkte

Ein reiches Programm steht an, das «mit Optimismus den Ängsten und den verhärteten Standpunkten entgegenwirken soll», sagte die Intendantin: 22 Premieren, darunter sieben Uraufführungen sowie eine deutschsprachige und eine deutsche Erstaufführung. Auch einige coronabedingte «Nachholtermine» sind darunter, etwa Edward Albees «Wer hat Angst vor Virgina Woolf?» in der Regie von Hausregisseur Kristo Sagor im März 2023.

Eröffnet wird die Spielzeit am 23. September mit einem Theaterklassiker über Machtmissbrauch, Privilegien und patriarchale Strukturen: mit Heinrich von Kleists «Der zerbrochene Krug». Ist es eine Komödie? Oder ist es eine Tragödie? Man darf gespannt sein. Einen weiteren Klassiker gibt es im Januar mit «Woyzeck», Georg Büchners Studie über einen Mann, der nirgends Empathie erfährt, bis er aus dem sozialen Gefüge herausfällt.

Klassiker, Junk-Oper und eine Kooperation mit dem Theater HORA

Zu sehen sein wird ausserdem «Quijote» (21.10., Stadttheater), Hannes Weilers sehr freie Adaption von Cervantes‘ Klassiker. Darin wird die Frage aufgeworfen, was geschieht, wenn sich die Wirklichkeit nicht länger leugnen lässt oder wenn sie noch viel absurder ist als jede fantastische Vorstellung. Sodann «Shock-headed Peter», die schrille und groteske Junk-Oper von den Tiger Lillies, Phelim McDermott und Julian Crouch (25.11., Stadttheater).

Einige Kooperationen gehören ebenso ins Konstanzer Programm, darunter «Karl!», eine Stückentwicklung in Zusammenarbeit mit dem Theater HORA aus Zürich, die sich Fragen der familiären, gesellschaftlichen und strukturellen Verhältnisse zwischen Geschwistern mit ohne Behinderung annimmt (24.9., Werkstatt).

Regisseur und Autor Kristo Sagor wird auch in der nächsten Spielzeit inszenieren – unter anderem das Stück «Ich lieb dich» in der Werkstatt. Bild: Andrea Stalder

Für das junge Publikum wird viel geboten, etwa mit «Ich lieb dich»: Das Stück des Hausregisseurs und Autors Kristo Sagor, dem vor drei Jahren der Mülheimer Kinderstückepreis und der Preis der Jugendjury verliehen worden ist (18.3., Werkstatt). Ganz grosses Theater wird auch wieder auf dem Münsterplatz gespielt: «Der eingebildete Kranke», Molières Komödie «mit erwünschten Nebenwirkungen», wie das Programmheft schon jetzt verspricht.